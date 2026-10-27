आज का मिथुन राशिफल (27 अक्टूबर): रात में ऑनलाइन खरीदारी से पहले करें ये काम
Aaj Ka Mithun Rashifal 27 October 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aaj Ka Mithun Rashifal 27 October 2026 Gemini Horoscope: आज सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। परिचितों से जानकारी लेने और सामूहिक लक्ष्य समझने की गुंजाइश है, हालांकि संपर्क से लाभ मिलना तय नहीं है। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के बारहवें भाव में आएगा। तब निजी काम, खर्च और आराम पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। मिलने जुलने की योजना बनाते समय अपनी ऊर्जा का भी हिसाब रखें। किसी आमंत्रण को स्वीकार करने से पहले बाकी जिम्मेदारियां देखें। बातचीत में रुचि बनाए रखें, लेकिन हर सुझाव को तुरंत अपनाना जरूरी न समझें। दूसरों की प्राथमिकताओं के बीच अपना जरूरी काम पीछे न छोड़ें।
आज का मिथुन राशिफल (27 अक्टूबर): रात में ऑनलाइन खरीदारी से पहले करें ये काम
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का स्पष्ट हिसाब और लगातार गुणवत्तापूर्ण काम देना महत्वपूर्ण है। पदोन्नति या बाधा का निश्चित निष्कर्ष नहीं। यदि समूह में काम कर रहे हैं तो जानकारी जुटाने, जांचने और अंतिम मंजूरी देने की भूमिका अलग करें। अपनी प्रगति बताने के लिए तथ्य तैयार रखें, केवल व्यस्तता का वर्णन नहीं। आपकी राशि का स्वामी बुध तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री है। पुराने मसौदे या रचनात्मक प्रस्ताव में सुधार की गुंजाइश तलाश सकते हैं। विद्यार्थी अभ्यास की गलतियां विषयवार बांटें। किसी नियम में भ्रम हो तो पहले उसका सरल उदाहरण हल करें और फिर कठिन प्रश्न पर जाएं। सहपाठी की गति देखकर अध्ययन योजना बार बार बदलने से बचें। शिक्षक की प्रतिक्रिया में वह बात चुनें जिस पर तुरंत काम किया जा सके।
धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग और आर्थिक विषयों पर संतुलित बातचीत सहायक हो सकती है, लेकिन बचत या निवेश लाभ अपने आप नहीं बढ़ते। आकस्मिक जरूरतों के लिए अलग राशि रखने की योजना पर विचार करें। निवेश से पहले अवधि, जोखिम और निकासी की सुविधा समझें। केवल किसी मित्र की सिफारिश पर्याप्त आधार नहीं है। परिवार की खरीद में शुरुआती कीमत के साथ रखरखाव भी जोड़ें। यदि मेहमानों के आने की योजना बने तो स्वागत अपनी क्षमता के अनुसार करें। अनियोजित खर्च के लिए आवश्यक भुगतान न रोकें। रात में ऑनलाइन खरीद का मन हो तो पहले देखें कि वह वास्तविक जरूरत है या केवल तत्काल आकर्षण।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी व्यापक विचारों और रोजमर्रा के संवाद के बीच तालमेल पर ध्यान दिलाती है। किसी मुद्दे पर मत अलग हो तो दूसरे का आशय समझने के लिए प्रश्न पूछें। अपनी बात विनम्रता से रखना उपयोगी है, लेकिन इससे मनचाही प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं मिलती। यदि प्रियजन से मुलाकात की योजना हो तो उसकी सुविधा भी जानें। परिवार में सलाह देते समय अनुभव साझा करें, निर्णय थोपने की कोशिश न करें। रात में एकांत चाहिए तो अचानक संवाद रोकने के बजाय अपनी जरूरत बता दें। किसी अधूरी चर्चा को आगे कब उठाना है, यह आपसी सहमति से तय करें।
सेहत राशिफल
सामाजिक व्यस्तता के बीच भोजन और पानी का क्रम बनाए रखें। लगातार चाय या नाश्ते के सहारे मुख्य भोजन टालना उचित नहीं होगा। स्क्रीन पर काम करने वालों के लिए आंखों और गर्दन को छोटे विराम देना उपयोगी है। व्यायाम अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार करें, दूसरों से तुलना में मेहनत न बढ़ाएं। रात में गैरजरूरी संदेशों से दूरी बनाकर मन को शांत होने का अवसर दें। आराम की जरूरत को आलस्य का नाम न दें। यदि थकान लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित हों तो चिकित्सकीय सलाह लें। किसी परिचित का स्वास्थ्य उपाय बिना अपनी स्थिति समझे न अपनाएं।
शुभ अंक- ५
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी उपयोगी परिचित से एक स्पष्ट प्रश्न पूछें और मिली जानकारी का स्रोत जांचें। काम समाप्त करने का बिंदु तय रखें। जरूरी भुगतान तथा बचत की सूची अलग बनाकर उपलब्ध राशि से उनका मिलान करें।
क्या न करें- आकर्षक बातचीत को आर्थिक विश्वसनीयता का प्रमाण न मानें। हर निमंत्रण पर तुरंत हामी न भरें। थकान छिपाने के लिए व्यस्तता बढ़ाना और निजी समय में भी हर संदेश का उत्तर देना जरूरी न समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र