आज का मकर राशिफल 24 अक्टूबर 2026: मेहनत और पहल से बनेगी बात, पैसों के मामले में न करें जल्दबाजी
आज का मकर राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें मकर राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Capricorn Horoscope Today 24 October 2026, Makar Rashifal: चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क, छोटे काम और अपनी पहल दिन को उपयोगी दिशा दे सकते हैं। कभी सुस्ती और कभी बेचैनी महसूस हो तो शुरुआत के लिए स्पष्ट, आसान काम चुनें। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। निरंतर प्रयास, कौशल विकास और जिम्मेदार संवाद के लिए यह स्थिति रचनात्मक हो सकती है। हर कोशिश में रुकावट मानकर पहले से पीछे हटना जरूरी नहीं। अधूरी पहल को आगे बढ़ाने और अपना तरीका सुधारने की गुंजाइश रखें। आज साहस का अर्थ बड़ा जोखिम लेना नहीं है। टाली जा रही बातचीत को शांत ढंग से शुरू करना भी उपयोगी कदम होगा।
मकर राशि का करियर राशिफल: प्रस्ताव रखते समय उसका उद्देश्य, जरूरी संसाधन और अपनी भूमिका संक्षेप में बताएं। इससे चर्चा केवल विचार के आकर्षण पर नहीं, उसे लागू करने की संभावना पर होगी। नौकरी में नया दायित्व मिले तो उपलब्ध समय और मौजूदा काम देखकर उत्तर दें। शुक्र तुला राशि के दसवें भाव में स्वराशि में वक्री हैं। पुराने काम की प्रस्तुति और सहयोग के तरीके पर दोबारा विचार करना उपयोगी हो सकता है। पुराने नमूने को बिना जांचे भेजने के बजाय वर्तमान जरूरत के अनुसार सुधारें। कारोबार में ग्राहक से काम का दायरा लिखित रखें। विद्यार्थियों को बोलकर अभ्यास, संक्षिप्त नोट और छोटे परीक्षण मदद दे सकते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद चुने हुए हिस्से को पूरा भी करें। बच्चों के परिणाम को लेकर आशा रखें, पर उपलब्धि निश्चित मानकर दबाव न बनाएं। कठिनाई सामने आए तो अभ्यास का तरीका बदलने पर विचार करें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल: राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी संसाधनों और साझा देनदारियों के बीच स्पष्ट जानकारी रखने को कहती है। आर्थिक क्षमता बढ़ाकर बताने से अनावश्यक प्रतिबद्धता बन सकती है। भुगतान का हिसाब मिलाना, बकाया रकम पूछना और नियमित खर्च की समीक्षा उपयोगी रहेगी। मेहनत जरूरी है, पर उसका आर्थिक परिणाम तुरंत मिलना तय नहीं। साझा खर्च में अपना हिस्सा स्वीकार करने से पहले कुल राशि और बाकी लोगों की जिम्मेदारी जानें। उधार या किस्त का निर्णय छोटी दिख रही मासिक रकम पर ही न लें। पूरी देनदारी और अतिरिक्त शुल्क देखें। किसी नई सेवा का भुगतान करने से पहले रद्द करने की शर्त भी पढ़ें।
मकर राशि का लव राशिफल: गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। विचारपूर्वक समझौता करने और दूसरे का दृष्टिकोण समझने की गुंजाइश रहेगी, लेकिन इससे हर संबंध का दबाव समाप्त नहीं होता। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। संबंधों की चर्चा में उतावले उत्तर के बजाय संयम रखना उपयोगी होगा। साथी के साथ सामान्य दिन को विशेष साबित करने के लिए बड़ी योजना जरूरी नहीं। व्यावहारिक मुद्दे पर विकल्प पूछें, तैयार फैसला न सुनाएं। अविवाहित हैं तो अपनी सहज पसंद बताएं और प्रभावित करने के लिए अनावश्यक सहमति न दें। भाई बहन या मित्र से संपर्क करना चाहें तो छोटा, स्पष्ट संदेश भेजें। पुराने विषय पर बात हो तो वर्तमान जरूरत पर टिके रहें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: काम शुरू करने में देरी और शुरू होने पर बिना रुके जुटे रहने, दोनों के बीच संतुलन रखें। सहज गति वाला अभ्यास चुनें और अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार चलें। फोन या कंप्यूटर का लगातार इस्तेमाल करते हों तो आंखों तथा बैठने की मुद्रा को आराम दें। जरूरी काम से निकलना हो तो पानी और आवश्यक सामान साथ रखें। सक्रियता को थककर चूर हो जाने से न मापें। पर्याप्त विश्राम के बाद भी परेशानी बनी रहे तो पेशेवर सलाह लें। मानसिक ताजगी के लिए काम से अलग कोई सरल गतिविधि चुनें। उसे भी प्रदर्शन की परीक्षा बनाने के बजाय सहज आनंद के लिए करें।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- काला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जिस बातचीत को टाल रहे हैं, उसके मुख्य बिंदु लिख लें। संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट प्रश्न पूछें और उत्तर दर्ज करें। अगला कदम वास्तविक जानकारी देखकर तय करें, फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की तैयारी रखें।
क्या न करें- उत्साह में ऐसा आर्थिक या पेशेवर वादा न करें जिसे निभाने के साधन स्पष्ट नहीं हैं। साथी की छोटी असहमति को चुनौती मानने, आवाज ऊंची करने या पुरानी शिकायतें जोड़ने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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