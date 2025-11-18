मीन राशिफल 18 नवंबर : मीन राशि वालों की लवलाइफ में ईगो और प्रोफेशनल लाइफ में जलन करेगी दिक्कत, मानें सलाह

संक्षेप: Pisces Horoscope Today aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों की लवलाइफ में ईगो और प्रोफेशनल लाइफ में जलन करेगी दिक्कत, मानें सलाह

Pisces Horoscope Today 18 November 2025 : आज आपकी लाइफ में तनाव नहीं होना चाहिए। रोमांटिक लाइफ में जो समस्याएं हैं, उनका पता लगाएं और उन्हें सोल्व करें। आज ऑफिस के काम में लगातार योगदान बनाए रखएं और आर्थिक मामलों को भी सुलझाएं। आपकी हेल्थ आज अच्छी है। आज हेल्थ और फाइनेंस दोनों खास फोकस की मांग कर रहे हैं। अपने पार्टनर को अच्छे मूड में रखें और प्रोफेशनल लाइफ में इस समय खास सावधानी बरतें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन लव राशिफल आज रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है। लवअफेयर से ईगो को निकाल दें। अतीत की बातों को अपनी आज की बातचीत में लाने से बचें। इससे आपकी लवलाइफ में परेशानी खड़ी होंगी। आज सिंगल लोगों की लाइफ में नए प्यार की दस्तक हो सकती है। आपको अपने पार्टनर को एकस्ट्रा टाइम देना चाहिए। आज आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाएंगे, और शादी की मंजूरी लेंगे। शादीशुदा महिलाओं को परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए।

मीन करियर राशिफल आज ऑफिस में मीन राशि वालों को चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशनली किसी से ईष्या आज आपका खेल खराब कर सकती है, इसलिए आज आपको खास सावधानी रखनी होगी। हो सकता है, आप अपना आपा खो बैछें, लेकिन आपको अपने इमोशंस को संभालना होगा, क्योंकि इस खराब असर आपके प्रोफाइल पर होगा। निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फैशन एक्सेसरीज वाले बिजनेसमैन के लिए थोड़ा खराब समय है। स्टूडेंट्स आज बिना किसी कठिनाई के एग्जान क्रेक कर लेंगे। आपको ऑफिस के कारणों से विदेश जाना पड़ सकता है।

मीन धन राशिफल आज मीन राशि वालों के पास पैसा आएगा, ये आपके लिए एक प्लस प्वाइंट है। लेकिन माइनस प्वाइंट यह है कि आपको आज खर्चों को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। कुछ महिलाओं का रियल एस्टेट के कारोबार में लक चलेगा, भाग्य के साथ के कारण आपके प्रोजेक्ट सफल होंगे। इस समय इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा आंख बंद करके खर्च न करें । आपको अपने भाई-बहन या दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, इसके लिए तैयार रहें। कुछ महिलाओं को ऑफिस में किसी प्रोग्राम के लिए पैसा देना पड़ सकता है। आज शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी अच्छा दिन है।

मीन हेल्थ राशिफल कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आज मीन राशि वालों के लिए नहीं है। जिन लोगों को हार्ट संबंधी समस्या है, उन्हें अपनी डाइट को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। बाहर के खाने से बचें और इस बात का भी ध्यान रखें कि डाइट में सभी पोषक तत्वों को लें, इसके लिए सब्जियों, फलों और डाइ फ्रूट्स को शामिल करें। कुछ बच्चों को कोहनी में दर्द की शिकायत होगी। महिलाओं को आज हड्डियों से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस समय गाड़ी चलाते समय खासकर टूव्हीलकर चलाते समय आपको खास ध्यान देना है।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु