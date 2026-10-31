आज का मीन राशिफल 31 अक्टूबर: गुरु गोचर से बदलेंगे हालात, साढ़ेसाती के बीच घर-परिवार और करियर पर रहेगा फोकस
31 अक्टूबर 2026 को मीन राशि से चंद्रमा मिथुन के चौथे भाव में रहेगा। गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर शिक्षा, रचनात्मक प्रयास और मार्गदर्शन के बाद कामकाज व दैनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ा सकता है। वक्री शनि के पहले भाव में रहने से साढ़ेसाती का प्रभाव महसूस हो सकता है।
Aaj Ka Meen Rashifal 31 October, Pisces Horoscope: इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के चौथे भाव में रहेगा। घरेलू व्यवस्था, निजी सुविधा या भावनात्मक बेचैनी काम के बीच ध्यान खींच सकती है। शांति चाहिए तो उसके लिए वास्तविक जगह बनाएं, तनाव अपने आप समाप्त होने की अपेक्षा न रखें। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। साढ़ेसाती का मध्य चरण निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की सीमा पहचानने का संदर्भ है, किसी बीमारी या असफलता का निश्चित संकेत नहीं। परिवार से मदद मांगना उपयोगी हो सकता है। घर का कोई काम आज ही पूरा करना जरूरी है या नहीं, यह समय और साधनों से तय करें। अपने कार्यक्रम में बदलाव की थोड़ी गुंजाइश रखें।
मीन राशि का करियर राशिफल
गुरु इस दिन कर्क राशि के पांचवें भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के छठे भाव में जाएंगे। अध्ययन, रचनात्मक प्रयास और समझदार मार्गदर्शन की उपयोगिता के साथ कार्यभार तथा दैनिक जिम्मेदारियों का यथार्थ प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा। इसे सुनिश्चित उपलब्धि का संकेत न मानें। घर से काम करते हैं तो परिवार को अपनी उपलब्धता स्पष्ट बताएं। नौकरी में अतिरिक्त काम लेने से पहले मौजूदा कार्यसूची और समयसीमा देखें। विद्यार्थी कठिन विषय छोटे हिस्सों में पढ़ें तथा प्रश्न हल करके समझ जांचें। मंगल कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच स्थिति में हैं। परिणाम जल्दी पाने की अधीरता पर ध्यान देना उपयोगी है, फिर भी प्रयास का मूल्यांकन वास्तविक प्रगति से करें। रचनात्मक काम में बदलाव करते समय मूल उद्देश्य स्पष्ट रखें। सहकर्मी से सहायता चाहिए तो अस्पष्ट आग्रह के बजाय आवश्यक काम और उपलब्ध सामग्री बताएं।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पीछे चल रहे खर्च और रोज के कामकाज की जरूरतों के संबंध को जांचने का संदर्भ देती है। सुविधा के लिए लिया गया कौन सा खर्च वास्तव में उपयोगी है, उसका हिसाब देखें। घरेलू उपकरण खरीदना हो तो उपयोग, कुल कीमत, रखरखाव और वारंटी की तुलना करें। केवल तारीख को अनुकूल मानकर बजट से बाहर न जाएं। संपत्ति के मामले में स्वामित्व, भुगतान तथा अन्य शर्तों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। बुध तुला राशि के आठवें भाव में वक्री हैं, इसलिए साझा वित्तीय विवरण दोबारा पढ़ें। मरम्मत के अनुमान में अतिरिक्त लागत की संभावना भी समझें।
मीन राशि का लव राशिफल
घर का वातावरण सहज बनाने के लिए हर व्यक्ति की सुविधा पूछना उपयोगी रहेगा। माता या परिवार के किसी सदस्य की सलाह मिले तो उसका प्रासंगिक हिस्सा समझें, लेकिन सहयोग को पहले से तय न मानें। साथी के साथ घरेलू खरीद या बाहर जाने की योजना बनाते समय खर्च और उपलब्धता पर सहमति लें। अपनी पसंद पूरी न होने को अपनापन कम होने का प्रमाण न बनाएं। सामाजिक कार्यक्रम में जाना हो तो निजी सुविधा तथा थकान भी देखें। घर की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर अधिक हो रही हो तो काम बांटने की बात करें। पुराने मतभेद पर चर्चा के लिए शांत अवसर चुनें और एक समय में एक विषय रखें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
भावनात्मक बेचैनी हो तो केवल काम में डूबकर उसे दबाना जरूरी नहीं है। कुछ देर शांत बैठना, हल्का चलना या परिचित व्यक्ति से बात करना सहायक हो सकता है। नींद और भोजन की नियमितता पर ध्यान दें। घर की सफाई, खरीदारी या आयोजन में क्षमता से ज्यादा काम न लें। पुरानी परेशानी के लिए निर्धारित देखभाल जारी रखें और दवा में बदलाव चिकित्सकीय सलाह से करें। लगातार थकान या दूसरी तकलीफ बनी रहे तो उचित जांच कराएं। दूसरों की जरूरत पूरी करते हुए अपनी बुनियादी देखभाल को अंत में न छोड़ें। घर में विश्राम के लिए अपेक्षाकृत शांत जगह चुनना भी उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- घर के लंबित कामों में से एक जरूरी काम चुनें। उसका बजट, जिम्मेदार व्यक्ति और आवश्यक सामान स्पष्ट करें। बाकी काम अलग लिखें तथा परिवार से उपलब्ध सहायता पूछें, ताकि योजना आपकी वास्तविक क्षमता के अनुसार बने।
क्या न करें- क्षणिक उत्साह या घरेलू असुविधा से परेशान होकर बड़ी खरीद की सहमति न दें। माप, लिखित लागत और शर्तें देखे बिना मरम्मत शुरू न कराएं। थकान होने पर हर निमंत्रण स्वीकार करना भी जरूरी नहीं है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि