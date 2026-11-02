आज का मिथुन राशिफल (2 नवंबर): मिथुन राशि आज बार-बार होने वाले खर्च पर दें ध्यान
Aaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 02 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2026 Gemini Horoscope, आज का मिथुन राशिफल : दो नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के दूसरे भाव में रहेगा। आपकी बात कहने की शैली, परिवार की अपेक्षाएं और खर्च के चुनाव आज विशेष ध्यान मांगेंगे। किसी जरूरी विषय पर बोलना उपयोगी होगा, लेकिन तेज प्रतिक्रिया से बात उलझ सकती है। आर्थिक स्थिति का आकलन उपलब्ध रकम से करें, केवल उम्मीद से नहीं। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम की जवाबदेही और लगातार भरोसेमंद योगदान महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अधूरा काम छोड़कर नई चुनौती उठाने से पहले परिणाम सोचें। साहस का बेहतर उपयोग मुश्किल बातचीत को शांत ढंग से पूरा करने या लंबे समय से टल रहे काम को संभालने में होगा।
आज का मिथुन राशिफल (2 नवंबर): मिथुन राशि आज बार-बार होने वाले खर्च पर दें ध्यान
करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के तीसरे भाव में है। आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास, अभ्यास और संवाद जरूरी रहेंगे। केवल अच्छे संपर्क से काम बन जाने की अपेक्षा न रखें। नौकरी में प्रगति की जानकारी देते समय पूरा हुआ काम और बाकी हिस्सा अलग बताएं। व्यापार में ग्राहक को वही समयसीमा दें जिसे निभाने की व्यवस्था हो। बुध तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री है, इसलिए रचनात्मक मसौदे और अध्ययन सामग्री की दोबारा जांच उपयोगी हो सकती है। विद्यार्थियों को याद किए उत्तर बिना देखे लिखकर परखने चाहिए। कोई प्रस्तुति देनी है तो उदाहरण और तथ्य पहले व्यवस्थित करें। नई जिम्मेदारी आकर्षक लगे, तब भी उसके लिए जरूरी कौशल और उपलब्ध समय जांचें। आलोचना मिलने पर उसे व्यक्तिगत टिप्पणी मानने के बजाय सुधार योग्य हिस्से पहचानें और संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा स्पष्ट कर लें।
धन राशिफल
आज परिवार के खर्च और अपने निजी बजट का अंतर साफ रखना उपयोगी होगा। साझा खरीद में कौन कितना देगा, यह पहले तय कर लें। वाहन खरीदने का विचार हो तो केवल मनोदशा के आधार पर उसे टालना या पूरा करना जरूरी नहीं। दस्तावेज, कुल लागत, ऋण की शर्तें और जरूरत जांचकर निर्णय लें। तुलना अधूरी है तो थोड़ा रुकना व्यावहारिक होगा। किसी रकम के लौटने की उम्मीद हो तो मिलने तक उसे उपलब्ध बचत न मानें। छोटे खर्च बार-बार हो रहे हों तो उनका जोड़ देखें। जोखिम वाले निवेश में ऐसी रकम न लगाएं जिसकी निकट भविष्य के जरूरी भुगतान के लिए जरूरत पड़ सकती है। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखें।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़ी धारणाओं और रोजमर्रा के प्रत्यक्ष संवाद के बीच अंतर पहचानने को कहती है। साथी से मतभेद हो तो सुनी हुई सामान्य राय के बजाय अपने अनुभव पर बात करें। किसी एक कठोर वाक्य को पूरे रिश्ते का निष्कर्ष न बनाएं। परिवार में आर्थिक अपेक्षा को लेकर चर्चा हो तो रकम और जिम्मेदारी साफ रखें, पुराने त्याग का हिसाब न खोलें। मित्र से असहमति होने पर जवाब देने से पहले उसका आशय पूछें। संबंध में तनाव निश्चित नहीं है। सुनने और शब्द चुनने का आपका तरीका बातचीत को अधिक सहज बना सकता है।
सेहत राशिफल
काम के बीच भोजन टालना और बाद में जल्दबाजी में खाना दिनचर्या बिगाड़ सकता है। भोजन के लिए पर्याप्त विराम रखें और पानी पीना याद रखें। लंबी बातचीत या लगातार काम के बाद थोड़ी देर शांत बैठना मानसिक थकान कम करने में सहायक हो सकता है। छोटी यात्रा करनी हो तो आराम, जरूरी दवाएं और अपनी सुविधा का ध्यान रखें। अस्वस्थ महसूस कर रहे हों तो केवल जरूरी साबित करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी न लें। पहले से चल रही चिकित्सा या परहेज में मन से बदलाव न करें। कोई लक्षण बना रहे, बढ़े या चिंता पैदा करे तो चिकित्सकीय सलाह लें। राशिफल को स्वास्थ्य जांच का विकल्प न मानें।
शुभ अंक- ५
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें- किसी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले अपना मुख्य मुद्दा और अपेक्षित समाधान लिख लें। तथ्य, अनुमान और भावना अलग रखने से बात स्पष्ट होगी। खर्च संबंधी चर्चा में संबंधित बिल या विवरण सामने रखकर ही सहमति बनाएं।
क्या न करें- गुस्से में संदेश भेजने, सार्वजनिक टिप्पणी करने या बिना जांच किसी की बात आगे बढ़ाने से बचें। एक मतभेद के आधार पर नौकरी, खरीद या संबंध का बड़ा फैसला न लें। पहले पूरी जानकारी और विकल्प देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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