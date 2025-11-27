मीन राशिफल 27 नवंबर: आज पास पैसा आएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे ,रोमांस में एक्सप्रेसिव रहें

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 27 November 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज पास पैसा आएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे ,रोमांस में एक्सप्रेसिव रहें

Pisces Horoscope Today 27 November 2025: मीन राशि वाले आज अच्छे टीम प्लेयर हैं। आज आपको लवलाइफ में पार्टनर को सभी लवलाइफ से जुड़े फैसले लेने के लिए आगे करना होगा, इससे आप दोनों का प्यार बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा। इस समय ऑफिस की परेशानियों को सुलझाएं, इस बात का ध्यान रखे कि इनका असर आपके पर्फोर्मेंस पर ना पड़े। आज मीन राशि वालों का धन अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों को आपकी कमिटमेंट सकारात्मक नतीजे लाएगी। रिश्तों से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी दिन को प्रभावित नहीं करेगी। इस समय अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ आप सुरक्षित विकल्पों में निवेश करेंगे। स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन लव राशिफल आज लव अफेयर प्रोगेसिव रहेगा। आपका पार्टनर खास तौर पर रोमांस के मामले में चाहता है कि आप एक्सप्रेसिव रहें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। दोपहर का समय अच्छा है जब आप अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। इस समय मीन राशि वालों को पार्टनर से बात करने में झिझकना नहीं हैं। आपको इस समय खुलकर संवाद करना है। इससे लवलाइफ में समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। जो लवर अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें माता-पिता से मिलकर इस बारे में बात करने के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी एक-दो दिन इंतजार करना चाहिए।

मीन करियर राशिफल अपनी पर्फोर्मेंस पर फोकस करें। ऑफिस में आपको आज ईगो से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आईटी, हेल्थ सर्विस, एनीमेशन और एचआर फील्ड क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को विदेश में मौके मिलेंगे। आर्टिस्ट और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को आज आलोचना का सामना करना पड़ेगा और मैनेजमेंट पोस्ट पर बैठे लोग आज ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। अगर आप नोटिस पीरियड में हैं, तो दिन समाप्त होने से पहले एक नई नौकरी का प्रपोजल आ सकता है। बिजनेसमैन अपने आइडियाज को जाहिर करने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम मे अच्छी पर्फोर्मेंस दिखाएंगे।

मीन मनी राशिफल आज मीन राशि वालों के पास पैसा आएगा। इससे हो सकता है आज आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक समस्या सुलझा सकते हैं। यह सभी लोन चुकाने और आपकी जितनी आर्थिक लाइबिलिटिज हैं, उन्हें पूरा करने का अच्छा समय है। आप इस कैश का इस्तेमाल ऐशो-आराम की चीजों को खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल कुछ महिलाएं घर के रेनोवेशन के लिए भी कर सकती हैं। आज का दिन संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए भी शुभ है। आज बिजनेसमैन को रिटर्न के बारे में सावधान रहना चाहिए।

मीन हेल्थ राशिफल मीन राशि वाले आज अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें। आपको इस समय किसी भी तरह की टेंशन हीं लेनी हैं, फीलिंग्स पर कंट्रोल से तनाव भी कम होगा। आज मीन राशि वालों को आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बुजुर्गों कोआज गीले फर्श चलते समय सावधान रहना चाहिए। कुछ गर्भवती महिलाओं को आज जोड़ों में दर्द की दिक्कत भी हो सकती है। खान-पान से आपको कोई समझौता नहीं करना है। अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन शामिल करें। आपको आज साइकिल चलाने या ट्रेन में चढ़ने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com