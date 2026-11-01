आज का मकर राशिफल (1 नवंबर 2026): जीवनसाथी का मिलेगा साथ, करियर और साझेदारी में बनेंगे नए मौके

: 1 नवंबर 2026 को मकर राशि वालों के लिए साझेदारी, रिश्तों और करियर से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। नौकरी और कारोबार में टीम के साथ मिलकर काम करने से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रस्तावों और जरूरी दस्तावेजों की दोबारा जांच करें।

Aaj Ka Makar Rashifal 1 November 2026, Capricorn Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के सातवें भाव में रहेगा। बातचीत, साझा योजनाएं और दूसरे व्यक्ति का नजरिया दिन में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। सहयोग की कोशिश उपयोगी होगी, लेकिन सामने वाले की सहायता पहले से तय न मानें। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल का नियमित अभ्यास, सोचकर किया गया संपर्क और लगातार प्रयास सार्थक दिशा दे सकते हैं। किसी रुके काम में पहला व्यावहारिक कदम उठाना अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आनंद की योजना बने तो सभी की सुविधा और अपने बजट का ध्यान रखें। छोटी, स्पष्ट सहमति भी दिन की व्यवस्था बेहतर बना सकती है।

मकर राशि का करियर राशिफल साझा काम में जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा जरूरी रहेगा। नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ परियोजना संभाल रहे हैं तो तय करें कि जानकारी कौन जुटाएगा और अंतिम जांच किसके पास होगी। कारोबार में ग्राहक की रुचि को पक्का समझौता न मानें। तुला राशि के दसवें भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए प्रस्ताव, कार्यविवरण और पुराने संदेशों की समीक्षा उपयोगी होगी। इसी राशि और भाव में स्वराशि के शुक्र भी वक्री हैं। पेशेवर प्रस्तुति या काम की पसंद पर फिर विचार किया जा सकता है, लेकिन आकर्षक रूप जरूरी जानकारी की कमी पूरी नहीं करता। विद्यार्थियों के लिए साथी को कोई विषय समझाना अभ्यास का अच्छा तरीका हो सकता है। उत्तर मिलाने से पहले स्वयं प्रश्न हल करें। तैयारी में कमजोर हिस्सा दिखे तो उसे छिपाने के बजाय सुधार के लिए अलग समय रखें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल गुरु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। संयुक्त धन, देनदारी और अनिश्चित भुगतान से जुड़े विवरण ध्यान से देखने होंगे। अचानक लाभ या हर जोखिम से सुरक्षा की अपेक्षा उचित नहीं होगी। राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी परिवार में धन को लेकर आपकी प्राथमिकताओं और दूसरों पर निर्भर आर्थिक व्यवस्थाओं का अंतर स्पष्ट करने को कहती है। किसी खर्च पर सहमति हो तो भुगतान का स्रोत पूछें। उपहार या बाहर जाने की योजना में कुल लागत देखें। उधार, किस्त अथवा बीमा के दस्तावेज में अस्पष्ट बात हो तो उसका अर्थ समझने के बाद ही निर्णय लें।

मकर राशि का लव राशिफल साथ बिताया गया सहज समय अच्छा लग सकता है, बशर्ते उसे अपेक्षाओं की परीक्षा न बनाया जाए। जीवनसाथी के साथ बाहर जाना संभव न हो तो घर पर पसंद की गतिविधि चुन सकते हैं। अविवाहित हैं और किसी परिचय का प्रस्ताव मिले तो बातचीत के लिए पर्याप्त अवसर लें। किसी मित्र के प्रति अपनी भावनाएं बताना चाहें तो उसकी सहजता और उत्तर देने की स्वतंत्रता का सम्मान करें। कर्क राशि के सातवें भाव में मंगल नीच स्थिति में हैं। संवाद में प्रतिक्रिया की गति धीमी रखना उपयोगी रहेगा, पर किसी मतभेद का असली कारण ग्रहों को न मानें। असहमति में वर्तमान मुद्दे तक सीमित रहें। पुरानी शिकायतों की सूची खोलने के बजाय एक स्पष्ट अनुरोध रखें।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल मेलजोल या घूमने की योजना में अपनी शारीरिक सुविधा का ध्यान रखें। भोजन, पानी और आराम का क्रम बहुत न बिगड़ने दें। किसी स्वास्थ्य विषय को संकोच के कारण टालना उचित नहीं, लेकिन राशिफल से बीमारी का अनुमान भी न लगाएं। लगातार परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। लंबे समय तक बैठना पड़े तो बीच में सहज गतिविधि शामिल करें। दूसरों के उत्साह के साथ चलने के लिए अपनी थकान छिपाना जरूरी नहीं। अपनी सीमा शांत ढंग से बताएं और जरूरत हो तो कार्यक्रम छोटा रखें। विश्राम का विकल्प पहले तय करने से बाहर की योजना भी अधिक सुविधाजनक रह सकती है।

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क्या करें- किसी साझा योजना में खर्च, जिम्मेदारी और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। सामने वाले की प्राथमिकता भी पूछें। चर्चा के बाद छोटा लिखित सार रखें, ताकि दोनों को अपनी भूमिका समझने और अगला कदम उठाने में सुविधा हो।