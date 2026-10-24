आज का मीन राशिफल 24 अक्टूबर 2026: साढ़ेसाती के मध्य चरण में सोच-समझकर लें फैसले, करियर और धन पर दें ध्यान

आज का मीन राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें मीन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें साढ़ेसाती के मध्य चरण का प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Pisces Horoscope Today 24 October 2026, Meen Rashifal: चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी पसंद, मनोदशा और दिन की दिशा पर ध्यान बढ़ सकता है। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की सीमा को वास्तविक रूप में समझना महत्वपूर्ण है। इसे बीमारी या असफलता का संकेत मानकर डरने की जरूरत नहीं। अच्छा विचार आए तो उसे आकार दें, पर हर अपेक्षा अकेले पूरी करने का भार न लें। आत्मविश्वास और संदेह साथ हों तो निर्णय तथ्य देखकर करें। प्रशंसा स्वीकार करें, लेकिन अगली प्रतिबद्धता अपनी उपलब्ध ऊर्जा और मौजूदा काम को ध्यान में रखकर चुनें।

मीन राशि का करियर राशिफल गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदार मार्गदर्शन का लाभ लेने की गुंजाइश है। नतीजा फिर भी अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। नौकरी में नया विचार रखें तो उसका छोटा नमूना या स्पष्ट रूपरेखा दिखाएं। प्रस्तुति के साथ यह बताना उपयोगी होगा कि उसे लागू कैसे किया जा सकता है। कारोबार में पूछताछ आए तो काम की मात्रा, लागत और भुगतान की शर्तें जांचें। रुचि को पक्का आदेश न समझें। विद्यार्थियों के लिए अवधारणा को उदाहरण से जोड़ना मददगार रहेगा। मंगल कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच स्थिति में हैं। उत्तर देने या प्रदर्शन दिखाने की जल्दबाजी के बजाय तैयारी को अवसर दें। रचनात्मक काम का पहला मसौदा बनने पर सुधार की गुंजाइश रखें। बच्चों की उपलब्धियों को लेकर उनकी वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षा तय करें।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्च और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से दूरी के बीच सतर्क संतुलन मांगती है। नियमित शुल्क, लंबित बिल और इस्तेमाल न हो रही सेवा की जांच उपयोगी होगी। कल्पना या आकर्षक अनुमान के आधार पर सट्टात्मक निवेश को लाभकारी न मानें। जोखिम, जरूरी जरूरतें और रकम खोने की क्षमता समझे बिना कदम न उठाएं। साझा धन या पुराने भुगतान का विषय हो तो विवरण लिखित रखें। सुविधा के लिए छोटा खर्च उचित लग सकता है, लेकिन उसे हर भावनात्मक उलझन का समाधान न बनाएं। आवश्यक बचत अलग करके वैकल्पिक खरीद पर विचार करें। अस्पष्ट प्रस्ताव पर विशेषज्ञ की स्वतंत्र राय लें।

मीन राशि का लव राशिफल अपनी संवेदनशीलता पहचानना संवाद में मदद कर सकता है। किसी की सामान्य टिप्पणी अधिक चुभे तो तुरंत उत्तर देने से पहले देखें कि आप पहले से थके या दबाव में तो नहीं हैं। साथी से जरूरत साफ कहें, बिना बताए समझ लेने की अपेक्षा न रखें। परिवार में सहयोग चाहिए तो विशेष काम बताकर पूछें। अस्पष्ट नाराजगी की तुलना में स्पष्ट अनुरोध अधिक उपयोगी रहेगा। अविवाहित हैं तो नए परिचय में सहज रहें और हर प्रतिक्रिया से अपनी छवि न आंकें। सामाजिक अवसर पर सम्मान या प्रशंसा मिले तो स्वीकार करें, लेकिन उससे सभी की उम्मीदें पूरी करने का दायित्व न जोड़ें। किसी अपने की बात सुनते हुए तुरंत सलाह देना जरूरी नहीं, पहले उसकी जरूरत समझें।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल मन की सक्रियता और शरीर की क्षमता में फर्क समझें। बहुत कुछ करने की इच्छा हो तो भी विराम और सामान्य भोजन के लिए जगह रखें। देर से बैठकर काम कर रहे हों तो हल्की गतिविधि करें। नींद के लिए शांत वातावरण और अनावश्यक स्क्रीन उपयोग में कमी सहायक हो सकती है। शारीरिक परेशानी बनी रहे तो उसे केवल मनोदशा या ग्रह स्थिति से जोड़कर न छोड़ें, योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आत्मसंदेह बढ़े तो पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के बजाय सामने के काम पर लौटें। कार्य अधूरा रह जाए तो अगला कदम लिखकर विश्राम लें। अपनी दिनचर्या को दंड की तरह कठोर न बनाएं।

शुभ अंक- 3 शुभ रंग- पीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42- 12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- क्षमता के अनुसार एक प्रमुख लक्ष्य चुनें और उसकी पहली कार्रवाई पूरी करें। मदद चाहिए तो स्पष्ट अनुरोध रखें। किए हुए काम और बाकी जरूरत का अलग आकलन करें, ताकि अगली प्रतिबद्धता सोचकर स्वीकार कर सकें।