आज का मीन राशिफल 24 अक्टूबर 2026: साढ़ेसाती के मध्य चरण में सोच-समझकर लें फैसले, करियर और धन पर दें ध्यान
आज का मीन राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें मीन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें साढ़ेसाती के मध्य चरण का प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Pisces Horoscope Today 24 October 2026, Meen Rashifal: चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी पसंद, मनोदशा और दिन की दिशा पर ध्यान बढ़ सकता है। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की सीमा को वास्तविक रूप में समझना महत्वपूर्ण है। इसे बीमारी या असफलता का संकेत मानकर डरने की जरूरत नहीं। अच्छा विचार आए तो उसे आकार दें, पर हर अपेक्षा अकेले पूरी करने का भार न लें। आत्मविश्वास और संदेह साथ हों तो निर्णय तथ्य देखकर करें। प्रशंसा स्वीकार करें, लेकिन अगली प्रतिबद्धता अपनी उपलब्ध ऊर्जा और मौजूदा काम को ध्यान में रखकर चुनें।
मीन राशि का करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन का लाभ लेने की गुंजाइश है। नतीजा फिर भी अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। नौकरी में नया विचार रखें तो उसका छोटा नमूना या स्पष्ट रूपरेखा दिखाएं। प्रस्तुति के साथ यह बताना उपयोगी होगा कि उसे लागू कैसे किया जा सकता है। कारोबार में पूछताछ आए तो काम की मात्रा, लागत और भुगतान की शर्तें जांचें। रुचि को पक्का आदेश न समझें। विद्यार्थियों के लिए अवधारणा को उदाहरण से जोड़ना मददगार रहेगा। मंगल कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच स्थिति में हैं। उत्तर देने या प्रदर्शन दिखाने की जल्दबाजी के बजाय तैयारी को अवसर दें। रचनात्मक काम का पहला मसौदा बनने पर सुधार की गुंजाइश रखें। बच्चों की उपलब्धियों को लेकर उनकी वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षा तय करें।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्च और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से दूरी के बीच सतर्क संतुलन मांगती है। नियमित शुल्क, लंबित बिल और इस्तेमाल न हो रही सेवा की जांच उपयोगी होगी। कल्पना या आकर्षक अनुमान के आधार पर सट्टात्मक निवेश को लाभकारी न मानें। जोखिम, जरूरी जरूरतें और रकम खोने की क्षमता समझे बिना कदम न उठाएं। साझा धन या पुराने भुगतान का विषय हो तो विवरण लिखित रखें। सुविधा के लिए छोटा खर्च उचित लग सकता है, लेकिन उसे हर भावनात्मक उलझन का समाधान न बनाएं। आवश्यक बचत अलग करके वैकल्पिक खरीद पर विचार करें। अस्पष्ट प्रस्ताव पर विशेषज्ञ की स्वतंत्र राय लें।
मीन राशि का लव राशिफल
अपनी संवेदनशीलता पहचानना संवाद में मदद कर सकता है। किसी की सामान्य टिप्पणी अधिक चुभे तो तुरंत उत्तर देने से पहले देखें कि आप पहले से थके या दबाव में तो नहीं हैं। साथी से जरूरत साफ कहें, बिना बताए समझ लेने की अपेक्षा न रखें। परिवार में सहयोग चाहिए तो विशेष काम बताकर पूछें। अस्पष्ट नाराजगी की तुलना में स्पष्ट अनुरोध अधिक उपयोगी रहेगा। अविवाहित हैं तो नए परिचय में सहज रहें और हर प्रतिक्रिया से अपनी छवि न आंकें। सामाजिक अवसर पर सम्मान या प्रशंसा मिले तो स्वीकार करें, लेकिन उससे सभी की उम्मीदें पूरी करने का दायित्व न जोड़ें। किसी अपने की बात सुनते हुए तुरंत सलाह देना जरूरी नहीं, पहले उसकी जरूरत समझें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन की सक्रियता और शरीर की क्षमता में फर्क समझें। बहुत कुछ करने की इच्छा हो तो भी विराम और सामान्य भोजन के लिए जगह रखें। देर से बैठकर काम कर रहे हों तो हल्की गतिविधि करें। नींद के लिए शांत वातावरण और अनावश्यक स्क्रीन उपयोग में कमी सहायक हो सकती है। शारीरिक परेशानी बनी रहे तो उसे केवल मनोदशा या ग्रह स्थिति से जोड़कर न छोड़ें, योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आत्मसंदेह बढ़े तो पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के बजाय सामने के काम पर लौटें। कार्य अधूरा रह जाए तो अगला कदम लिखकर विश्राम लें। अपनी दिनचर्या को दंड की तरह कठोर न बनाएं।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42- 12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- क्षमता के अनुसार एक प्रमुख लक्ष्य चुनें और उसकी पहली कार्रवाई पूरी करें। मदद चाहिए तो स्पष्ट अनुरोध रखें। किए हुए काम और बाकी जरूरत का अलग आकलन करें, ताकि अगली प्रतिबद्धता सोचकर स्वीकार कर सकें।
क्या न करें- प्रशंसा या आत्मसंदेह में बड़ा आर्थिक फैसला न लें। संभावित आदेश को पक्की आमदनी मानने, सट्टे में निश्चित लाभ खोजने और थकान छिपाकर नई जिम्मेदारी लेने से बचें। जरूरत पर उत्तर देने से पहले अवसर मांगें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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