मकर राशिफल 21 नवंबर 2025 : आज लाइफ पार्टनर का सम्मान करें, बहस ना करें, किसी को भी पैसा उधार ना दें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज लाइफ पार्टनर का सम्मान करें, बहस ना करें, किसी को भी पैसा उधार ना दें

Capricorn Horoscope for Today 21 November 2025 : आज मकर राशि वालों के स्टडी स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज आप फोकस्ड फील करेंगे और शांत रहेंगे। आज हर छोटे रिवार्ड को एंजॉय करें। आपको धैर्य रखना है। अपने साथ काम करने वालों के साथ हेल्पफुल और विनम्र रहें। एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। अपने वादों को निभाएं। जब भी दूसरों को मदद की जरूरत लगे, उनकी मदद करें। छोटे ब्रैक लें। इस समय जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। सावधानी से कदम उठाने से आपका काम आसान हो जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव राशिफल आज आपके नेचर के कारण ही आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा। आज काइंडली बोलें और जितना बोलते हैं, उससे अधिक सुनें। अगर सिंगल हैं, तो शांत चैट के जरिए किसी से नई फ्रेंडशिप की शुरुआत करें। कपल्स को इस समय छोटे प्लान बनाने हैं। आपको पार्टनर की सिंपल केयरिंग करनी है। इस समय पार्टनर के प्रति सम्मान रखें , अपने वादों को पूरा करें, अगर किसी बात को लेकर असहमत भी लग रहे हैं, तो आपको बहस से बचना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। लगातार अगर आप कोई पार्टनर के लिए काम कर रहे हैं, तो आ दोनों के बीच विश्वास तो बढ़ेगा और आप दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ेगी।

मकर करियर राशिफल इस समय मकर राशि वालों को स्टडी प्रोग्रेस और क्लियर स्टेप्स में फोकस करना चाहिए। अगर काम शुरू करना है, तो पहले उस काम से शुरू करें, जो बहुत खास हो। अगर श्योर नहीं है, तो किसी से मदद लें। आइडियाज का एक नोट बनाकर रखें। आज टीमवर्क अच्छे रिजल्ट लाएगा। अपने साथ काम करने वाले को सपोर्ट करें। इस समय शार्टकट को आपको अवाइड करना चाहिए। अगर आप कोई नई जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा और फॉलो अप भी भेजना होगा। केयरफुल प्लानिंग से आप टीम मेट्स और बॉस को अपने पर विश्वास दिला सकते हैं। इस समय छोटे छोटे मौके आप तारीफ के पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।

मकर मनी राशिफल आज पैसों से जुड़े मामले स्थायी है, लेकिन छोटी सेविंग्स इसे और अच्छा कर सकते हैं, खासकर अगर आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं या जल्दबाजी में चीजों को खरीदते हैं। अगर आपको कोई चीज खरीदने है, तो आपको एक दिन का इंतजार करना चाहिए और प्राइज की तुलना करनी चाहिए। इस समय परिवार के साथ स्पष्ट बजट शेयर करें, अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो। अगर किसी को पैसों को जरूरत है तो बड़ा अमाउंट भूलकर भी किसी को उधार ना दें, इसकी जगह आप नैतिक सपोर्ट दिखा सकते हैं। आज मकर राशि वालों को अपनी इनकम बढ़ाने के छोटे-छोटे तरीके देखने होंगे। इसमें वीकेंड टास्क और स्किल शेयरिंग शामिल हैं।

मकर हेल्थ राशिफल आपका स्वास्थ्य स्थिर है, लेकिन आपको फिर भी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। इस समय अच्छे से सोएं और अपने सिंपल रुटीन को फॉलो करें। सुबह सबसे पहले मसल्स को स्ट्रेच करें, पानी पिएं और थोड़ा टहलें। रात में हल्का वेज खाना खाएं। भारी मसालों से बचें। काम के दौरान आंखो और कंधों को आराम देने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। स्ट्रेस कम करने के लिए दोपहर में 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो आराम करें और स्क्रीन टाइम से बचें। छोटी-छोटी आदतें सही एनर्जी देती हैं। इनसे मानसिक संतुलन में सुधार भी होता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com