आज का मीन राशिफल 1 नवंबर 2026: साढ़ेसाती के बीच संभलकर लें फैसले, करियर और प्रेम जीवन में धैर्य से मिलेगी सफलता
1 नवंबर 2026 को मीन राशि वालों को करियर, आर्थिक मामलों और निजी जिम्मेदारियों में धैर्य रखने की जरूरत होगी। साढ़ेसाती के मध्य चरण में अपनी क्षमता और ऊर्जा के अनुसार काम करना बेहतर रहेगा।
Aaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026, Pisces Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक रुचि, प्रेम और संतान से जुड़ी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। उत्साह के साथ परिणाम की चिंता भी हो तो काम को छोटे हिस्सों में रखें। शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और अपनी ऊर्जा की वास्तविक सीमा को समझना जरूरी है। इसे बीमारी या असफलता की भविष्यवाणी न मानें। आनंद के अवसर चुनना अच्छा है, लेकिन हर निमंत्रण या जिम्मेदारी स्वीकार करना आवश्यक नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार लिया गया छोटा लक्ष्य भी संतोष दे सकता है।
मीन राशि का करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। काम का बोझ, सेवा संबंधी अपेक्षाएं और विवाद की प्रक्रिया यथार्थवादी ढंग से संभालनी होगी। यह स्थिति अपने आप सफलता सुनिश्चित नहीं करती। नौकरी में नया दायित्व लें तो उपलब्ध साधन और निर्णय का अधिकार भी स्पष्ट करें। किसी असहमति में तथ्य तथा लिखित संवाद व्यवस्थित रखें। कारोबार में नया उपक्रम सोच रहे हैं तो मांग, लागत और दैनिक संचालन की जरूरतों का आकलन करें। विद्यार्थियों के लिए रुचिकर विषय से शुरुआत उपयोगी हो सकती है, लेकिन कठिन हिस्सा लगातार न टालें। कर्क राशि के पांचवें भाव में मंगल नीच स्थिति में हैं। अधीर होकर केवल अभ्यास की मात्रा बढ़ाने के बजाय गलतियों का स्वरूप समझें। रचनात्मक काम का पहला प्रारूप पूरा होने पर थोड़े अंतराल से पढ़ें और देखें कि मुख्य विचार साफ पहुंच रहा है या नहीं।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पीछे छूटे खर्चों और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से अलग होने की इच्छा के बीच जरूरी व्यवस्था बनाए रखने को कहती है। छोटी नियमित कटौती, भूले बिल और सेवा शुल्क जांचें। सट्टे या जुए को भाग्य आजमाने का सुरक्षित रास्ता न मानें। तुला राशि के आठवें भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए साझा धन, बीमा और शुल्क संबंधी कागज ध्यान से पढ़ें। अस्पष्ट रकम पर प्रश्न पूछना उचित है। नई खरीद में केवल शुरुआती कीमत नहीं, रखरखाव का खर्च भी देखें। किसी को उधार देने से पहले अपनी जरूरी जरूरतों के लिए उपलब्ध राशि अलग रखें।
मीन राशि का लव राशिफल
स्नेह व्यक्त करने का अवसर मिले तो अपनी बात सहज और स्पष्ट रखें। प्रेम संबंध में उम्मीदों को केवल संकेतों पर छोड़ने से गलतफहमी बढ़ सकती है। नया परिचय अच्छा लगे तो धीरे आगे बढ़ें और दूसरे व्यक्ति की सहजता को महत्व दें। संतान है तो उसके परिणाम की प्रतीक्षा में बार बार सवाल करने के बजाय तैयारी और सहायता की जरूरत पर बात करें। घर की व्यावहारिक जिम्मेदारियां बांटने से साथ बैठने की गुंजाइश निकल सकती है। प्रिय व्यक्ति व्यस्त हो तो तुरंत उपेक्षा का निष्कर्ष न निकालें। बातचीत के लिए सुविधाजनक अवसर पूछें। खुशी साझा करते समय भी भविष्य का बड़ा वादा जरूरी नहीं। नियमित सहयोग और ध्यान से सुनना संबंध में पर्याप्त महत्व रखते हैं।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आराम को दिन का बचा हुआ समय न मानें। नींद, भोजन और सहज गतिविधि के लिए योजना में जगह रखें। उत्साह में अपनी सामान्य क्षमता से अधिक मेहनत करना जरूरी नहीं है। ध्यान भटके तो बार बार काम बदलने के बजाय छोटा विराम लेकर उसी कार्य पर लौटें। स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो तो अनुमान जुटाने के स्थान पर उचित चिकित्सकीय सलाह लें। चल रही दवा या देखभाल में स्वयं बदलाव न करें। मानसिक थकान महसूस होने पर भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना उपयोगी हो सकता है। हर जिम्मेदारी अकेले निभाने की कोशिश के बजाय किसी स्पष्ट काम में सहायता मांगें और अपनी जरूरत सीधे बताएं।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
क्या करें- पढ़ाई या रचनात्मक काम का सीमित लक्ष्य चुनें और उसके पूरा होने की कसौटी लिखें। जरूरी जिम्मेदारियों के साथ विश्राम की जगह भी रखें। प्रगति जांचते समय किए गए प्रयास और बची कठिनाई अलग पहचानें।
क्या न करें- क्षणिक खुशी को बड़ा आर्थिक जोखिम लेने का कारण न बनाएं। संतान, प्रिय व्यक्ति या अपनी मेहनत से तुरंत मनचाहा परिणाम न मांगें। थकान के बावजूद केवल दूसरों की अपेक्षा निभाने के लिए अतिरिक्त वादा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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