आज का मिथुन राशिफल 1 नवंबर 2026: पैसों और परिवार से जुड़े फैसलों में बरतें समझदारी
मिथुन राशि वालों के लिए 1 नवंबर का दिन बातचीत, परिवार और आर्थिक मामलों पर ध्यान देने का है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अधूरे काम समय पर पूरे करने और सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी। निवेश या खर्च से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।
Aaj Ka Mithun Rashifal 1 November 2026, Gemini Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के दूसरे भाव में रहेगा। बातचीत, परिवार की अपेक्षाएं और पैसे का उपयोग आज ध्यान मांगेंगे। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए शब्दों की मिठास के साथ तथ्य भी जरूरी होंगे। किसी घरेलू मांग पर तुरंत हां कहने के बजाय उपलब्ध संसाधन देख लें। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम की जवाबदेही और भरोसेमंद योगदान महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अधूरी जिम्मेदारी को केवल अच्छे इरादे से पूरा हुआ न मानें। प्राथमिकता स्पष्ट रखने से पारिवारिक जरूरत और पेशेवर दायित्व के बीच बेहतर तालमेल बन सकता है। जो वादा करें, उसे निभाने की गुंजाइश भी जांचें।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के तीसरे भाव में है। नई बात सीखने, लिखने या प्रस्तुति तैयार करने में अभ्यास जरूरी रहेगा, केवल अनुकूल संपर्क की उम्मीद पर्याप्त नहीं होगी। किसी लंबित काम पर प्रगति बतानी हो तो पूरा हुआ हिस्सा, बाकी आवश्यकता और अगला कदम स्पष्ट रखें। तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री बुध पुराने नोट्स, मसौदे और रचनात्मक विचारों की समीक्षा का संदर्भ देता है। विद्यार्थियों को परिचित विषय आसान मानकर छोड़ने के बजाय नमूना प्रश्न हल करने चाहिए। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने की योजना हो तो उसकी रुचि, सहजता और नियमित अभ्यास की संभावना देखें। सहकर्मी से असहमति हो तो व्यक्ति के बजाय काम के मानक पर चर्चा करें। नया कौशल सीख रहे हैं तो अभ्यास का नमूना सुरक्षित रखें, जिससे अपनी वास्तविक प्रगति देख सकें।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
आज बचत की व्यवस्था देखना उपयोगी है, लेकिन इसे हर निवेश के लिए अनुकूल दिन न मानें। परिवार के नियमित खर्च, निकट भुगतान और आपात जरूरत की राशि अलग करके ही शेष रकम पर निर्णय लें। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में है। यह संयुक्त धुरी बड़ी सलाह या मान्यता को अपनी जांच और व्यावहारिक जानकारी से मिलाने की जरूरत बताती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की राय को अंतिम प्रमाण न मानें। निवेश में शुल्क, अवधि और पैसा निकालने की शर्तें पढ़ें। कोई मेहमान आने वाला हो तो स्वागत का बजट तय कर लें, ताकि सामाजिक औपचारिकता में जरूरी खर्च प्रभावित न हो।
मिथुन राशि का लव राशिफल
परिवार में संवेदनशील विषय पर आपकी भाषा बातचीत की दिशा बदल सकती है। बात स्पष्ट रखें, लेकिन ऐसा निष्कर्ष न दें जिससे दूसरे की राय के लिए जगह ही न बचे। रिश्तेदार से पुराना मतभेद सुलझाने की इच्छा हो तो पहले सुनने की तैयारी रखें। एक बातचीत में पूरा विवाद खत्म होने की अपेक्षा न करें। साथी के साथ आर्थिक योजना पर चर्चा करते समय निजी पसंद और साझा जरूरत अलग बताएं। किसी नए परिचय में आकर्षक बातचीत अच्छी शुरुआत हो सकती है, पर भरोसा व्यवहार की निरंतरता से बनेगा। यदि घर में अतिथि आएं तो जिम्मेदारियां बांट लें, ताकि स्वागत की तैयारी किसी एक सदस्य के लिए बोझ न बने।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
खाने की नियमितता और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें। बातचीत या काम में उलझकर भोजन टालना सुविधाजनक लग सकता है, मगर दिनचर्या बिगड़ सकती है। कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच स्थिति का मंगल प्रतिक्रिया में अतिरिक्त संयम रखने का संदर्भ देता है, किसी बीमारी का संकेत नहीं। तनाव महसूस हो तो जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें और कुछ देर वातावरण बदलें। लंबे समय तक पढ़ते या काम करते हों तो बीच में शरीर को हल्का चलाएं। अपनी जरूरत के अनुसार विश्राम लें। पहले से निर्धारित उपचार में बदलाव योग्य चिकित्सक की सलाह से ही करें।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
क्या करें- जरूरी बातचीत से पहले संबंधित तथ्य और रकम लिख लें। पढ़ाई में अपनी गलतियों का छोटा रिकॉर्ड रखें। परिवार के किसी साझा खर्च पर सभी संबंधित लोगों की सहमति लेकर ही आगे की व्यवस्था करें।
क्या न करें- अपनी बात मनवाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर वादा न करें। परिचित की सलाह पर बिना जांच निवेश न बदलें। किसी पुराने मतभेद को सार्वजनिक चर्चा में लाकर दूसरे व्यक्ति को असहज करने से बचें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि