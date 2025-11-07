मीन राशिफल 7 नवंबर: मीन राशि वालों की लव लाइफ में आज आएगा पॉजिटिव ट्विस्ट, स्ट्रेस से बचने के लिए करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 7 November 2025: राशिचक्र में आखिरी राशि मीन है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि मीन होती है। जानें आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Aaj ka Meen Rashifal 7 November 2025, Pisces Horoscope Today: आज रिश्ते में समझदारी से बातचीत करें। जो भी छोटी-मोटी परेशानियां आए, उसे प्यार और शांति से हैंडल करें। आपकी मेहनत आज रंग लाने वाली है। आज आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। हेल्थ आज सामान्य रहने वाला है।

मीन लव लाइफ आज मीन राशि वालों की लव लाइफ में कोई पॉजिटिव ट्विस्ट आएगा। आज पैरेंट्स शादी के लिए मान सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रपोजल आज स्वीकार कर लिया जाए। जो लड़कियां सिंगल हैं, वो आज ऑफिस और किसी फैमिली फंक्शन में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, वो आज के दिन अपने पार्टनर की उपलब्धियों में उनका सपोर्ट बनकर सामने आएं। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार को आगे बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं। रिश्ते में क्लियर बातचीत होना जरूरी है क्योंकि इससे सब कुछ सही हो जाता है।

मीन करियर राशिफल आज ऑफिस में अपने वर्क एथिक्स के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता ना करें। आज सुबह कुछ दिक्कतें आ सकती है लेकिन आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। कुछ महिला जातकों को आज टीम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है। डिप्लोमैटिक रहेंगी तो चीजें ठीक होंगी। आज ध्यान रखें कि किसी सीनियर को आपकी कोई गलती मिले। कुछ लोगों के लिए अप्रेजल के योग बन रहे हैं। ट्रेडर्स को आज लाइसेंस से जुड़ी दिक्कत आ सकती है।

मीन आर्थिक राशिफल आज धन के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी। आज का दिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है। आज कोई पुरानी फाइनेंशियल समस्या से समाधान मिल सकता है। आज कुछ लोगों को बैंक लोन क्लियर होगा। बिजनेस से जुड़े लोग आज नए पार्टनर से जुड़ेंगे और इसका आगे चलकर फायदा भी मिलेगा। आज कुछ लोग गाड़ी खरीदने का विचार कर सकते हैं।

मीन हेल्थ राशिफल आज मीन राशि के जातक अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहें। आज आंख, नाक और डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द होगा तो वहीं कुछ लोगों की नींद में कमी आएगी। स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें। इसके लिए आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे दिक्कत होने की संभावना है। स्मोकिंग से दूर रहें, इससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा।

मीन राशि के गुण मजबूती: संवेदनशील, कलात्मक, दयालु और दिल से अच्छे

कमजोरी: भावुक, निर्णय लेने में कमजोर, कभी-कभी अव्यवहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 11

लकी स्टोन: पीला पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु