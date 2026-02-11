मकर राशिफल 11 फरवरी: पार्टनर से आज कोई पुराना मुद्दा ना छेड़ें, ऑफिस में आज गलतियों से बचने के लिए करें ये काम
Capricorn Horoscope Today 11 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। नीचे विस्तार से जानिए कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है?
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 11 February 2026: आज आपको महसूस होगा कि आप शांत हैं। अपने काम को धीरे-धीरे पूरा करते जाएं। आज अच्छे लोगों से जुडेंगे। साथ ही कई छोटी-छोटी सफलता भी आपको मिलने वाली है। इससे आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। आज का दिन सही है। आपकी छोटी कोशिशें भी रंग लाने वाली हैं। प्लानिंग थोड़ा आसान ही रखें। आज क्लैरिटी के साथ बात करें। धैर्य बनाए रखें। हर छोटी जीत का भी जश्न मनाएं। शांत रहकर अपना काम करते रहें। अगर विनम्रता से मदद मांगेंगे तो लोग आसानी से आगे बढ़कर साथ देंगे।
मकर लव राशिफल
जो लोग सिंगल हैं, आज उनके लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है। आपके साथ जो भी है, उसके साथ पूरी ईमानदारी से बात करें। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग छोटी-छोटी प्लानिंग बना लें। एक-दूसरे की कोशिशों की तारीफ करें। आज कोई ऐसा पुराना मुद्दा ना छेड़ें जिससे दिल दुखे। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर बहुत ही मायने रखेंगे। पार्टनर के साथ एक वॉक पर निकल जाएं या फिर आज शाम की चाय साथ में ही पिएं। इससे नजदीकियां बढ़ेंगी। धैर्य बनाएं रखें। क्रिएटिव तरीके से अपना जताने की कोशिश करें।
मकर करियर राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी की बहुत जरूरत होगी। एक काम खत्म करके ही दूसरे को हाथ में लें। सुबह ही पूरे दिन भर के काम की एक लिस्ट बना लें। इस टू-डू लिस्ट के चलते गलतियां कम होंगी और एक-एक काम खत्म होने के साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आपको किसी के मदद की जरूरत हो तो बेहिचक मांगिए। टीमवर्क से हर किसी का काम आसान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि आज कोई बड़ा रिस्क ना लें। आपकी मेहनत से आपको सम्मान भी मिलेगा। मीटिंग के दौरान लहजा शांत ही रखें।
मकर मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज स्थिति स्थिर रहने वाली है। छोटे-छोटे बिल देख डालें। पैसों से जुड़ी प्लानिंग बना लें। बिना सोचे-समझे शॉपिंग की प्लानिंग ना करें। भुगतान करने से पहले पैसों की तुलना जरूर कर लें। अगर किसी के साथ साझा खर्चा करना है तो क्लैरिटी के साथ बात करें। छोटी-छोटी बचत की आदत डालें। आज अपने खर्चे को ट्रैक जरूर करें। कोई भी रसीद हो, उसे संभालकर रखें। सिंपल सा बजट बना लें। इससे मन भी शांत रहेगा। पैसों से जुड़ा फैसला लेने से पहले किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह जरूर लें।
मकर हेल्थ राशिफल
आज रूटीन को आसान ही रहने दें। आपकी बॉडी इसकी यूजटू है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। सुबह वॉक पर जाएं। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। भारी या फिर ज्यादा मसालेदार नॉनवेज खाने से बचें। हल्का और ताजा खाना ही खाएं। सुबह की शुरुआत आज हल्की स्ट्रेचिंग के साथ करें। तनाव महसूस हो तो गहरी सांस जरूर लें। माइंडफुल ब्रेक लेंगे तो मन शांत रहेगा। अगर नींद की दिक्कत हो तो सोने से पहले गुनगुना दूध पी लें या फिर हल्का मधुर संगीत सुन लें। इससे आपको आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी।
