लव राशिफल 28 फरवरी: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

Feb 28, 2026 08:24 am IST
Love Horoscope Today 28 February 2026: लव लाइफ में एक छोटी सी गलती भी कई बार चीजें खराब कर देती है। ऐसे में हर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। नीचे विस्तार से पढ़ें कि आज यानी 28 फरवरी के लिए विस्तृत लव राशिफल-

लव राशिफल 28 फरवरी: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

मेष (Aries): आज आपके जज्बात थोड़े उलझे हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं तो आज बिना सोचे-समझे किसी की साइड खिंचे चले जाएंगे। हालांकि अभी खुद को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग पुरानी बातों के लिए किसी को दोष ना दें। बस पार्टनर से आज प्यार से बात करें। अपने लहजे का आज ध्यान रखें।

वृषभ (Taurus): कई बार चुप रहने से भी उलझन हो जाती है। अगर आप सिंगल हैं और चुप रहेंगे तो सामने वाले आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें लगता है कि शांत रहा जाए तो शांति बनी रहेगी। हालांकि कई बार इससे दूरियां भी बढ़ जाती है। जो कुछ महसूस हो, उसे आज क्लैरिटी से कह दें।

मिथुन (Gemini): आज छोटी-छोटी बातें भी आप पर इमोशनल तौर पर गहरा असर डाल सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं वो आज ध्यान दें कि कहीं वो ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं। वहीं जो लोग रिश्ते में हैं वो आज अपने व्यवहार पर गौर करें। पार्टनर की बातों पर आज जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है।

कर्क (Cancer): आज आपको भरोसा चाहिए। जो लोग सिंगल हैं वो किसी की बातों में ना आकर उसके जेस्चर को समझने की कोशिश करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के प्रति समय-समय पर प्यार जताएं। उनके साथ समय बिताएं।

सिंह (Leo): आज आपको माहौल थोड़ा अजीब लग सकता है। सिंगल लोग सबके सामने हंसते-मुस्कुराते तो रहेंगे लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगेगा कि कद्र नहीं हो रही है। आज खुद से पूछें कि क्या कमी महसूस हो रही है? अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर से आज खुलकर बात करें कि आपको वाकई में क्या चाहिए? क्लैरिटी के साथ बात करना जरूरी है।

कन्या (Virgo): आज आपको ज्यादा इमोशनल उतार-चढ़ाव थका सकते हैं। सिंगल लोग अगर ड्रामा की ओर खिंच चले जा रहे हैं, तो थोड़ा पीछे हट जाएं। आपको समझना होगा कि शांति और स्थिरता बोरिंग नहीं होती है। जो लोग रिश्ते में हैं वो रोमांच के चक्कर में असली शांति को ना खोएं।

तुला (Libra): आज दिल की बात खुलकर कह देना जरूरी है। सिंगल लोग इस उम्मीद में ना रहे कि सामने वाला बिना बोले समझ जाएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज चुप ना रहें बल्कि पार्टनर से बात करें। आपका एक प्यारा शब्द या छोटा सा जेस्चर भी बहुत फर्क डाल सकता है।

वृश्चिक (Scorpio): आज हो सकता है कि मन में कोई उलझन हो जो परेशान कर सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो किसी भी बात का अंदाजा लगाने से बचें। अगर कोई डाउट हो सामने वाले से खुलकर पूछ लें। जो लोग रिश्ते में हैं वो आज खुलकर पार्टनर से बात करें।

धनु (Sagittarius): आज हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई रिस्पॉन्स दे दें। जो लोग सिंगल हैं और उन्हें सामने वाले से तुरंत जवाब ना मिला हो तो बुरा ना मानें। जो लोग रिश्ते में हैं वो खुश के लिए भी समय निकालें। तुरंत ही रिस्पॉन्स ना दें।

मकर (Capricorn): आज आपको छोटी-छोटी बातों में वफादारी नजर आ सकती है। जो लोग सिंगल हैं वोअपने आसपास मौजूद भरोसेमंद लोगों पर ध्यान दें। हो सकता है कि कोई दूर से ही आपका चुपचाप साथ दे रहा हो। जो लोग रिश्ते में हैं उन्हें आज समझ आएगा कि किसी का साथ निभाना बहुत मायने रखता है।

कुंभ (Aquarius): आज इमोशनल सेफ्टी के लिए कोशिश जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाले शख्स से कहें कि आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। जो लोग रिश्ते में हैं वो अपने जेस्चर से प्यार जताएं। आज ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहने की पूरी कोशिश करें।

मीन (Pisces): कई बार कोशिश करने से भी रिश्ते बैलेंस्ड रहते हैं। सिंगल लोगों की कोशिशों को अगर सामने वाला शख्स समझ रहा है तो ये अच्छी बात है। जो लोग रिश्ते में हैं वो अपने पार्टनर की कोशिशों की सराहना जरूर करें। कोशिश की कद्र करना जरूरी होता है।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

