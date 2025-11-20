मकर राशिफल 20 नवंबर : आज पैसों के मामले में एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, मकर राशि वालों को आज किसी से प्यार होगा

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज पैसों के मामले में एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, मकर राशि वालों को आज किसी से प्यार होगा

Capricorn Horoscope Today 20 November 2025 : आज मकर राशि वालों को सबी चैलेंज हसंकर अपनाने होंगे। आज मकर राशि वालों को प्यार हो सकता है। ऑफिस में मकर राशि वालों को नए रिस्क के बारे में सोचना चाहिए। आज मकर राशि वालों की लाइफ में समृद्धि आएगी। छोटे हेल्थ इश्यू इस समय आपके सामने आ सकते हैं। जो बहुत अटेंशन की डिमांट करेंगे। वर्किंग लाइफ में आप सभी चैलेंज से बाहर आ जाएंगे, आपकी पर्फोर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपको कोशिश करनी है कि लव से जुड़े मामलो को प्यार से हैंडल करें। वेल्थ आपकी पॉजिटिव है और छोटे हेल्थ इश्यू इस समय आ सकते हैं।

मकर लव राशिफल आज मकर राशि वालों को लवलाइफ में ईगो से जुड़ मामलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपना समय लवर के साथ बिताएं। आपके पैरेंटस इस समय सपोर्टिव रहेंगे। आप दोपहर के समय पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट देने पर भी विचार कर सकते हैं। आज लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताने पर विचार करें। सिंगल मकर राशि के लोग आज एक्स के साथ वापस मिल सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को आज पति के पिरावर के लोगों से दिक्कत होगी, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पति से कम्युनिकेट करें। कुछ लवअफेयर में इस समय तीसरे शख्स का इंटरफेयरेंस रहेगा। इससे आपकी लाइफ चीजें सही होने के बजाय और भी अधिक खराब होंगी।

मकर करियर राशिफल आपका कमिटमेंट आज ऑफिस में टेस्ट किया जाएगा। नई जिम्मेदारियांआपको दी जाएगीं, जिसके कारण आपका शेड्यूल इस समय और भी टाइट रहेगा। आपके लिए जरूरी है कि आप टेक्निकल जिम्मेदारियों को संभालें। ऑफिस में किसी भी तरह की बहस में ना पड़े। अगर ऑफिस में किसी से बहस हो तो आपको सावधानी से उस स्थिति को संभालना है। जो लोग जॉब छोड़ेने की सोच रहे हैं, वो आज अपने पेपर डाल सकते हैं। जो लोग सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उन्हें आज ट्रैवल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आज एग्जाम क्लियर कर लेंगे। जो लोग हॉस्पिटेलिटी, लॉजिटिक्स, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हैं, उन लोगों को फंड को लेकर केयरफुल रहना चाहिए।

मकर मनी राशिफल आज आप समृद्ध हैं समृद्धि आपके फेवर में है। आपके पास पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से आरहा है। आपको पैसा बैंक में रखना एक फैसला होगा। लेकिन किसी सट्टेबाजी वाले बिजनेस में भूलकर भी पैसा ना लगाएं, ये आपके लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है। आर्थिक मामलों में आपको अभी किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत है। आप किसी वित्तीय विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। आज का दिन भाई-बहन या दोस्त से जुड़े किसी आर्थिक झगड़ों को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। कुछ बिजनेसमैन नए डील करेंगे

मकर हेल्थ राशिफल आज छोटी-मोटी हेल्थ समस्याएं आपके सामने रहेंगी। जिन लोगों को मसल्स, नसों और एसिडिटी की समस्या है, उन्हें आज के दिन सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आंखों और नाक से जुड़ी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को वायरल बुखार, गले में इंफेक्शन और डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। आज आपको दोपहिया वाहन चलाते समय भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें।