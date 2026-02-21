लव राशिफल 21 फरवरी: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल
Love Horoscope Today 21 February 2026: प्यार के मामले में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो गहरा असर डालती हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है? जानें आज यानी 21 फरवरी को आपकी लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है?
मेष (Aries): आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपके जितना एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो चुप्पी को शक मत बनने दें। जो भी बात आपको परेशान करें, उस पर खुलकर बात करने की कोशिश करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो छोटी-छोटी नाराजगी को ना दबाएं क्योंकि आगे चलकर ये बड़ा रूप ले लेती है। बात करके चीजें क्लियर करें।
वृषभ (Taurus): आज फीलिंग्स खुलकर सामने आ सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं वो किसी के इमोशनल साइड को देखकर अपने व्यवहार में बदलाव ना लाएं। अपना रवैया ठीक रखें। अगर आप रिश्ते में हैं तो जब भी पार्टनर अपनी फीलिंग्स को शेयर करें तो ध्यान से सुनें और उनका साथ दें। आपको समझना होगा कि दिखावे वाला प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता है।
मिथुन (Gemini): आज आपका मूड आपके फैसलों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सिंगल लोग ये ना मानकर बैठ जाएं कि सामने वाला सिर्फ एक छोटा जवाब देकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर की बातों के लहजे से ज्यादा उनके काम और व्यवहार पर ध्यान दें। आपको काफी कुछ समझ आएगा। शांत होकर सवाल पूछें और चीजों को समझने की कोशिश करें।
कर्क (Cancer): आपको समझ आएगा कि हर किसी की फीलिंग्स बदलती रहती हैं। सिंगल लोग किसी को उसके पुराने व्यवहार के आधार पर जज ना करें। सामने वाले शख्स को बदलने का पूरा मौका दें। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के बदलाव को स्वीकार करना ही सही होगा। हर छोटी बात का कारण पूछना जरूरी नहीं होता है। भरोसा रखें कि पार्टनर सब कुछ अपने हिसाब से सही करने की कोशिश कर रहा है।
सिंह (Leo): आज आपकी हर एक छोटी-बड़ी बात का असर ज्यादा होगा। सिंगल लोग हल्की बातचीत में भी सोच-समझकर बोलें। रिश्ते में हैं तो पार्टनर की फिलिंग्स पर आपका जवाब आपकी समझदारी दिखाएगा। ज्यादा बोलने से ज्यादा जरूरी है सही बात सही तरीके से कहना। रुककर सोचें, और इसके बाद ही आप अपना जवाब दें।
कन्या (Virgo): रोजमर्रा की आदतें आज आपकी फीलिंग्स को थोड़ा फीका बना सकती हैं। सिंगल लोग सोचें कि क्या वो सच में किसी से दिल से बात कर रहे हैं या बस आदत बन गई है। रिश्ते में हैं तो बिना सच्ची फीलिंग्स के प्यार दिखाना सामने वाले को नकली लग सकता है। दिल से जुड़कर ही बात करें।
तुला (Libra): आज बातें क्लियर नहीं होंगी। सिंगल लोग अगर कन्फ्यूज हैं कि सामने वाले को कन्फ्यूजन ना करें। आज चीजें खुलकर बोल ही दें। रिश्ते में हैं तो पार्टनर का मन पढ़ने की कोशिश ना करें। अपनी फीलिंग्स को साफ रखें ताकि आगे गलतफहमियां ना हों।
वृश्चिक (Scorpio): हर कोई आपकी जरूरत अपने आप नहीं समझेगा। सिंगल लोग अगर सहारे की जरूरत हो तो खुद आगे बढ़कर कहें। ये ना सोचें कि कोई आएगा आपकी दुनिया में शामिल हो जाएगा। रिश्ते में हैं तो चुप रहकर उम्मीद ना करें कि पार्टनर सब समझ जाएगा। अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें।
धनु (Sagittarius): आज आप बिना वजह थोड़ा दूर-दूर महसूस कर सकते हैं। सिंगल लोग उन लोगों को दोष ना दें जो एकदम से दूर हो ग.या है। रिश्ते में हैं तो गुस्से की जगह शांत तरीके से बात करेंगे तो बैलेंस सही बना रहेगा। आपको ये समझना होगा कि थोड़ी दूरी का मतलब यह नहीं कि सामने वाला आपको छोड़ रहा है।
मकर (Capricorn): आज आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके हिसाब से आगे नहीं बड़ रही हैं। सिंगल लोग गंभीर बात करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। अगर आप रिश्ते में हैं तो फीलिंग्स की बात धीरे-धीरे करें। किसी पर दबाव ना डालें। रिश्ता भरोसे और खुलेपन से बनता है ना कि दबाव डालने से।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें