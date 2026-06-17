मूलांक 1 भविष्यफल 17 जून: छोटी गलती बढ़ा सकती है तनाव, आज लव लाइफ में ईगो को ना दें जगह
Mulank 1 Today Future Prediction: मूलांक 1 वालों को आज घर और परिवार के बीच बैलेंस बनाना होगा। वहीं समझदारी से फैसले लेंगे तो चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी।
दिन की चाल थोड़ी सख्त और जिम्मेदारी भरी दिख रही है। आपमें नेतृत्व की भावना स्वाभाविक है, इसलिए घर और काम के बीच खिंचाव होने पर भी लोग आपकी तरफ देख सकते हैं। सूर्य का असर आपको आगे बढ़कर बात साफ करने की हिम्मत देगा, लेकिन अपनी बात को अंतिम सच मान लेना उलझन बढ़ा सकता है। 17 जून 2026 का मूलांक 8 अनुशासन और दबाव दोनों ला रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और संतुलन की मांग कर रहा है। घर के छोटे खर्च, जैसे किचन का सामान, बच्चों की जरूरत या मरम्मत जैसी बातों पर मन खिंच सकता है। ऐसे में सख्ती नहीं, समझदारी ज्यादा काम देगी। थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो आपका मजबूत पक्ष साफ नजर आएगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में पुरानी कोई अनकही बात फिर सामने आ सकती है। अगर आप अपनी थकान या मन की खीझ सीधे शब्दों में रखेंगे तो सामने वाला आपको बेहतर समझ पाएगा। सूर्य आपको स्पष्ट बोलना सिखाता है, पर रिश्ते सिर्फ स्पष्टता से नहीं नरमी से भी चलते हैं। भाग्यांक 6 का असर यही कहता है कि अपने लोगों की भावनाओं को जगह दें। प्रेम संबंध में इगो की जगह सहयोग रखें। परिवार में किसी एक मुद्दे पर बीच का रास्ता चुनना बेहतर रहेगा। हर बात जीतना जरूरी नहीं है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी पकड़ बनी रह सकती है, लेकिन निजी जरूरतों और ऑफिस की मांग के बीच खिंचाव रहेगा। जिम्मेदारी बढ़ने पर आप स्वाभाविक रूप से कमान संभालना चाहेंगे। यही सूर्य की ताकत है। फिर भी मूलांक 8 के प्रभाव में सीनियर्स, नियम, डेडलाइन और रिजल्ट का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि मन भटके तो पढ़ाई की छोटी लिस्ट बनाकर चलें। करियर में अपनी बात मजबूती से रखें, पर टीम की परेशानी भी सुनें। बिजनेस वालों को स्टाफ या क्लाइंट से बात करते समय टोन संभालनी होगी। समझौता कमजोरी नहीं, काम निकालने की समझ है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में बड़ी उलझन नहीं दिखती, पर छोटे छोटे खर्च मिलकर बजट पर असर डाल सकते हैं। घर से जुड़ी जरूरतें अचानक सामने आ सकती हैं, इसलिए जेब का हिसाब साफ रखें। मूलांक 8 फिजूल ढील पसंद नहीं करता और भाग्यांक 6 घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। लेनदेन में बात लिखकर या साफ बोलकर करें। दिखावे में खर्च बढ़ाने से बचना बेहतर रहेगा। जो जरूरी है, उसे पहले रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का दबाव शरीर में भारीपन, सिर दर्द या कंधों की जकड़न के रूप में दिख सकता है। अपने लिए दस पंद्रह मिनट का शांत समय निकालें। धूप में थोड़ा टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य से जुड़े लोग रोशनी और खुलेपन में जल्दी संतुलित होते हैं। घर की बातों को मन में दबाकर न रखें। हल्की स्ट्रेचिंग और पानी की मात्रा बढ़ाना भी मदद करेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: घर की टेंशन ऑफिस में न ले जाएं। छोटी बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। अधूरी भावनात्मक बातों को फिर टालना भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: अपनी बात रखें, पर जगह दूसरे के लिए भी छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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