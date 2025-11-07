Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka love rashifal love horoscope today friday 7 november 2025 hindi
लव राशिफल 7 नवंबर: सोशल प्रेशर में आकर हां ना बोलें कन्या राशि, इंप्रेस करने के लिए दिखावा ना करें कुंभ राशि

लव राशिफल 7 नवंबर: सोशल प्रेशर में आकर हां ना बोलें कन्या राशि, इंप्रेस करने के लिए दिखावा ना करें कुंभ राशि

संक्षेप: Love Horoscope Today: प्यार को सहेज कर रखने की बहुत जरूरत होती है। वहीं अगर ये जी का जंजाल बन जाए तो एक कदम पीछे करने की भी जरूरत उतनी ही सही होती है। जानिए आज मेष से लेकर मीन राशि वालों को अपनी लव लाइफ को लेकर क्या सोचने की जरूरत है?

Fri, 7 Nov 2025 10:13 AM
Aries (मेष)

आज दिल और दिमाग को एक साथ लाना जरूरी है। आज सिंगल लोग खुद से ये सवाल पूछें कि उन्हें किस तरह का प्यार चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में तो आज सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में आप खुश हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं? कई बार ठहर जाने से सब कुछ साफ समझ में आता है।

Taurus (वृषभ)

आज उन बातों को समझने की कोशिश करिए जो सामने वाला इंसान नहीं बोल पा रहा है। सिंगल लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर किसी की बातें उलझा रही हैं तो ये भी एक जवाब ही है। किसी का चुप रहना भी एक जवाब ही है। अगर कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो आप इतना क्यों ही कर रहे हैं। शांत रहकर चीजों को ऑब्जर्व करें। ओवरथिकिंग तो बिल्कुल भी ना करें।

Gemini (मिथुन)

जब सांस लेने की जगह होती है, तो प्यार अपने आप ग्रो करता है। सिंगल लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई बहुत पुश कर रहा है तो अपना स्पेस मांगें। जो लोग कमिटेड हैं, वो अपने पार्टनर से जवाब के लिए किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें। चीजों को अपने आप आगे बढ़ने दीजिए। जल्दबाजी से क्लैरिटी नहीं मिलती है।

Cancer (कर्क)

भागने से सेफ लग सकता है लेकिन आज कह डालिए। आप चाहे तो सिंगल हो या फिर कमिटेड, आज जो भी दिल में है उसे बस बोल डालिए। सच्चाई की वजह से कई बार दिक्कतें आती है लेकिन इसके बाद आप आजाद हो जाते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा और सही है तो वो आपके सच को भी संभाल ही लेगा।

Leo (सिंह)

एक्साइटमेंट से मजा आता है लेकिन शांति से असली प्यार मिलता है। आज सिंगल लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि कौन उन्हें आराम दे रहा है। यही आपकी सही दिशा होगी। जो लोग रिश्ते में हैं वो आज ये देखें कि पार्टनर के साथ एनर्जी ड्रेन हो रही या शांति मिल रही है। खुद की फीलिंग्स को आज तवज्जो दें।

Virgo (कन्या)

खुद के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। सिंगल लोग सिर्फ इसलिए हां ना कह दें कि आप पर कोई सोशल प्रेशर है। जो लोग कमिटेड हैं वो लोग ये दिखावा ना करें कि सब कुछ ठीक है जबकि सच में ऐसा नहीं है।

Libra (तुला)

कम्फर्ट हमेशा प्यार नहीं होता है। सिंगल लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर एक्साइटमेंट मिसिंग है तो सेटल ना हो। सोच-समझकर फैसले लें। जो लोग रिश्ते में हैं वो सच से ना भागे। कनेक्शन डीप हो, ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है।

Scorpio (वृश्चिक)

हर किसी के प्यार को इजहार करने का स्टाइल अलग होता है। कोई इंसान केयर तो करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। जो लोग रिश्ते में हैं वो आज अपने पार्टनर के छोटे-छोटे एफर्ट्स को भी नोटिस करें। जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा हो प्यार उसी तरह से आए लेकिन वो सही होता है।

Sagittarius (धनु)

आज इमोशनल सेफ्टी को समझिए। जो लोग सिंगल हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो क्या आप उसके साथ खुद को पा सकते हैं? जो लोग रिश्ते में हैं, वो आज छोटी सी बात पर ना लड़ें। एक-दूसरे को सपोर्ट करें। शांति की जरूरत है और उसी पर फोकस करें।

Capricorn (मकर)

आप उस प्यार को डिजर्व करते हैं जो वापस मिले भी। सिंगल लोग से समझे कि ऐसा ना हो कि बस आप देते जा रहे हैं और सामने से उसका आधा ही वापस मिले। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें ये समझना है कि क्या वो अकेले ही सारा इमोशनल लोड उठा रहे हैं? उस प्यार को चुनिए जो आपको भी सेम चीज फील करवाए।

Aquarius (कुंभ)

प्यार दिल से आना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं वो किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में दिखावा ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग आज रूटीन के चलते अपने इमोशन्स को ना खोएं। आज खुलकर बोलें और प्यार जताएं।

Pisces (मीन)

आज आप खुद से पूछिए कि जिसे आप प्यार कह रहे हैं वो क्या वाकई में प्यार हैं? जो लोग रिश्ते में हैं वो ये समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई में यहां पर कनेक्शन है या फिर अब आदत बन गई है। सच को नजरअंदाज ना करें। ईमानदार रहने से चीजें सही दिशा में आगे बढ़ती हैं।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Garima Singh

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
