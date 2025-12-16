Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka makar rashi ka Rashifal 16 december 2025 Capricorn Horoscope Today daily predictions
मकर राशिफल 16 दिसंबर 2025 : मकर वाले आज वाहन खरीदेगा या वेकेशन पर जाने का प्लान बनाएंगे, लवर को हर्ट ना करें,

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 16 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती

Dec 16, 2025 06:29 am IST
Capricorn Horoscope Today 16 December 2025 : आज मकर राशि वालों को सभी परेशानियों को समय पर सुलझा लेना चाहिए? ऑफिस में अगर अपनी काबिलियत साबित करेंगे, तो आपका करियर अच्छा होगा। आपका आर्थिक स्टेट्स अच्छा रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि अपने लवर को परेशान ना करें, आपको प्रोफेशनल लाइफ में हर काम को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि काम की क्वालिटी से समझौता ना करें। आपकी हेल्थ और वेल्थ आज दोनों आपकी तरफ रहेगी

मकर लव राशिफल

आज लवलाइफ में खुलकर बात करके इसे सुलझा लें। इस समय छोटे-मोटी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं, खासकर अपने ईगो को लेकर, आपको इस बात को लेकर सावधान रहना चाहिए कि आपको अपने लवर के इमोशंस को किसी भी हालत में हर्ट नहीं करना है। अगर आपकी लवलाइफ में किसीभी तरह की दखलअंदाजी होती है, तो आपके इमोशंस का फ्लो खराब हो जाएगी। आज जो भी लोग आपके वेलविशर बनते हैं, उनसे आपको खास तौर पर सावधान रहना है। आपको रिलेशनशिप के मामलों में जो भी दिक्कतें है, उनका पहचानना और सुलझाना है। विवाहित महिलाओं को भी अपने पति और एक्स लवर के बीच होने वाली बातचीत के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

मकर करियर राशिफल

आज टीम वर्क वालों को इस बारे में खास तौर पर ध्यान देना है कि बाकी सदस्यों के साथ उनका अच्छा तालमेल हो, और यह उनकी पर्फोर्मेंस में दिखना चाहिए। आपको काम में प्रॉडक्टिव रहना है। और अपनी नौकरी पर फोकस करना है। हेल्थ एक्सपर्ट आज आईटी कर्मी नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकते हैं। आज कुछ सरकारी कर्मचारी कुछ पॉलिसी से जुड़े इश्यूज पर फैसला कर सकते हैं। आज बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप को लॉन्च कर सकते हैं। इससे उनका बिजनेस एक से दूसरी जगह तक फैलेगा। इसके साथ जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके हाथों सफलता लगेगी।

मकर मनी राशिफल

आज मकर राशि वालों के पास पैसा आ रहा है। इससे आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। महिलाएं आज कोई वेकेशन प्लान करने को लेकर खुश रहेंगी। खासकर आप विदेश जाने का प्लान बना सकते हैं। आज कुछ लोग प्रोपर्टी विवाद अपने परिवार के लोगों या रिश्तेदारों से सुलझा लेंगे। आज कुछ लोगों के पति या पत्नी के घर से आर्थिक तौर मदद की उम्मीद की जा सकती है। इससे आपको स्मा्र्ट निवेशकरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप रिअल एस्टेट का बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन को बिना किसी एरिया को जाने वहां बड़ी रकम लगाने से बचना चाहिए।

मकर हेल्थ राशिफल

आज नींद संबंधी समस्याएं आपको सता सकती है, इसको लेकर आपके मन में चिंता रहेंगी। अपनी डाइट को आपको कंट्रोव रखना है। इस समय कोशिश करें नमक और चीनी को कम से कम इस्तेमाल करें। आज महिलाओं को एडवैंचर्स गेम्स में भाग लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्गों को यात्रा के दौरान भी अपनी दवाएं लेना नहीं भूलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। आज तंबाकू से परहेज करें और सभी इसके अलावा ड्रिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। आज एक्सरसाइझ शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, इसलिए जिम जाना शुरू करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
