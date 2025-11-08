Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka meen rashifal today pisces horoscope 8 november 2025 future predictions in hindi
मीन राशिफल 8 नवंबर: पार्टनर के पैरेंट्स को ना कहें बुरा-भला, फालतू के खर्चों पर लगाएं लगाम



संक्षेप: Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 8 November 2025: राशिचक्र की आखिरी राशि मीन है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उनकी ही राशि मीन होती है। जानिए आज यानी 8 नवंबर का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sat, 8 Nov 2025 07:01 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Meen Rashifal 8 November 2025, Pisces Horoscope Today: आज मीन राशि वाले रिश्ते में चल रही दिक्कतों को आज सुलझा लें। आज के दिन लव लाइफ अच्छी ही रहेगी। वहीं करियर के मामले में भी सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि खर्चा सोच-समझकर ही करें। हेल्थ भी आज सही रहने वाली है। तो नीचे विस्तार से जानिए आज का पूरा दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

मीन राशि लव लाइफ

आज मीन राशि वाले अपने रिश्ते पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। पार्टनर की फीलिंग्स को नजरअंदाज ना करके उनके सम्मान करें। अगर बहसबाजी हो रही है तो गलत शब्दों के इस्तेमाल से बचें। पार्टनर के पैरेंट्स पर कोई बुरा कमेंट ना करें। अगर ऐसा होता है तो रिश्ते में बड़ी समस्या आ सकती है। वहीं ट्रैवलिंग, ऑफिस, क्लास या फिर किसी फंक्शन के दौरान सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी खास शख्स से होने वाली है। आज प्यार के मामले में दिन अच्छा है तो अगर किसी से दिल की बात कहनी है तो कही जा सकती है।

मीन राशि करियर राशिफल

ऑफिस में आज ईगो को साइड में रखें। प्रोफेशनल रिश्ते इस वजह से खराब हो सकते हैं। आज डेडीकेशन का असर आपके काम में दिखेगा। कॉपीराइटर, डिजाइनर, एनिमेटर और आईटी प्रोफेशनल्स को अपने किसी विदेशी क्लाइंट्स से तारीफ मिलने की संभावना है। आज हो सकता है कि आपको कोई नया रोल मिले। नई जिम्मेदारी को दिल से संभालें। अगर कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो इसके लिए आज दिन के बाद का समय सही है। स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें।

मीन राशि आर्थिक राशिफल

मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है, लेकिन सही प्लानिंग जरूरी है। फालतू के बड़े खर्चे से बचें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन कराने की सोच सकते हैं। कुछ लोग नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। फीमेल्स को आज ऑफिस में किसी फंक्शन के दौरान खर्चा करना पड़ सकता है। आज किसी दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।

मीन राशि हेल्थ राशिफल

आज मीन राशि वालों की हेल्थ सही रहने वाली है। हालांकि बॉडी में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज ना करें। बड़े-बुजुर्ग लोगों को सांस से संबंधित दिक्कतें आ सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाकर रखें। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। प्रेग्नेंट महिलाएं एडवेंचर वाले एक्टिविटी से दूर ही रहें।

मीन राशि के गुण

मजबूती: संवेदनशील, कलात्मक, दयालु और दिल से अच्छे

कमजोरी: भावुक, निर्णय लेने में कमजोर, कभी-कभी अव्यवहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 11

लकी स्टोन: पीला पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

