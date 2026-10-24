मेष राशिफल 24 अक्टूबर 2026: मेष राशि वाले खर्चों पर रखें नजर, काम और रिश्तों में सोच-समझकर लें फैसले

आज का मेष राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Aaj Ka Mesh Rashifal, Aries Horoscope Today 24 October 2026: आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के बारहवें भाव में रहेगा। काम के बीच विश्राम, निजी समय और छोटे खर्चों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। वक्री शनि भी मीन राशि के बारहवें भाव में है। यह साढ़ेसाती का पहला चरण है, जिसमें अधूरी जिम्मेदारियों, आराम और खर्च की सीमाओं को गंभीरता से व्यवस्थित करना जरूरी है, नुकसान मान लेना नहीं। दिन का कार्यक्रम हल्का लेकिन स्पष्ट रखें। हर अनुरोध स्वीकार करने के बजाय अपनी क्षमता बताएं। कोई बात तुरंत समझ न आए तो जवाब देने से पहले जानकारी जुटाएं। शांत वातावरण में किया गया छोटा काम भी संतोष दे सकता है।

मेष राशि का करियर राशिफल कामकाज में आज सामने दिखने वाली उपलब्धि से अधिक उपयोगी अधूरा काम समेटना हो सकता है। यदि नौकरी में हैं तो लंबित उत्तर, दस्तावेज और अगली जिम्मेदारी की तैयारी अलग सूची में रखें। सहयोगी की चुप्पी को विरोध न मानें। जरूरी जानकारी सीधे पूछें। कारोबार में ग्राहक से किए वादे और उपलब्ध संसाधनों का मिलान करें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर में पढ़ाई की व्यवस्था या परिवार का व्यावहारिक सहयोग उपयोगी हो सकता है, हालांकि घरेलू काम भी समय मांग सकते हैं। विद्यार्थी कठिन विषय के छोटे हिस्से चुनकर अभ्यास करें। केवल पढ़ लेने के बजाय बिना देखे उत्तर लिखना बेहतर जांच होगी। घर से काम करते हों तो काम की जगह और घरेलू जिम्मेदारियों का बंटवारा पहले कर लें।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल खर्च आमदनी से अधिक होगा, ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन बिना हिसाब के छोटे भुगतान बजट को अस्पष्ट बना सकते हैं। आज जरूरी, टाले जा सकने वाले और केवल इच्छा से जुड़े खर्च अलग लिखें। घर की सुविधा, मरम्मत या पढ़ाई पर रकम लगानी हो तो पूरी लागत समझें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी परिचितों से मिलने वाले अवसर और अपने जोखिम संबंधी विवेक का संतुलन मांगती है। समूह में लोकप्रिय निवेश को अपने लिए उचित न मानें। उधार देने से पहले वापसी की शर्त स्पष्ट रखें। किसी भुगतान की पुष्टि मिले बिना वही रकम दोबारा न भेजें।

मेष राशि का लव राशिफल रिश्तों में थकान के समय कही गई बात का अर्थ जरूरत से ज्यादा निकालने से बचें। यदि जीवनसाथी के साथ घरेलू खर्च या जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो पहले विषय तय करें, पुरानी शिकायतों को साथ न जोड़ें। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि में वक्री है। संबंध की अपेक्षाओं और पुराने समझौतों को परखना उपयोगी हो सकता है, लेकिन इससे अपने आप मधुरता सुनिश्चित नहीं होती। प्रेम संबंध में संपर्क की मात्रा के बजाय बातचीत की स्पष्टता देखें। भाई या बहन के व्यवहार को बिना प्रमाण नुकसान पहुंचाने की मंशा न मानें। अकेले समय की जरूरत हो तो विनम्रता से बताएं, अचानक संवाद बंद न करें।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल दिन की गति ऐसी रखें कि भोजन और आराम लगातार पीछे न छूटें। देर तक काम करना जरूरी हो तो बीच में उठकर थोड़ा चलें और आंखों को विश्राम दें। थकान महसूस हो तो उसे इच्छाशक्ति की कमी मानकर अतिरिक्त काम न जोड़ें। पानी और नियमित भोजन की साधारण व्यवस्था उपयोगी रहेगी। सोने से पहले खर्च या विवाद की लंबी चर्चा टालना बेहतर हो सकता है। कोई तकलीफ बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। ग्रहों की स्थिति किसी बीमारी का प्रमाण नहीं है और न किसी उपचार का विकल्प।

शुभ अंक- 1 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 -12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- आज के जरूरी काम और अनिवार्य भुगतान एक कागज पर लिखें। सबसे थकाने वाले काम के बाद थोड़ा खाली समय रखें। परिवार से मदद चाहिए तो सामान्य शिकायत के बजाय स्पष्ट जिम्मेदारी बताएं।