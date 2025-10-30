Hindustan Hindi News
आज का लव राशिफल 30 अक्टूबर: मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ? पढ़ें राशिफल

आज का लव राशिफल 30 अक्टूबर: मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ? पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Today Love Horoscope, Love Rashifal aaj ka: आज 30 अक्टूबर, गुरुवार को कई राशि वालों की लव लाइफ में खुशियां आएंगी और जबकि कुछ राशि वालों को सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों की आज कैसी रहेगी लव लाइफ।

Thu, 30 Oct 2025 07:00 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Today Love Horoscope, Aaj ka Love Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 30 अक्टूबर 2025, गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा….

मेष: दिन की शुरुआत खुद के लिए सच्चाई से करनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो यह कहने के बजाए कि आप ठीक हैं, अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करें। प्यार की चाहत होना ठीक है, लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रखें जो आपको हकीकत में वैसे ही देखे जैसे आप हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो खुलकर बातचीत करें। अपनी फीलिंग्स को छुपाना और झूठ बोलना आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां ही बढ़ाएगा।

वृषभ: जब आप दिल से आगे बढ़ते हैं तो प्यार सहजता से बहता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। इससे कोई सच्चा व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। अगर आप कमिटेड हैं, तो आज का दिन प्यार बांटने के तरीके पर फोकस करने का है।

मिथुन: आज पूरे दिन सितारे आपको याद दिलाते रहेंगे कि प्यार को कभी भी अनिश्चितता में नहीं बदलना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं जाएं जो आपको मिले-जुले संकेत देता हो। अपने दिल को वहीं रहने दें जहां उसे स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो खुद से सवाल पूछे कि क्या मेरा पार्टनर मुझे महसूस कराता है कि मेरी केयर कर रहा है?

कर्क: दिन की शुरुआत अपने दिल की फीलिंग्स को चेक से करनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो, इस पर ध्यान दें कि कोई आपसे कैसे बात करता है और उनके सामने आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो उस रिलेशनशिप पर गौर करें कि क्या मैं अपनी सच्चाई कहने के लिए आजाद महसूस करता हूं।

सिंह: हो सकता है आपका मन आपको कह रहा हो कि आप ठीक हैं, लेकिन बस अपने दिल की सुनिए। अगर आप सिंगल हैं, तो प्यार के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए। जो अच्छा लगता है उस पर ध्यान दीजिए, न कि सिर्फ जो अच्छा लगता है उस पर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए दिल के मामलों में तर्क हमेशा काम नहीं आता है।

कन्या: आज किसी भी तरह के अनुमान लगाने के खेल से दूर रहना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो आकर्षण से ज्यादा जरूरी है कि आपके शब्द और व्यवहार जो स्पष्ट रहने चाहिए। सच्ची दिलचस्पी आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो कभी भी कोई बात अपने तक नहीं रखें और न ही अपने पार्टनर को आपको गलत मैसेज भेजने दें।

तुला: आप दूसरों पर बहुत कुछ लुटाते हैं, लेकिन अपनी छोटी-छोटी खुशियों के लिए शायद ही कभी जगह बनाते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो थोड़ी-सी तवज्जो पाने के लिए अपने लवर को कम नहीं करें। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, उन्हें एक पल के लिए रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या आपके अलग-अलग कोशिशों का बदला मिल रहा है या आप बस खुद को हैंडल कर रहे हैं?

वृश्चिक: आज आपको अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सिंगल हैं, तो सिर्फ पसंद किए जाने के लिए खुद को रोककर नहीं रखें। अगर आप किसी के साथ हैं, तो अभी इजहार करने का समय है। अपने प्यार या शांति बनाए रखने की जरूरतों को कम करना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा।

धनु: आज धनु राशि वालों को अपने सच्चे इरादों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो प्यार करने के लिए यह अच्छा दिन है, अपनी परवाह दिखाएं, लेकिन तुरंत बदले की मांग नहीं करें। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्यार को खुलकर बहने दें। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, वे दिल से चीजों को करें, अगर आप हिसाब-किताब रखेंगे, तो प्यार नहीं बढ़ेगा।

मकर: आज इमोशनल मजबूती ईमानदारी से आती है। अगर आप सिंगल हैं, तो यह नहीं कहें कि आपको कैज़ुअल रिलेशनशिप से कोई परेशानी नहीं है, जबकि आप सिंगल नहीं हैं। आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, यह तय करें। अगर आप कमिटेड हैं, तो अपनी बात को दबाने के बजाए जो काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए।

कुंभ: आप बिना ज्यादा मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। आज देखिए, क्या आपको भी वही एनर्जी वापस मिलती है। अगर आप सिंगल हैं, तो ध्यान दें कि कौन सबसे पहले आपसे संपर्क करता है। अपनी कोशिशों को उनके प्रयासों के साथ मिलाकर देखें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो समय निकालकर देखें कि क्या आपकी लव लैग्वेंज समझी जाती है।

मीन: दिल बदलता है और लव स्टोरी भी बदल सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, तो सिर्फ इसलिए अतीत में वापस नहीं जाएं क्योंकि वह जाना-पहचाना है। अपने वर्तमान के साथ-साथ कुछ नया शुरू होने के लिए भी जगह देनी चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने अंदर क्या बदल रहा है, इस बारे में बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
