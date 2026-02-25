लव राशिफल 25 फरवरी: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल
Love Horoscope Today 25 February 2026: प्यार के रिश्ते में धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लेकिन कई बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। ऐसे में चीजों को समझना जरूरी है। जानें कि आज आपकी लव लाइफ में क्या-क्या हो सकता है?
Love Horoscope Today 25 February 2026: प्यार के रिश्ते में सामने वाले शख्स को समझने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। हालांकि कई बार सब्र का बांध टूटता है। ऐसे में रिश्ते को बैलेंस करके आगे कैसे बढ़ाना है, ये समझना जरूरी होता है। अब ऐसे में आगे के बारे में एक हिंट मिल जाए तो चीजें आसान हो ही जाती हैं। जानिए आज के दिन आपकी लव लाइफ में क्या-क्या हो सकता है?
मेष (Aries): आज प्यार और आकर्षण के बीच आपको हो सकता है कि थोड़ा भ्रम हो जाए। सिंगल लोग आज किसी को लेकर जल्दबाजी में फैसला ना लें। पहले आप ये समझ लें कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। रिश्ते में हैं तो आप पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं।
वृषभ (Taurus): आज आपको आपकी खुद की फीलिंग्स थोड़ा परेशान कर सकती हैं। सिंगल लोग किसी को बस खुश करने के लिए झूठा प्यार ना दिखाएं। जो महसूस करते हैं उसे साफ-साफ कहें। रिश्ते में हैं तो मन की बात दबाकर ना रखें, नहीं तो इससे दूरी बढ़ सकती है।
मिथुन (Gemini): तनाव की वजह से आप आज सामने वाले को गलत समझ सकते हैं। सिंगल लोग आज किसी भी चीज को लेकर खुद ही अंदाजा ना लगाएं। रिश्ते में हैं तो छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। पार्टनर के साथ शांति से बैठकर खुलकर बात करें।
कर्क (Cancer): आज ईगो और शांति के बीच मन उलझ सकता है। सिंगल लोग अपने दिल की बात कहने से ना डरें। खुलकर अपनी बात को सामने रखें। रिश्ते में हैं तो आपको समझना होगा कि प्यार और सुकून ही सब कुछ है। आप ये सोचकर समय ना गवाएं कि पहले सॉरी कौन बोलेगा?
सिंह (Leo): आज प्यार में लचीलापन रखें। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप अपनी सोच को थोड़ा ओपनअप रखें। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो रोजमर्रा की आदतें रोमांस कम कर सकती हैं। छोटे-छोटे बदलाव से रिश्ते में नई ऊर्जा लाई जा सकती है।
कन्या (Virgo): आज ऐसा हो सकता है कि आप किसी की मदद करते-करते खुद थक सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो जरूरत से ज्यादा अपनी बातें शेयर ना करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पुराने इमोशनल बोझ को साथ लेकर ना चलें। पार्टनर से साथ साफ और सच्ची बातचीत करें।
तुला (Libra): आज आपका रिएक्शन तेज हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज जवाब देने से पहले थोड़ा सोचें। अगर आप रिश्ते में हैं तो बिना पूरी बात को समझे किसी भी नतीजे पर ना जाएं। शांति से बात करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा।
वृश्चिक (Scorpio): अभी तक आपको जो आसान लग रहा था, वो आज थोड़ा मुश्किल लग सकता है। सिंगल लोग अगर इंटरेस्ट कम हो गया है तो खुद से सच बोलें और आगे बढ़ जाएं। किसी के साथ झूठा रिश्ता ना निभाएं। रिश्ते में हैं तो आप अपने पार्टनर को हल्के में ना लें, छोटे प्यार भरे इशारे बड़ा फर्क ला सकते हैं।
धनु (Sagittarius): आज इमोशनल तौर पर आप थोड़ा असंतुलित महसूस कर सकते हैं। सिंगल लोग सिर्फ दिखावे के लिए किसी से रिश्ता ना बनाएं। रिश्ते में हैं तो अगर कुछ गलत लगे तो पार्टनर से इस बारे में शांति से बैठकर बात जरूर करें।
मकर (Capricorn): आज आपको लग सकता है कि आप किसी पर ज्यादा निर्भर हो गए हैंजोकि सही नहीं है। सिंगल लोग पहले खुद को मजबूत बनाएं और इसके बाद ही दूसरों से कुछ उम्मीद करें। रिश्ते में बैलेंस जरूरी है, आप सामने वाले से जितना एफर्ट्स चाहते हैं उतना ही दें भी।
कुंभ (Aquarius): आज आपको इमोशनल सपोर्ट देना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अपनी बात साफ तरीके से समझाएं। रिश्ते में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी। सिंगल लोग हर बात का लोड ना लें।
मीन (Pisces): आज ऐसा हो सकता है कि आपको आश्वासन की जरूरत हो। सिंगल लोग दूसरों से मान्यता पाने के लिए परेशान ना हों। रिश्ते में हैं तो साफ करें कि आपको किस तरह का साथ और सपोर्ट चाहिए। हर एक चीज को बात करके सुलझाने की कोशिश करें।
