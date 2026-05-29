मीन राशिफल 29 मई 2026: आज मीन राशि वालों के पक्ष में हैं सितारे, ज्योतिर्विद से जानें कहां बरतें सावधानी

Pisces Horoscope Today 29 May 2026, Aaj ka Meen Rashifal : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस तरह के परिणाम लेकर आया है। जानें पंडित जी से आपको आर्थिक, स्वास्थ्य, करियर व प्रेम-संबंधों में किस तरह के फल प्राप्त होंगे। पढ़ें आज 29 मई 2026 का मीन राशिफल।

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 29 मई 2026: मीन राशि वालों के लिए आज ग्रहों का इशारा साफ है कि जहां एक तरफ चतुर्थ भाव का गुरु आपको पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और व्यावसायिक मजबूती देकर हर परिस्थिति में ढाल बनकर खड़ा है, वहीं लग्न का शनि आपको अपनी सेहत और स्वभाव के प्रति थोड़ा सचेत रहने की चेतावनी भी दे रहा है। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। धन का आवक बढ़ने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। पढ़ें आज का विस्तृत मीन राशिफल-

मीन लव राशिफल- प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपकी सूझबूझ और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। लग्न का शनि कभी-कभी स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन या वैचारिक मतभेद दे सकता है, जिसका सीधा असर आपके आपसी रिश्तों पर पड़ सकता है। जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय बहुत ही शांत और सौम्य बने रहने की जरूरत है; गुस्से में आकर कोई भी कड़वी बात न कहें। जो लोग सिंगल हैं या किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी अभी जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा; परिस्थितियों को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लें। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें, तो चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति पारिवारिक सुख और आपसी समझ को बनाए रखेगी। जीवनसाथी के साथ यदि वैचारिक रूप से थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव आता भी है, तो आप अपनी मैच्योरिटी (समझदारी) से उसे पूरी तरह संभाल लेंगे।

मीन करियर राशिफल- आपके करियर, नौकरी और बिजनेस के लिहाज से सितारे इस समय आपके पक्ष में काफी अनुकूल बने हुए हैं। दूसरे भाव में बैठे मंगल देव आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी में एक गजब का प्रभाव पैदा कर रहे हैं, जिससे आप व्यावसायिक स्तर पर लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप व्यापार में किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं या अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, तो चतुर्थ भाव के गुरु का आशीर्वाद आपको सही निर्णय लेने में पूरी मदद करेगा। नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम का माहौल काफी सकारात्मक रहेगा।

मीन आर्थिक राशिफल- मीन राशि वालों के लिए आज धन का आगमन सामान्य रूप से बना रहेगा। आय के नए-नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने मार्गों से भी धन का आगमन हो सकता है। अटके हुए धन की वापसी होने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। लेकिन आज आप अपने भौतिक सुखों पर खर्च भी कर सकते हैं। आज आपको अपने खर्च और आय के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज आपको धन से जुड़े किसी भी मामले में बिना सोचे फैसला लेने से बचना चाहिए।

मीन स्वास्थ्य राशिफल- आपकी राशि के लिए ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति बन रही है, उसके अनुसार सेहत के मामले में समय मिला-जुला लेकिन काफी हद तक संभलकर चलने वाला रहेगा। आपकी राशि के लग्न भाव में खुद शनि देव विराजमान हैं। लग्न में शनि की यह उपस्थिति शारीरिक रूप से कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी, आलस्य या जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करा सकती है, इसलिए आपको दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होगी। हालांकि, एक बहुत ही मजबूत और राहत की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव (चौथे घर) में उपस्थित हैं। गुरु की यह शुभ उपस्थिति आपकी आंतरिक सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी मजबूती दे रही है, जिससे कोई बड़ी या गंभीर शारीरिक समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। मंगल देव आपके दूसरे भाव में बने हुए हैं, जो आपको ऊर्जावान रखेंगे, बस आपको अपने खान-पान को थोड़ा संतुलित रखना होगा और लग्न के शनि के कारण अपनी सेहत के प्रति लापरवाह होने से बचना होगा।