लव राशिफल 5 मार्च: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल
Love Horoscope Today 5 March 2026: लव लाइफ में हुई एक छोटी सी गलती हर चीज खराब कर देती है। ऐसे में सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। नीचे विस्तार से पढ़ें कि आज यानी 5 मार्च के लिए आपकी लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है?
मेष (Aries): आज आप खुद को काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो पहल करके अपने क्रश से बात कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कहीं घूमने या डेट का प्लान बना सकते हैं। ऐसा करने से आपका रिश्ता और मजबूत होगा और प्यार भी बढ़ेगा।
वृषभ (Taurus): आज अपने करीबियों के साथ सुकून भरे पल बिताने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे इंसान को ढूंढें जो आपके शांत और भरोसेमंद स्वभाव को पसंद करे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो साथ में छोटी-छोटी खुशियां शेयर करें और कभी-कभी कुछ खास भी प्लान करें। साथ में बिताया अच्छा समय किसी बड़े सरप्राइज से ज्यादा खास लगेगा।
मिथुन (Gemini): आज लोगों से क्लैरिटी के साथ बात करें नहीं तो आपकी बात गलत समझी जा सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो नए शख्स को अपनी फीलिंग्स घुमा-फिराकर ना बताएं। जो भी कहना है डायरेक्ट कहें। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपनी फीलिंग्स आसान से शब्दों में बयान करें।
कर्क (Cancer): आज के दिन आप अपनों के लिए इमोशनल हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अपनों को यह बताने में झिझकें नहीं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर का ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा रोकटोक करने की कोशिश ना करें। आपको समझना होगा कि रिश्ते में थोड़ा स्पेस देना भी जरूरी होता है।
सिंह (Leo): आज आप चाह सकते हैं कि आपकी हर एक कोशिश की तारीफ की जाए। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करें जो आपको सही से समझ पाए। अगर आप रिश्ते में है बराबर की चीजें करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको उनका अटेंशन मिले तो आपको भी ये चीज उनके लिए जरूर करनी चाहिए।
कन्या (Virgo): छोटे-छोटे जेस्चर से अपना प्यार जताएं। अगर आप सिंगल हैं तो उन लोगों की ओर ध्यान दें जो आपका ख्याल रखते हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपक एक छोटा काम भी पार्टनर के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अपने एफर्ट्स कम ना होने दें।
तुला (Libra): आज आप अपने रिश्ते में बैलेंस जरूर बनाकर रखें। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करें जिसकी सोच आपसे मिलती हो और उसके शौक भी आपके जैसे हो। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो आज ऐसे प्लानंस बनाएं जो आपके पार्टनर को भी पसंद आए।
वृश्चिक (Scorpio): आज आप प्यार में गहराई और इमोशनंस ज्यादा महसूस करने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो जब भी नए लोगों से मिले तो अपने असली नेचर को ना छिपाएं। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो आज के दिन पार्टनर से खुलकर दिल की बात कहें। इससे आप लोगों के बीच भरोसा बढ़ेगा और रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।
धनु (Sagittarius): आज हो सकता है कि आपको मन करें कि कुछ नया या मजेदार किया जाए। अगर आप सिंगल हैं तो आज ट्रैवलिंग या फिर एक्टिविटी के दौरान किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कोई एडवेंचर या फिर मजेदार प्लान बनाएं।
मकर (Capricorn): अगर आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। साथ ही आपको और मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने हर फैसले और प्लान में पार्टनर को जरूर शामिल करें। इससे आपके प्रति उनका भरोसा और भी बढ़ेगा।
कुंभ (Aquarius): आज हो सकता है कि आपका मन करें कि किसी भरोसेमंद इंसान से दिल की बात शेयर की जाए। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी समझदारी और थोड़ा हटके वाली सोच लोगों को आपकी ओर खींच सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर की हर एक छोटी बात का ध्यान रखें।
मीन (Pisces): आज आपकी फीलिंग्स काफी मजबूत होंगी। आपका इंट्यूशन भी काफी अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज अपने दिल की सुनें और नए लोगों से जुड़े। रिश्ते में हैं तो अपने जेस्चर से प्यार जताएं नाकि सिर्फ बातों से। आपका छोटा सा केयरिंग जेस्चर पार्टनर के लिए बहुत मायने रखेगा।
नीरज धनखेर
(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)
