आज का मकर राशिफल 2 अगस्त: शनि दे रहे हैं ये संकेत, दोपहर के बाद ऐसा बीतेगा दिन
Capricorn Horoscope Today Makar Rashifal 2 August 2026: आज के दिन मकर राशि वालों को शनि के महत्वपूर्ण संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जानें आज का पूरा दिन कैसा जाने वाला है?
Aaj ka Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today 2 August 2026, मकर राशिफल 2 अगस्त: सुबह का हिस्सा धन, परिवार और व्यवहारिक फैसलों पर केंद्रित रह सकता है। घर की जरूरत, खर्च का हिसाब, किसी भुगतान की योजना या परिवार के भीतर किसी जरूरी बात पर चर्चा हो सकती है। आपकी वाणी आज असरदार है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा सीधी भी लग सकती है। इसलिए बात सच कहें, पर लहजा संतुलित रखें। मेहनत का दबाव मन में रहेगा और आप भीतर से थोड़ा बेचैन भी महसूस कर सकते हैं।
दोपहर के बाद गति बढ़ेगी। तब साहस, संपर्क, यात्रा, फोन, कागज, संदेश और निर्णय लेने की ऊर्जा उभरेगी। कोई ऐसा फैसला, जिसे आप टाल रहे थे, अब आगे बढ़ाया जा सकता है। भाई बहन या करीबी सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा।
सूर्य और गुरु साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय रखे हुए हैं, इसलिए दूसरों के साथ काम करना अकेले चलने से बेहतर रहेगा। शनि कोशिशों में धैर्य चाहता है। इसलिए जल्दी नतीजा न मिलने पर मन छोटा न करें। आप जितने व्यवस्थित रहेंगे, उतनी ही स्पष्टता मिलेगी। दिन मेहनत वाला है, पर ठोस प्रगति देने वाला भी हो सकता है।
मकर लव राशिफल
रिश्तों में सामान्य से अच्छा तालमेल रह सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो साथी का रवैया सहयोगी रहेगा, खासकर व्यावहारिक बातों में। घर, खर्च, बच्चों या दिनचर्या पर मिलकर बात करने से राहत मिलेगी। प्रेम संबंध में सीधी बातचीत जरूरी है। आप अपने मन की बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो अच्छी बात है, लेकिन शब्दों को नरम रखें। दोपहर के बाद मैसेज, कॉल या छोटी मुलाकात के योग बेहतर हैं। जो लोग लंबे समय से किसी प्रतिबद्ध बातचीत को टाल रहे थे, वे धीरे से बात शुरू कर सकते हैं। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी प्रगति का असर घर के माहौल पर अच्छा पड़ेगा। परिवार के बीच किसी की तुलना न करें। इससे बेवजह दूरी आ सकती है।
मकर करियर राशिफल
काम का बोझ आपको गंभीर बनाए रखेगा, पर यही गंभीरता फायदा भी दे सकती है। नौकरी में छोटी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको एक साथ कई मोर्चे संभालने पड़ सकते हैं। फिर भी आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। दोपहर के बाद बातचीत, प्रस्तुति, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, ट्रेनिंग या नेटवर्किंग से जुड़े काम ज्यादा अच्छे चल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सुबह याद करने और शाम को लिखकर अभ्यास करने का अच्छा समय है। बुध काम वाले क्षेत्र को चुस्त बना रहा है, इसलिए विश्लेषण, सुधार और गलती पकड़ने की क्षमता मजबूत रहेगी। कारोबार में नया कदम उठाने से पहले जानकारी इकट्ठी करें। जल्दबाजी की जगह ठोस तैयारी बेहतर परिणाम देगी। वरिष्ठों से बात करते समय रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। साफ और तथ्यपूर्ण जवाब दें।
मकर आर्थिक राशिफल
पैसा मेहनत के साथ आएगा। बिना मेहनत के लाभ की उम्मीद रखना निराशा दे सकता है। परिवार या घर के लिए कोई भुगतान करना पड़ सकता है। अगर आप किसी जरूरी खरीदारी पर विचार कर रहे हैं, तो पहले प्राथमिकताएं तय करें। दोपहर के बाद छोटे आर्थिक अवसर, फ्रीलांस काम, कमीशन, संपर्क से काम या भुगतान की प्रगति देखने को मिल सकती है। उधार देते समय भावनाओं के बजाय नियम रखें। बच्चों की जरूरत या पढ़ाई पर खर्च हो तो उसे योजना में शामिल करें।
मकर हेल्थ राशिफल
तनाव की वजह से शरीर में जकड़न, चिड़चिड़ापन या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। लगातार काम करने से ब्रेक लेना न भूलें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी वॉक मदद करेगी। बोलते समय गुस्से में ऊर्जा खर्च न करें। शाम को मोबाइल से थोड़ी दूरी रखकर मन शांत करें। नींद पूरी लेना जरूरी रहेगा, तभी अगले दिन की उत्पादकता बनी रहेगी।
आज की सलाह: मेहनत जारी रखें, लेकिन हर फैसले से पहले शब्द और समय दोनों तौलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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