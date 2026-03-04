लव राशिफल 4 मार्च: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल
Love Horoscope Today 4 March 2026: लव लाइफ में हुई एक छोटी सी गलती हर चीज खराब कर देती है। ऐसे में सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। नीचे विस्तार से पढ़ें कि आज यानी 4 मार्च के लिए आपकी लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है?
Aries (मेष): आज आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर खास ध्यान दें। मंगल की एनर्जी से आज आप अपनी बात सही तरीके से सामने रख पाएंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सोचें कि कहीं नए शख्स से मिलने पर आप डिफेंसिव तो नहीं महसूस करते हैं। इस चीज पर ध्यान देंगे तो आप अपना पार्टनर जल्दी ढूंढ लेंगे। अगर आप रिश्ते में हैं और लड़ाई होती है तो एक-दूसरे से पहले माफी मांग लें। इसी से आपकी सारी समस्या सुलझ जाएगी।
Taurus (वृषभ): रिश्ते में स्थिरता लानी है तो कोशिश करते रहिए। शुक्र ग्रह का संकेत देता है कि अगर आप नियमित प्रयास करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आप किसी नए शख्स को डेट करना चाहते हैं, तो ऐसे ही इंसान को चुनें जो सिर्फ वादे ना करता हो बल्कि वो रिश्तों की गरिमा को समझता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वो पार्टनर को इमोशनल सेफ्टी महसूस करवाएं। रोजमर्रा के छोटे कामों में उनकी मदद करें।
Gemini (मिथुन): आज हो सकता है कि बुध ग्रह की वजह से बातचीत में थोड़ी उलझन आए। ऐसे में आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी को मैसेज करते वक्त अपनी बात क्लैरिटी से सामने रखें। जो लोग रिश्ते में हैं वो भी पार्टनर से क्लैरिटी के साथ ही सारी बात करें क्योंकि ऐसा नहीं करने पर गलतफहमियां होना निश्चित है। क्लियर बातचीत से बेकार के शक और भ्रम दूर होंगे।
Cancer (कर्क): आज चंद्रमा की वजह से आपकी फीलिंग्स मजबूत रहने वाली हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप खुद ही समझ जाएंगे कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं वोआपको पसंद करता है या नहीं। जो लोग रिश्ते में हैं, वो अपनी फीलिंग्स को पार्टनर से खुलकर शेयर करें। इस उम्मीद में ना बैठे रहें कि पार्टनर बिना कहे ही आपकी बात समझ जाएगा।
Leo (सिंह): आज का दिन खुद को समझने का है। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों के संग दोस्ताना रहें ताकि जिंदगी में नए लोग आ पाएं। अगर आप रिश्ते में हैं तो हो सकता है कि ईगो के चलते आप छोटे झगड़े को भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। ईगो को आज थोड़ा साइड रखें ताकि चीजें ट्रैक पर लौट जाएं।
Virgo (कन्या): बुध ग्रह की यही सलाह है कि पुराने मामलों को आज दोबारा ना छेड़ें। जो लोग सिंगल हैं वो अपने मौजूदा रिश्ते की तुलना अपने पुराने रिश्ते से ना करें। पुरानी गलतियों को बार-बार याद करने की बजाय आज की समस्या को सुलझाने पर ध्यान दें ताकि रिश्ता सही से चल सके।
Libra (तुला): शुक्र की वजह से आज रिश्ते में बैलेंस आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो मन में ये क्लियर कर लें कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। वहीं जो लोग रिश्ते में हैं वो आज पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव को आज खत्म कर लेना चाहिए।
Scorpio (वृश्चिक): मंगल ग्रह सलाह देता है कि आप अपने रिश्ते में पूरी सच्चाई के साथ रहें। अगर आप सिंगल हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहें। जो लोग रिश्ते में हैं तो खुलापन और ईमानदारी से रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अपने डर और शक को पार्टनर के साथ खुलकर शेयर करें।
Sagittarius (धनु): बृहस्तपति की वजह से आप बड़ी तस्वीर देखने की समझ पाते हैं। हो सकता है कि आप पार्टनर की फीलिंग्स को नजरअंदाज करें। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाले शख्स को समझने की कोशिश करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर को ये बार-बार समझाएं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी मायने रखती हैं।
Aquarius (कुंभ): आज आपके रिश्ते में फीलिंग्स तर्क से भी ज्यादा मजबूत रहने वाली हैं। ऐसा ग्रहों की स्थिति की वजह से है। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी इमोशनल समझ का इस्तेमाल करें और सामने वाले शख्स की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो किसी भी फैसले को लेने से पहले पार्टनर से जरूर बात करें।
Pisces (मीन): चंद्रमा की वजह से आज आप इमोशनल हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो पुराने रिश्ते के बोझ को अब पीछे छोड़ दें। ऐसा करने से आप नया प्यार पा सकते हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें पार्टनर की मुश्किलों को समझना चाहिए।
