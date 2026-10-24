आज का मकर राशिफल 24 अक्टूबर 2026: मेहनत और पहल से बनेगी बात, पैसों के मामले में न करें जल्दबाजी

आज का मकर राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें मकर राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Capricorn Horoscope Today 24 October 2026, Makar Rashifal: चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क, छोटे काम और अपनी पहल दिन को उपयोगी दिशा दे सकते हैं। कभी सुस्ती और कभी बेचैनी महसूस हो तो शुरुआत के लिए स्पष्ट, आसान काम चुनें। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। निरंतर प्रयास, कौशल विकास और जिम्मेदार संवाद के लिए यह स्थिति रचनात्मक हो सकती है। हर कोशिश में रुकावट मानकर पहले से पीछे हटना जरूरी नहीं। अधूरी पहल को आगे बढ़ाने और अपना तरीका सुधारने की गुंजाइश रखें। आज साहस का अर्थ बड़ा जोखिम लेना नहीं है। टाली जा रही बातचीत को शांत ढंग से शुरू करना भी उपयोगी कदम होगा।

मकर राशि का करियर राशिफल: प्रस्ताव रखते समय उसका उद्देश्य, जरूरी संसाधन और अपनी भूमिका संक्षेप में बताएं। इससे चर्चा केवल विचार के आकर्षण पर नहीं, उसे लागू करने की संभावना पर होगी। नौकरी में नया दायित्व मिले तो उपलब्ध समय और मौजूदा काम देखकर उत्तर दें। शुक्र तुला राशि के दसवें भाव में स्वराशि में वक्री हैं। पुराने काम की प्रस्तुति और सहयोग के तरीके पर दोबारा विचार करना उपयोगी हो सकता है। पुराने नमूने को बिना जांचे भेजने के बजाय वर्तमान जरूरत के अनुसार सुधारें। कारोबार में ग्राहक से काम का दायरा लिखित रखें। विद्यार्थियों को बोलकर अभ्यास, संक्षिप्त नोट और छोटे परीक्षण मदद दे सकते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद चुने हुए हिस्से को पूरा भी करें। बच्चों के परिणाम को लेकर आशा रखें, पर उपलब्धि निश्चित मानकर दबाव न बनाएं। कठिनाई सामने आए तो अभ्यास का तरीका बदलने पर विचार करें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी संसाधनों और साझा देनदारियों के बीच स्पष्ट जानकारी रखने को कहती है। आर्थिक क्षमता बढ़ाकर बताने से अनावश्यक प्रतिबद्धता बन सकती है। भुगतान का हिसाब मिलाना, बकाया रकम पूछना और नियमित खर्च की समीक्षा उपयोगी रहेगी। मेहनत जरूरी है, पर उसका आर्थिक परिणाम तुरंत मिलना तय नहीं। साझा खर्च में अपना हिस्सा स्वीकार करने से पहले कुल राशि और बाकी लोगों की जिम्मेदारी जानें। उधार या किस्त का निर्णय छोटी दिख रही मासिक रकम पर ही न लें। पूरी देनदारी और अतिरिक्त शुल्क देखें। किसी नई सेवा का भुगतान करने से पहले रद्द करने की शर्त भी पढ़ें।

मकर राशि का लव राशिफल: गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। विचारपूर्वक समझौता करने और दूसरे का दृष्टिकोण समझने की गुंजाइश रहेगी, लेकिन इससे हर संबंध का दबाव समाप्त नहीं होता। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। संबंधों की चर्चा में उतावले उत्तर के बजाय संयम रखना उपयोगी होगा। साथी के साथ सामान्य दिन को विशेष साबित करने के लिए बड़ी योजना जरूरी नहीं। व्यावहारिक मुद्दे पर विकल्प पूछें, तैयार फैसला न सुनाएं। अविवाहित हैं तो अपनी सहज पसंद बताएं और प्रभावित करने के लिए अनावश्यक सहमति न दें। भाई बहन या मित्र से संपर्क करना चाहें तो छोटा, स्पष्ट संदेश भेजें। पुराने विषय पर बात हो तो वर्तमान जरूरत पर टिके रहें।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: काम शुरू करने में देरी और शुरू होने पर बिना रुके जुटे रहने, दोनों के बीच संतुलन रखें। सहज गति वाला अभ्यास चुनें और अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार चलें। फोन या कंप्यूटर का लगातार इस्तेमाल करते हों तो आंखों तथा बैठने की मुद्रा को आराम दें। जरूरी काम से निकलना हो तो पानी और आवश्यक सामान साथ रखें। सक्रियता को थककर चूर हो जाने से न मापें। पर्याप्त विश्राम के बाद भी परेशानी बनी रहे तो पेशेवर सलाह लें। मानसिक ताजगी के लिए काम से अलग कोई सरल गतिविधि चुनें। उसे भी प्रदर्शन की परीक्षा बनाने के बजाय सहज आनंद के लिए करें।

शुभ अंक- 7 शुभ रंग- काला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जिस बातचीत को टाल रहे हैं, उसके मुख्य बिंदु लिख लें। संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट प्रश्न पूछें और उत्तर दर्ज करें। अगला कदम वास्तविक जानकारी देखकर तय करें, फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की तैयारी रखें।