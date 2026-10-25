आज का मिथुन राशिफल 26 अक्टूबर 2026: कमाई खर्च को पूरा करेगी ये मानकर न लें जरूरी फैसला, जानें प्रेम और जॉब की स्थिति

Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 26 अक्टूबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026 Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल : आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। परिचितों से संपर्क, सामूहिक काम और आगे के लक्ष्य ध्यान खींच सकते हैं। बातचीत से कोई उपयोगी जानकारी मिले तो उसे अपने काम से जोड़कर देखें, लेकिन हर परिचय को लाभ का अवसर न मानें। गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। उपलब्ध साधनों का समझदार उपयोग और सोचकर बोलना सहायक हो सकता है, फिर भी आमदनी और बचत अपने आप बढ़ने का आश्वासन नहीं है। आज बड़ी योजना की जगह उसका एक व्यावहारिक हिस्सा चुनें। अपनी प्रगति को दूसरों की उपलब्धियों के बजाय तय काम पूरा होने से मापें।

धन राशिफल आय खर्च को पूरा कर देगी, यह मानकर नई प्रतिबद्धता न लें। पहले उपलब्ध रकम, जरूरी भुगतान और बचत की स्थिति अलग लिखें। यदि घर खरीदने या किसी बड़ी वस्तु के लिए रकम देने पर विचार है तो निर्णय की तैयारी पर ध्यान दें। दस्तावेज अधूरे हों या कुल लागत साफ न हो तो उन्हें समझने तक रुकना उचित होगा। केवल दिन के अनुमान पर खरीद करना या टालना जरूरी नहीं। परिवार के बजट में किसी खर्च पर असहमति हो तो व्यक्ति की आदतों के बजाय रकम और जरूरत पर चर्चा करें। मित्रों के समूह से मिली निवेश सूचना को स्वतंत्र रूप से जांचें। संभावित लाभ के साथ धन फंसने की शर्त भी समझें।

लव राशिफल राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े विचारों को रोजमर्रा की बातचीत से जोड़ने की जरूरत दिखाती है। किसी सिद्धांत पर सहमत होना अच्छा है, लेकिन रिश्ते में उसका व्यवहार भी स्पष्ट होना चाहिए। साथी से बेहतर संवाद की गुंजाइश बन सकती है यदि आप जवाब देने से पहले उसकी पूरी बात सुनें। नए परिचय में साझा रुचि बातचीत आगे बढ़ा सकती है, भरोसा बनने के लिए समय दें। परिवार या मित्र के साथ यात्रा की योजना हो तो टिकट, सहमति और जरूरी व्यवस्था की पुष्टि करें। यात्रा रद्द होगी या अवश्य पूरी होगी, ऐसा पहले से न मानें।

सेहत राशिफल लगातार संदेश देखने और अलग अलग लोगों से बातचीत करने के बीच अपने आराम की जरूरत पहचानें। जरूरी संपर्क बनाए रखते हुए कुछ देर फोन से दूरी उपयोगी रहेगी। भोजन को काम के साथ निपटाने के बजाय सहज ढंग से खाएं और अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि रखें। किसी लक्ष्य को लेकर मन भटके तो पूरे भविष्य का हिसाब लगाने के बजाय अगला काम लिखें। नींद की कमी को उत्साह के सहारे अनदेखा न करें। लगातार शारीरिक असुविधा या मानसिक परेशानी हो तो योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें और पहले से मिले उपचार संबंधी निर्देश जारी रखें।

शुभ अंक- ५

शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- आज के मुख्य लक्ष्य का एक स्पष्ट परिणाम लिखें। मदद मांगते समय बताएं कि किस हिस्से में सहायता चाहिए। भुगतान की रसीद और जरूरी बातचीत का रिकॉर्ड ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पर तुरंत मिल सके।