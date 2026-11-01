आज का मकर राशिफल (1 नवंबर 2026): जीवनसाथी का मिलेगा साथ, करियर और साझेदारी में बनेंगे नए मौके
: 1 नवंबर 2026 को मकर राशि वालों के लिए साझेदारी, रिश्तों और करियर से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। नौकरी और कारोबार में टीम के साथ मिलकर काम करने से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रस्तावों और जरूरी दस्तावेजों की दोबारा जांच करें।
Aaj Ka Makar Rashifal 1 November 2026, Capricorn Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के सातवें भाव में रहेगा। बातचीत, साझा योजनाएं और दूसरे व्यक्ति का नजरिया दिन में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। सहयोग की कोशिश उपयोगी होगी, लेकिन सामने वाले की सहायता पहले से तय न मानें। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल का नियमित अभ्यास, सोचकर किया गया संपर्क और लगातार प्रयास सार्थक दिशा दे सकते हैं। किसी रुके काम में पहला व्यावहारिक कदम उठाना अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आनंद की योजना बने तो सभी की सुविधा और अपने बजट का ध्यान रखें। छोटी, स्पष्ट सहमति भी दिन की व्यवस्था बेहतर बना सकती है।
मकर राशि का करियर राशिफल
साझा काम में जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा जरूरी रहेगा। नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ परियोजना संभाल रहे हैं तो तय करें कि जानकारी कौन जुटाएगा और अंतिम जांच किसके पास होगी। कारोबार में ग्राहक की रुचि को पक्का समझौता न मानें। तुला राशि के दसवें भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए प्रस्ताव, कार्यविवरण और पुराने संदेशों की समीक्षा उपयोगी होगी। इसी राशि और भाव में स्वराशि के शुक्र भी वक्री हैं। पेशेवर प्रस्तुति या काम की पसंद पर फिर विचार किया जा सकता है, लेकिन आकर्षक रूप जरूरी जानकारी की कमी पूरी नहीं करता। विद्यार्थियों के लिए साथी को कोई विषय समझाना अभ्यास का अच्छा तरीका हो सकता है। उत्तर मिलाने से पहले स्वयं प्रश्न हल करें। तैयारी में कमजोर हिस्सा दिखे तो उसे छिपाने के बजाय सुधार के लिए अलग समय रखें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
गुरु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। संयुक्त धन, देनदारी और अनिश्चित भुगतान से जुड़े विवरण ध्यान से देखने होंगे। अचानक लाभ या हर जोखिम से सुरक्षा की अपेक्षा उचित नहीं होगी। राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी परिवार में धन को लेकर आपकी प्राथमिकताओं और दूसरों पर निर्भर आर्थिक व्यवस्थाओं का अंतर स्पष्ट करने को कहती है। किसी खर्च पर सहमति हो तो भुगतान का स्रोत पूछें। उपहार या बाहर जाने की योजना में कुल लागत देखें। उधार, किस्त अथवा बीमा के दस्तावेज में अस्पष्ट बात हो तो उसका अर्थ समझने के बाद ही निर्णय लें।
मकर राशि का लव राशिफल
साथ बिताया गया सहज समय अच्छा लग सकता है, बशर्ते उसे अपेक्षाओं की परीक्षा न बनाया जाए। जीवनसाथी के साथ बाहर जाना संभव न हो तो घर पर पसंद की गतिविधि चुन सकते हैं। अविवाहित हैं और किसी परिचय का प्रस्ताव मिले तो बातचीत के लिए पर्याप्त अवसर लें। किसी मित्र के प्रति अपनी भावनाएं बताना चाहें तो उसकी सहजता और उत्तर देने की स्वतंत्रता का सम्मान करें। कर्क राशि के सातवें भाव में मंगल नीच स्थिति में हैं। संवाद में प्रतिक्रिया की गति धीमी रखना उपयोगी रहेगा, पर किसी मतभेद का असली कारण ग्रहों को न मानें। असहमति में वर्तमान मुद्दे तक सीमित रहें। पुरानी शिकायतों की सूची खोलने के बजाय एक स्पष्ट अनुरोध रखें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मेलजोल या घूमने की योजना में अपनी शारीरिक सुविधा का ध्यान रखें। भोजन, पानी और आराम का क्रम बहुत न बिगड़ने दें। किसी स्वास्थ्य विषय को संकोच के कारण टालना उचित नहीं, लेकिन राशिफल से बीमारी का अनुमान भी न लगाएं। लगातार परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। लंबे समय तक बैठना पड़े तो बीच में सहज गतिविधि शामिल करें। दूसरों के उत्साह के साथ चलने के लिए अपनी थकान छिपाना जरूरी नहीं। अपनी सीमा शांत ढंग से बताएं और जरूरत हो तो कार्यक्रम छोटा रखें। विश्राम का विकल्प पहले तय करने से बाहर की योजना भी अधिक सुविधाजनक रह सकती है।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- काला
क्या करें- किसी साझा योजना में खर्च, जिम्मेदारी और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। सामने वाले की प्राथमिकता भी पूछें। चर्चा के बाद छोटा लिखित सार रखें, ताकि दोनों को अपनी भूमिका समझने और अगला कदम उठाने में सुविधा हो।
क्या न करें- अपनापन दिखाने के लिए महंगा उपहार या आर्थिक वादा आवश्यक न समझें। साझेदारी की किसी जरूरी शर्त को केवल इसलिए अनदेखा न करें कि सवाल पूछने पर सामने वाला असहज हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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