मेष राशिफल 24 अक्टूबर 2026: मेष राशि वाले खर्चों पर रखें नजर, काम और रिश्तों में सोच-समझकर लें फैसले
आज का मेष राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aaj Ka Mesh Rashifal, Aries Horoscope Today 24 October 2026: आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के बारहवें भाव में रहेगा। काम के बीच विश्राम, निजी समय और छोटे खर्चों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। वक्री शनि भी मीन राशि के बारहवें भाव में है। यह साढ़ेसाती का पहला चरण है, जिसमें अधूरी जिम्मेदारियों, आराम और खर्च की सीमाओं को गंभीरता से व्यवस्थित करना जरूरी है, नुकसान मान लेना नहीं। दिन का कार्यक्रम हल्का लेकिन स्पष्ट रखें। हर अनुरोध स्वीकार करने के बजाय अपनी क्षमता बताएं। कोई बात तुरंत समझ न आए तो जवाब देने से पहले जानकारी जुटाएं। शांत वातावरण में किया गया छोटा काम भी संतोष दे सकता है।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज में आज सामने दिखने वाली उपलब्धि से अधिक उपयोगी अधूरा काम समेटना हो सकता है। यदि नौकरी में हैं तो लंबित उत्तर, दस्तावेज और अगली जिम्मेदारी की तैयारी अलग सूची में रखें। सहयोगी की चुप्पी को विरोध न मानें। जरूरी जानकारी सीधे पूछें। कारोबार में ग्राहक से किए वादे और उपलब्ध संसाधनों का मिलान करें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर में पढ़ाई की व्यवस्था या परिवार का व्यावहारिक सहयोग उपयोगी हो सकता है, हालांकि घरेलू काम भी समय मांग सकते हैं। विद्यार्थी कठिन विषय के छोटे हिस्से चुनकर अभ्यास करें। केवल पढ़ लेने के बजाय बिना देखे उत्तर लिखना बेहतर जांच होगी। घर से काम करते हों तो काम की जगह और घरेलू जिम्मेदारियों का बंटवारा पहले कर लें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च आमदनी से अधिक होगा, ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन बिना हिसाब के छोटे भुगतान बजट को अस्पष्ट बना सकते हैं। आज जरूरी, टाले जा सकने वाले और केवल इच्छा से जुड़े खर्च अलग लिखें। घर की सुविधा, मरम्मत या पढ़ाई पर रकम लगानी हो तो पूरी लागत समझें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी परिचितों से मिलने वाले अवसर और अपने जोखिम संबंधी विवेक का संतुलन मांगती है। समूह में लोकप्रिय निवेश को अपने लिए उचित न मानें। उधार देने से पहले वापसी की शर्त स्पष्ट रखें। किसी भुगतान की पुष्टि मिले बिना वही रकम दोबारा न भेजें।
मेष राशि का लव राशिफल
रिश्तों में थकान के समय कही गई बात का अर्थ जरूरत से ज्यादा निकालने से बचें। यदि जीवनसाथी के साथ घरेलू खर्च या जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो पहले विषय तय करें, पुरानी शिकायतों को साथ न जोड़ें। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि में वक्री है। संबंध की अपेक्षाओं और पुराने समझौतों को परखना उपयोगी हो सकता है, लेकिन इससे अपने आप मधुरता सुनिश्चित नहीं होती। प्रेम संबंध में संपर्क की मात्रा के बजाय बातचीत की स्पष्टता देखें। भाई या बहन के व्यवहार को बिना प्रमाण नुकसान पहुंचाने की मंशा न मानें। अकेले समय की जरूरत हो तो विनम्रता से बताएं, अचानक संवाद बंद न करें।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिन की गति ऐसी रखें कि भोजन और आराम लगातार पीछे न छूटें। देर तक काम करना जरूरी हो तो बीच में उठकर थोड़ा चलें और आंखों को विश्राम दें। थकान महसूस हो तो उसे इच्छाशक्ति की कमी मानकर अतिरिक्त काम न जोड़ें। पानी और नियमित भोजन की साधारण व्यवस्था उपयोगी रहेगी। सोने से पहले खर्च या विवाद की लंबी चर्चा टालना बेहतर हो सकता है। कोई तकलीफ बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। ग्रहों की स्थिति किसी बीमारी का प्रमाण नहीं है और न किसी उपचार का विकल्प।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 -12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज के जरूरी काम और अनिवार्य भुगतान एक कागज पर लिखें। सबसे थकाने वाले काम के बाद थोड़ा खाली समय रखें। परिवार से मदद चाहिए तो सामान्य शिकायत के बजाय स्पष्ट जिम्मेदारी बताएं।
क्या न करें- किसी परिचित की सलाह पर तुरंत पैसा न लगाएं। अधूरी जानकारी से रिश्तेदार की नीयत तय न करें। थकान में ऐसी सहमति भी न दें जिसे निभाने के लिए बाद में जरूरी आराम छोड़ना पड़े।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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