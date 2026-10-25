आज का मिथुन राशिफल 26 अक्टूबर 2026: कमाई खर्च को पूरा करेगी ये मानकर न लें जरूरी फैसला, जानें प्रेम और जॉब की स्थिति
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 26 अक्टूबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026 Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल : आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। परिचितों से संपर्क, सामूहिक काम और आगे के लक्ष्य ध्यान खींच सकते हैं। बातचीत से कोई उपयोगी जानकारी मिले तो उसे अपने काम से जोड़कर देखें, लेकिन हर परिचय को लाभ का अवसर न मानें। गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। उपलब्ध साधनों का समझदार उपयोग और सोचकर बोलना सहायक हो सकता है, फिर भी आमदनी और बचत अपने आप बढ़ने का आश्वासन नहीं है। आज बड़ी योजना की जगह उसका एक व्यावहारिक हिस्सा चुनें। अपनी प्रगति को दूसरों की उपलब्धियों के बजाय तय काम पूरा होने से मापें।
आज का मिथुन राशिफल 26 अक्टूबर 2026: कमाई खर्च को पूरा करेगी ये मानकर न लें जरूरी फैसला, जानें प्रेम और जॉब की स्थिति
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। पेशेवर जिम्मेदारी में भरोसेमंद काम, स्पष्ट जवाबदेही और लगातार प्रयास महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई परियोजना आपकी निगरानी में है तो केवल निर्देश देने के बजाय देखें कि अगला परिणाम किसके जिम्मे है। काम अटका हो तो संबंधित व्यक्ति को तथ्य बताएं और संशोधित योजना रखें। इससे स्थिति संभालने में मदद मिल सकती है, पदोन्नति या प्रशंसा निश्चित नहीं होती। बुध तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री है। पढ़ाई में पुराने उत्तर और अधूरी अवधारणाएं दोबारा जांचना उपयोगी रहेगा। सहपाठी से सहायता मिले तो तरीका समझकर वैसा प्रश्न स्वयं हल करें। रचनात्मक काम में पहला सौदा सुधारने की गुंजाइश रखें। नौकरी का आवेदन तैयार कर रहे हों तो अनुभव के दावों के साथ ठोस उदाहरण जोड़ें और भेजने से पहले विवरण मिलाएं।
धन राशिफल
आय खर्च को पूरा कर देगी, यह मानकर नई प्रतिबद्धता न लें। पहले उपलब्ध रकम, जरूरी भुगतान और बचत की स्थिति अलग लिखें। यदि घर खरीदने या किसी बड़ी वस्तु के लिए रकम देने पर विचार है तो निर्णय की तैयारी पर ध्यान दें। दस्तावेज अधूरे हों या कुल लागत साफ न हो तो उन्हें समझने तक रुकना उचित होगा। केवल दिन के अनुमान पर खरीद करना या टालना जरूरी नहीं। परिवार के बजट में किसी खर्च पर असहमति हो तो व्यक्ति की आदतों के बजाय रकम और जरूरत पर चर्चा करें। मित्रों के समूह से मिली निवेश सूचना को स्वतंत्र रूप से जांचें। संभावित लाभ के साथ धन फंसने की शर्त भी समझें।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े विचारों को रोजमर्रा की बातचीत से जोड़ने की जरूरत दिखाती है। किसी सिद्धांत पर सहमत होना अच्छा है, लेकिन रिश्ते में उसका व्यवहार भी स्पष्ट होना चाहिए। साथी से बेहतर संवाद की गुंजाइश बन सकती है यदि आप जवाब देने से पहले उसकी पूरी बात सुनें। नए परिचय में साझा रुचि बातचीत आगे बढ़ा सकती है, भरोसा बनने के लिए समय दें। परिवार या मित्र के साथ यात्रा की योजना हो तो टिकट, सहमति और जरूरी व्यवस्था की पुष्टि करें। यात्रा रद्द होगी या अवश्य पूरी होगी, ऐसा पहले से न मानें।
सेहत राशिफल
लगातार संदेश देखने और अलग अलग लोगों से बातचीत करने के बीच अपने आराम की जरूरत पहचानें। जरूरी संपर्क बनाए रखते हुए कुछ देर फोन से दूरी उपयोगी रहेगी। भोजन को काम के साथ निपटाने के बजाय सहज ढंग से खाएं और अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि रखें। किसी लक्ष्य को लेकर मन भटके तो पूरे भविष्य का हिसाब लगाने के बजाय अगला काम लिखें। नींद की कमी को उत्साह के सहारे अनदेखा न करें। लगातार शारीरिक असुविधा या मानसिक परेशानी हो तो योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें और पहले से मिले उपचार संबंधी निर्देश जारी रखें।
शुभ अंक- ५
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज के मुख्य लक्ष्य का एक स्पष्ट परिणाम लिखें। मदद मांगते समय बताएं कि किस हिस्से में सहायता चाहिए। भुगतान की रसीद और जरूरी बातचीत का रिकॉर्ड ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पर तुरंत मिल सके।
क्या न करें- समूह में सुनी अधूरी बात आगे न बढ़ाएं। अपनी जिम्मेदारी तय किए बिना किसी काम का वादा न करें। निजी संबंध की तुलना दूसरों की सार्वजनिक तस्वीरों या चुनिंदा अनुभवों से करके निष्कर्ष निकालने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र