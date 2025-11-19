Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 19 नवंबर : मीन राशि की महिलाएं आज एक्स लवर से मिलेंगी, ऑफिस में विवादों से दूर रहें

मीन राशिफल 19 नवंबर : मीन राशि की महिलाएं आज एक्स लवर से मिलेंगी, ऑफिस में विवादों से दूर रहें

संक्षेप: Pisces Horoscope Today aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों की लवलाइफ में ईगो और प्रोफेशनल लाइफ में जलन करेगी दिक्कत, मानें सलाह 

Wed, 19 Nov 2025 07:14 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today 19 November 2025 : आज मीन राशि वालों नए रिस्क लेंगे। आज रिलेशनशिप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सही रखें। आज ऑफिशियल चैलेंज को आपको सोलव करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप काबिलियत साबित करने के लिए कई मौके पाएं। आज की लवलाइफ में सेलिब्रेशन करने के लिए आपको पुरानी सभी नेगेटिविटी को दबाना होगा। ऑफिस की लाइफ में आप क्रिएटिव रहें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी प्रॉडक्टिविटी भी अच्छी हो। आज का दिन बड़े निवेश के लिए अच्छा है। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी है।

मीन लव राशिफल

छोटे -मोटे झगड़े आपकी लाइफ में आज रहेंगे। आपकी लाइफ में आज कोई मेजर उतार-चढाव नहीं आएगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने लवर के साथ अधिक से अधिक से अधिक समय बिताएं। रिलेशनशिप में धैर्य रखें और अच्छे से पार्टनर की बातों को सुनें। अगर सही लगे तो पैरेंट्स से भी लव अफेयर पर बात करके उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपके पैरेंट्स भी अपनी मंजूरी आपके रिश्ते को दे देंगे। कुछ शादीशुदा महिलाएं आज एक्स लवर से मिलेंगी, इससे आपकी लाइफ में बहुत खराब हालात आ सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको इसे संभालना होगा।

मीन करियर राशिफल

आज मीन राशि वालों को अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। ऑफिस में जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, आपको उन सभी को स्किप करना चाहिए। आर्टिस्ट, एक्टर, पॉलिटिक्स, से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। जॉब चाहने वाले लोगों को आज अच्छी जॉब मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, वो लोग स्थान परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेमैन अगर नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अलग-अलग एंगल से इसका विश्लेषण करना चाहिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने का आइडिया आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी मार्केट देश से बाहर विदेश में है, तो आपको गल-अलग फैक्टर के बारे में सोचना चाहिए।

मीन मनी राशिफल

आज आपका फाइनेंशियल स्टेट्स अच्छा रहेगा। आपके पास पैसा एक जगह से नहीं आ रहा है, बल्कि कई जगह से आ रहा है। आप बड़े आर्थिक फैसले लेने में इस समय सक्षम है, क्योंकि पैसा आपको निवेश करना है। इसलिए सोचसमझकर आर्थिक फैसले लें। बिजनेसमैन को विदेश से भी फंड मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि लंबे समय को ध्यान में रखेत हुए आपके प्रॉफिट हाई रहेंगे। दोपहर का समय मीन राशि वालों के लिए पैसा दान करने के लिए अच्छा है।

मीन हेल्थ राशिफल

आज इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अच्छे से बैलेंस बनाएं।आज अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहें। ऑयली और ग्रीस वाला खाना इस समय खाने से बचें। अगर तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो आज से अच्छा समय कोई और नहीं है। अगर बड़ों को डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत है, तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने रुटीन में योग और एक्सरसाइज भी शामिल करनी चहिए। जो लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, उन लोगों को आज एकस्ट्रा सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
