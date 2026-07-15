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मीन राशिफल 15 जुलाई 2026: चंद्रमा-गुरु मिलकर दिन को बनाएंगे खास, छोटी खुशियां भी लगेंगी अच्छी

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 15 July 2026: आज मीन राशि वालों की दिन में ऊर्जा ठीक रहेगी और अपनी बात रखने का भरोसा भी रहेगा। जो काम मन से जुड़े हैं, उनमें खुशी मिलेगी। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 15 जुलाई 2026: चंद्रमा-गुरु मिलकर दिन को बनाएंगे खास, छोटी खुशियां भी लगेंगी अच्छी

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 15 जुलाई 2026: रचनात्मकता, उत्साह और मन की कोमलता इस दिन को खास बनाती है। चंद्रमा और गुरु का असर आपको भीतर से सकारात्मक रख सकता है, इसलिए छोटी खुशियां भी अच्छी लगेंगी। परिवार, बच्चों, शौक, कला, सीख और दिल से किए जाने वाले कामों में रुचि बढ़ेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से दबाव ज्यादा था, तो यह दिन थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है। सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आपके आसपास लोग आपकी सहजता को पसंद करेंगे। फिर भी शनि आपके व्यक्तित्व को गंभीर भी बनाए रखता है, इसलिए भीतर जिम्मेदारी का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। घर, संपत्ति, सुविधा या घरेलू व्यवस्था से जुड़ा कोई लंबित विषय फिर ध्यान मांग सकता है। ऐसे में भावुक होकर नहीं, शांत दिमाग से निर्णय लें। दिन में ऊर्जा ठीक रहेगी और अपनी बात रखने का भरोसा भी रहेगा। जो काम मन से जुड़े हैं, उनमें खुशी मिलेगी। जो काम केवल मजबूरी में हैं, उनमें अनुशासन की जरूरत होगी।

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प्रेम और रिश्ते

प्रेम और रिश्तों में स्नेह बना रहेगा, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बीच बीच में समय खा सकती हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी के साथ हल्का, खुश और ईमानदार संवाद रखें। घर परिवार की चिंता के कारण मन कभी अंदर चला जाए, तो सामने वाले को यह जरूर बताएं कि बात दूरी की नहीं, थकान की है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी। बच्चों से जुड़ी खुशी, उनकी प्रगति या परिवार का कोई अच्छा क्षण मन को संतोष दे सकता है। अगर किसी बात पर नाराजगी है, तो उसे शांत समय में रखें। सेवा या देखभाल के छोटे काम रिश्तों में प्यार बढ़ा सकते हैं।

शिक्षा और करियर

शिक्षा के लिए यह दिन अच्छा है। समझ, याददाश्त और रचनात्मक सोच साथ दे सकती है। विद्यार्थी अगर एकाग्र होकर पढ़ें, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। खासकर लेखन, भाषा, प्रस्तुति, कला, शोध या अवधारणा आधारित विषयों में लाभ दिखता है। नौकरी करने वालों के लिए आत्मविश्वास बना रहेगा और काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की क्षमता बढ़ेगी। घर से जुड़े किसी व्यवधान के बावजूद आप अपना फोकस वापस ला सकते हैं। जो लोग व्यवसाय में हैं, वे विस्तार, मीटिंग या दूर के संपर्कों पर विचार कर सकते हैं। यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन हर कदम का व्यावहारिक पक्ष भी देखें। खिलाड़ियों, प्रशिक्षुओं या प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों में जुड़े लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया, सराहना या अच्छा मंच मिल सकता है।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रह सकती है, बशर्ते आप भावनात्मक खर्च से बचें। घर, सुविधा, बच्चों या शौक पर खर्च बढ़ सकता है। जरूरत और इच्छा में फर्क करना जरूरी होगा। कोई छोटा लाभ या बचत का अवसर बने तो उसे हल्के में न लें। काम से जुड़ी यात्रा या योजना पर पैसा लगाने से पहले पूरा बजट देखें। उधार या लंबित भुगतान को टालने के बजाय साफ रखें। नियमित हिसाब आपको मानसिक राहत देगा।

स्वास्थ्य और कल्याण

सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी और मन में उत्साह भी बना रह सकता है। फिर भी शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। बहुत देर तक बैठे रहने या सोचते रहने से सुस्ती आ सकती है। हल्की कसरत, सुबह की धूप, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद मदद करेगी। मन संवेदनशील रहेगा, इसलिए नकारात्मक माहौल से थोड़ी दूरी रखें। शांत संगीत, पढ़ना या रचनात्मक काम आपका संतुलन बनाए रखेगा।

आज की सलाह: मन की खुशी को बचाए रखें, लेकिन खर्च और समय दोनों पर लगाम रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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