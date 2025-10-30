मीन राशिफल 30 अक्टूबर: आज पुराने प्यार से दोबारा जुड़ेंगे, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जल्दी मिलेगी गुड न्यूज

संक्षेप: Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 30 October 2025: राशिचक्र की आखिरी राशि मीन है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उन लोगों की राशि मीन होती है। आज यानी 30 अक्टूबर का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Aaj ka Meen Rashifal 30 October 2025, Pisces Horoscope Today: मीन राशि वालों को आज प्यार में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा। ऑफिस में अपना काम अच्छे से करें। जहां जरूरत हो वहां अपना टैलेंट जरूर दिखाएं। खुद को साबित करने के लिए आज आपको कई मौके मिलेंगे। पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनने का दिन है। पैसों के मामले में दिन अच्छा जाएगा लेकिन हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें।

मीन लव राशिफल आज मीन राशि वाले रिश्ते में थोड़ा ध्यान दें। पार्टनर की बातों को आज थोड़ा ध्यान से सुनें। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। अगर क्रश को प्रपोज करना चाहते हैं या फिर किसी को प्यार जताना चाहते हैं तो इसके लिए दोपहर के बाद का समय सही रहेगा। मीन राशि के कुछ जातक अपने पुराने प्यार से दोबारा जुड़ेंगे। ऐसे में इन लोगों की जिंदगी में एक बार फिर से खुशी और रोमांस लौटकर वापस आएगा। जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, आज पति के साथ उन्हें ईगो की समस्या की होगी। हालांकि ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

मीन करियर राशिफल आज मीन राशि वालों को ऑफिस में एक साथ कई जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। मीटिंग के दौरान अपने आइडिया को खुलकर बताइए। मैनेजमेंट आज आपके हर एक सुझाव की सराहना करने वाला है। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, डिजाइनिंग, एसईओ, लॉ और एनीमेशन से जुड़े लोग आज काम में बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स आज अपने स्किल्स को थोड़ा अपडेट करें क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जो लोग नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आज का समय सही है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज मुनाफा मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें आज कोई गुड न्यूज मिल सकती है।

मीन आर्थिक राशिफल मीन राशि वालों के लिए आज पैसों से जुड़ी जितनी भी चिंता थी, वो दूर होने वाली है। हो सकता है पैसों से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज सुलझ सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा दान-पुण्य के काम के लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ प्रॉपर्टी से जुड़ी बातें आज ना ही करें तो बेहतर होगा। महिलाएं आज दोस्तों के साथ के साथ कुछ सेलिब्रेट करेंगी या फिर ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के दौरान हिस्सा लेंगी। यहां पर थोड़ा बहुत खर्चा होगा।

मीन हेल्थ राशिफल आज मीन राशि वालों को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। कुछ लोगों में जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है तो वहीं कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी। ऐसे में लापरवाही ना करें। बुजुर्ग लोगों को घुटने में दर्द की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को पाचन से संबंधित दिक्कतें आएंगी। वहीं बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है या फिर गले में खराश की दिक्कत होगी। ऐसे में स्कूल भी मिस करना पड़ सकता है। खानपान का ध्यान रखें और बाहरी खाने से बचें।

मीन राशि के गुण मजबूती: संवेदनशील, कलात्मक, दयालु और दिल से अच्छे

कमजोरी: भावुक, निर्णय लेने में कमजोर, कभी-कभी अव्यवहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 11

लकी स्टोन: पीला पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु