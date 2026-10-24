आज का मिथुन राशिफल 24 अक्टूबर 2026: मिथुन राशि वाल कामकाज में रहें सतर्क, धन और रिश्तों के मामले में सोच-समझकर लें फैसले

आज का मिथुन राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Aaj Ka Mithun Rashifal 24 October 2026: Gemini Horoscope Today: आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम की प्राथमिकताएं, सार्वजनिक व्यवहार और जिम्मेदारी निभाने का तरीका प्रमुख रह सकता है। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। यह स्थिति नियमित रूप से भरोसेमंद काम देने और अपने हिस्से की जवाबदेही स्पष्ट रखने को महत्वपूर्ण बनाती है। न पदोन्नति तय है, न रुकावट। आज अपनी प्रगति को केवल प्रशंसा से न मापें। जो काम पूरा हुआ है, उसका ठीक विवरण रखें। किसी वरिष्ठ की अपेक्षा अस्पष्ट हो तो अनुमान लगाने के बजाय पूछें। व्यवस्थित कार्यसूची मानसिक बोझ कम करने में मदद कर सकती है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल नौकरी में लंबित काम की स्थिति साफ बताना आपकी उपयोगिता दिखा सकता है। किसी जरूरी व्यक्ति से मुलाकात हो तो अपना परिचय और संबंधित काम संक्षेप में रखें, तत्काल अवसर मिलने की अपेक्षा न बांधें। कारोबार में ग्राहक की मांग बदल रही हो तो संशोधित काम और कीमत लिखित रखें। बुध तुला राशि के पांचवें भाव में दिन के दौरान मार्गी से वक्री होता है। पढ़ाई, प्रस्तुति या रचनात्मक सामग्री को दोबारा जांचना उपयोगी होगा। हर देरी का कारण इसे न मानें। विद्यार्थियों के लिए पहले पढ़े विषय के प्रश्न हल करना नया अध्याय जल्दी समाप्त करने से बेहतर हो सकता है। शिक्षक की टिप्पणी को उत्तर सुधारने में इस्तेमाल करें। काम भेजने से पहले नाम, संलग्नक और अंतिम संस्करण जांचें, ताकि छोटी चूक से अनावश्यक दोहराव न हो।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संसाधनों की सोचसमझकर व्यवस्था, सीखने पर उचित खर्च और धन संबंधी संयत बातचीत उपयोगी हो सकती है। फिर भी उपलब्ध रकम और भविष्य की अपेक्षित आय को मिलाकर बजट न बनाएं। परिवार के लिए बड़ी खरीद हो तो सभी संबंधित लोगों की जरूरत पूछें। संपत्ति किसी विशेष नाम पर आने या अचानक लाभ होने का अनुमान लगाना उचित नहीं। मंगल भी कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच स्थिति में है, इसलिए आर्थिक बातचीत में तेज प्रतिक्रिया देने के बजाय आंकड़े सामने रखें। किसी असहमति को अधिकार की लड़ाई बनाने से बचें। जरूरी कागज पढ़कर ही भुगतान मंजूर करें।

मिथुन राशि का लव राशिफल व्यस्त दिन में साथी को केवल बचा हुआ समय देने के बजाय थोड़ी देर पूरा ध्यान देना बेहतर रहेगा। काम की परेशानी साझा करना उपयोगी है, लेकिन बातचीत को केवल अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े विचारों और रोजमर्रा के संवाद के बीच संबंध बनाए रखने को कहती है। किसी सिद्धांत पर सहमति जरूरी नहीं, सम्मान जरूरी है। माता या पिता की सेहत के बारे में चिंता हो तो वास्तविक जानकारी लें। सुधार या परेशानी का अनुमान न लगाएं। परिवार में मदद की जरूरत पूछकर ही जिम्मेदारी उठाएं।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल काम के कारण लगातार बैठे रहें तो शरीर की मुद्रा बदलते रहें। भोजन करते समय भी संदेश देखते रहने से विश्राम का अवसर कम हो सकता है। थोड़ी देर बिना काम की चर्चा के टहलना या शांत बैठना उपयोगी रहेगा। आज सब काम समाप्त करने की जिद से नींद कम न करें। मानसिक दबाव घटे तो भी अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखें। किसी परिजन के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हों तो दवा और परामर्श का सही विवरण रखें। अपने या परिवार के लक्षणों की व्याख्या ग्रहों से करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें।

शुभ अंक- 4 शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42- 12:27 PM (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- अपने प्रमुख काम की वर्तमान स्थिति, बाकी हिस्सा और जरूरी मदद लिखें। विद्यार्थी गलत उत्तरों की छोटी सूची बनाकर उनका कारण समझें। परिवार की किसी जरूरत के बारे में अनुमान लगाने के बजाय सीधे पूछें।