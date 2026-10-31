आज का मिथुन राशिफल 31 अक्टूबर: गुरु गोचर से चमकेगी किस्मत या बढ़ेंगी चुनौतियां? जानें करियर, धन और प्रेम का हाल
31 अक्टूबर 2026 को मिथुन राशि से चंद्रमा पहले भाव में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, बातचीत और निजी फैसलों पर ध्यान बढ़ सकता है। गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर आर्थिक मामलों से हटकर प्रयास, संपर्क और संवाद को अहम बना सकता है।
Aaj Ka Mithun Rashifal 31 October: Gemini Horoscope Today: इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी जरूरतों, प्रस्तुति और मनोदशा पर ध्यान अधिक जा सकता है। इसका उपयोग दिशा तय करने में करें, हर बदलती भावना पर योजना बदलने में नहीं। पारिवारिक आयोजन या मेलजोल का अवसर मिले तो अपनी ऊर्जा देखकर शामिल हों। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम की जवाबदेही और लगातार भरोसेमंद योगदान महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए निजी उत्साह के साथ पेशेवर जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। आज अपनी बात रखने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अच्छा संवाद तभी बनेगा जब आप दूसरे व्यक्ति का पक्ष भी पूरा सुनेंगे।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
किसी प्रस्तुति, आवेदन या रचनात्मक काम में अपनी शैली उपयोगी हो सकती है। फिर भी अंतिम प्रति भेजने से पहले तथ्य और निर्देश जांचें। तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री बुध पुराने मसौदे, अभ्यास और अधूरी सीख की समीक्षा का संदर्भ देता है। विद्यार्थी गलत उत्तरों की सूची बनाकर देखें कि समस्या समझ में है या जल्दबाजी में। गुरु दिन के दौरान कर्क राशि के दूसरे भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। संसाधनों का सोचकर इस्तेमाल और संयत भाषा उपयोगी रहेंगे, साथ ही आगे बढ़ने के लिए अभ्यास तथा अपनी पहल जरूरी होगी। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े विचारों को स्वयं जांचे तथ्यों और व्यावहारिक कोशिशों से जोड़ने को कहती है।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक संतोष केवल उपलब्ध रकम से नहीं, स्पष्ट हिसाब से भी मिल सकता है। आज खाते, नकद खर्च और आने वाले भुगतान का मिलान करें। कई जगह से धन मिलने की उम्मीद हो तो हर स्रोत की स्थिति अलग जांचें। खरीदारी टालने का विचार आए तो देखें कि वस्तु सचमुच जरूरी है या केवल तत्काल इच्छा थी। कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच स्थिति का मंगल खर्च या पैसे की बातचीत में जल्दबाजी न करने का अतिरिक्त संदर्भ देता है। इसे विवाद का निश्चित कारण न मानें। साझा खरीद हो तो रकम और मालिकाना स्पष्ट रखें। सीखने पर खर्च करने से पहले सामग्री की गुणवत्ता तथा अपने उपयोग का आकलन करें।
मिथुन राशि का लव राशिफल
आपकी बातचीत किसी संबंध में सहजता ला सकती है, लेकिन हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने की कोशिश थकाने वाली होगी। यदि परिवार में मिलना संभव हो तो आयोजन का पूरा भार अकेले न लें। साथी से किसी घरेलू मामले में सहयोग मांगते समय अपनी अपेक्षा साफ बताएं। उनके सुझाव अलग हों तो उन्हें असहयोग न समझें। अविवाहित पाठक किसी नए परिचय में आकर्षण के साथ व्यवहार की निरंतरता भी देखें। मन बदलने पर सामने वाले को अस्पष्ट संकेत देने के बजाय सम्मानजनक ढंग से बात करें। परिवार में आपकी पसंद से अलग राय हो सकती है। उसे व्यक्तिगत अस्वीकृति माने बिना मुद्दे तक सीमित रखना उपयोगी रहेगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
अपने शरीर की जरूरतों पर ध्यान देना अच्छा है, लेकिन छोटी अनुभूति के आधार पर स्वयं निदान न करें। लगातार स्क्रीन देखने पर आंखों को विराम दें और रोशनी आरामदेह रखें। आंख में दर्द, लालिमा या देखने में बदलाव बना रहे तो चिकित्सक से परामर्श करें। सामाजिक व्यस्तता के बीच भोजन और नींद की नियमितता न छोड़ें। मन में कई विचार चल रहे हों तो उन्हें लिखकर जरूरी काम अलग करें। हल्की शारीरिक गतिविधि अपनी क्षमता के अनुसार रखें। पहले से किसी उपचार पर हैं तो उत्साह में दवा या दिनचर्या स्वयं न बदलें। आराम को अनावश्यक देरी न समझें।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- अपनी प्राथमिकता एक स्पष्ट वाक्य में लिखें और उसी के अनुसार काम चुनें। किसी जरूरी दस्तावेज की अंतिम प्रति पढ़ें। परिवार के साथ योजना बनाते समय जिम्मेदारियां बांटें और बदलाव की सूचना समय पर दें।
क्या न करें- क्षणिक उत्साह में कई वादे न करें। किसी सलाह को केवल बोलने वाले की प्रसिद्धि के कारण सही न मानें। पैसे या निजी संबंधों की संवेदनशील बात सार्वजनिक बातचीत में साझा करने से पहले अनुमति लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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