लव राशिफल 27 फरवरी: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल

Feb 27, 2026 08:43 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
Love Horoscope Today 27 February 2026: अपनी लव लाइफ को हर कोई स्मूदली ही आगे बढ़ता देखना चाहता है। हालांकि इसके लिए दोनों ओर से एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए। ऐसे में अगर आगे का हिंट मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। नीचे पढ़ें आज यानी 27 फरवरी के लिए विस्तृत लव राशिफल-

मेष (Aries): आज आपको दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई को समझने का मन करेगा। सिंगल लोग उन लोगों से दूर रहें जो कहते कुछ और हैं और उनके एक्शन एकदम अलग होते हैं। मिक्स रिस्पॉन्स पर समय बर्बाद करने से बचें। हर दिन दिखाया गए छोटे-छोटे एफर्ट्स ही असली प्यार होता है।

वृषभ (Taurus): आज वृषभ राशि वालों का मन शांत रहने वाला है। सिंगल लोगों को आज किसी की बात पर तभी भरोसा होगा, जब उनके एक्शन भी सेम हो। मिले-जुले रिस्पॉन्स से भम्र होगा। ऐसे में क्लैरिटी से ही बात करें। खुलकर बात करने से रिश्ता मजबूत होगा।

मिथुन (Gemini): मिथुन राशि वालों को समझना होगा कि नजदीकी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी थोड़ा स्पेस भी है। सिंगल लोग जिम्मेदारी और दिलचस्पी में फर्क समझेंगे तो चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। हर खामोशी का मतलब दूरी नहीं होता है। कपल्स एक-दूसरे को थोड़ा स्पेस दें। इससे रिश्ता मजबूत ही होता है।

कर्क (Cancer): आज आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल तौर पर ज्यादा जुड़े रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं वो अपनी फीलिंग्स को किसी से भी कम ना आंकें। इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरों को खुश करने के लिए सच ना छुपाएं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज मन की बात क्लैरिटी के साथ कह दें। सच बोलने से रिश्ता मजबूत ही होता है।

सिंह (Leo): सिंह राशि वालों को समझ आएगा कि प्यार में दिखावे की जरूरत नहीं होती है। सिंगल लोग सामने वाले की बड़ी-बड़ी बातों से ही प्रभावित ना हो बल्कि उनके एफर्ट्स को भी देखें। जो लोग रिश्ते में हैं उनको समझना चाहिए कि उनके छोटे-छोटे काम बड़े वादों से ज्यादा मायने रखते हैं। लगातार साथ निभाते रहना ही सच्चा प्यार होता है।

कन्या (Virgo): आज अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें क्योंकि इससे गलतफहमी हो सकती है। सिंगल लोगों को अगर कुछ गलत लगे तो खुलकर अपना सवाल पूछ लें। जो लोग रिश्ते में हैं वो पार्टनर से खुलकर बात करें। बात करने से ही चीजें संभलती हैं और आगे बढ़ती हैं।

तुला (Libra): आज बिना सोचे-समझे कुछ कह सकते हैं, जिससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। सिंगल लोग आज पुराने रिश्तों की कड़वाहट ना निकालें। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग आज के दिन पुरानी बातों को बातचीत में ना लेकर आएं। जवाब देने से पहले थोड़ा सोचें। हर चीज का बैलेंस बना रहना जरूरी है।

वृश्चिक (Scorpio): आज वृश्चिक राशि वालों के लिए आकर्षण से ज्यादा भरोसा जरूरी है। सिंगल लोग अगर कोई लगातार ध्यान दे रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। जो लोग रिश्ते में हैं वो पार्टनर के लिए भरोसेमंद बनें। नियमित और सच्चा साथ ही मजबूत रिश्ता बनाता है।

धनु (Sagittarius): आज आपको पूरी क्लैरिटी के साथ जवाब चाहिए। सिंगल लोग अधूरी बातों से संतुष्ट ना हों बल्कि खुले तौर पर अपना सवाल पूछें। जो रिश्ते में हैं, वे भी साफ और स्पष्ट बोलें। अंदाजा लगाने से तनाव बढ़ता है, स्पष्ट बातचीत से गलतफहमी दूर होती है।

मकर (Capricorn): आज मकर राशि वालों को अपने रिश्ते की ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन इसमें मजबूत होगी। सिंगल लोग जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। जो लोग रिश्ते में हैं वो चीजों को समय दें। धैर्य रखने से रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ेगा।

कुंभ (Aquarius): अगर आपको फीलिंग्स उलझन दे रही हैं तो थोड़ा ब्रेक लें। सिंगल लोग खुद को प्रियॉरिटी दें। जो रिश्ते में हैं, वे लापरवाही ना करें और पार्टनर पर ध्यान दें। आज एक-दूसरे को समय देना सबसे बड़ा तोहफा है।

मीन (Pisces): आज मीन राशि वालों को लग सकता है कि सामने वाला इंसान कम प्यार जता रहा है। सिंगल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार देर से जवाब मिलना भी ठीक है और ये नेचुरल ही है। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग ये ना सोचें कि पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है। बात करें और तभी कोई निष्कर्ष निकालें। आपकी समझ और भरोसे से रिश्ते को सही दिशा मिलेगी।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)

ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

वेबसाइट: www.astrozindagi.in

संपर्क: नोएडा: +91 9910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
