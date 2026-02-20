लव राशिफल 20 फरवरी: जानें आज कैसी होगी मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें विस्तृत लव राशिफल
Love Horoscope Today 20 February 2026: प्यार का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इसे प्यार और अंटेशन के साथ सींचना होता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि लव लाइफ किस ओर दिशा ले रही है। जानें कि आज मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है?
मेष (Aries): आज हो सकता है कि कुछ अधूरी बातें आपके मन में ही रह जाएं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी भी तरह का फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। आप शांत रहें और खुद की क्लैरिटी के बारे में सोचें। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज रिएक्शन देने की बजाए शांत रहें। हर एक समस्या को एक साथ सुलझाने की कोशिश ना करें। स्लो रहें क्योंकि इससे आपको सारी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी।
वृषभ (Taurus): आज हो सकता है कि इमोशनल तौर पर आप थोड़ा सा डगमगा जाएं। सिंगल लोग आज महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ वही अपनी ओर से ज्यादा कर रहे हैं। आज सोचने की कोशिश करें कि क्या सामने वाला शख्स भी आपकी तरह ही एफर्ट्स डाल रहा है? अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको समझना होगा कि क्या भरोसा दोनों ओर से है? इस मामले में पार्टनर से खुलकर बात करें।
मिथुन (Gemini): आज आपकी फीलिंग्स अचानक से ही भड़क सकती हैं। अगर कोई मिक्स सिग्नल देता है तो उनके ड्रामे में ना उलझें। अगर आप रिश्ते में हैं तो मुश्किल समय में बस शांत रहने की कोशिश करें। आप समझदारी दिखाएंगे तो आपसी समझ और गहरी होगी और कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा।
कर्क (Cancer): आज पार्टनर से सही समय देखकर बात करें। अगर कोई बात मन में रह गई है तो सही समय देखकर सब कुछ उनसे कह डालें। अगर आप रिश्ते में हैं तो देर रात किसी नाजुक मुद्दे पर बात ना करें। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि समय देखकर चीजें कहनी हैं।
सिंह (Leo): अपनी फीलिंग्स की लंबी-लंबी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सिंगल हैं अगर उन्हें ये समझ आता है कि सामने वाला शख्स अभी सुनने की स्थिति में नहीं है तो उसे थोड़ा समय देना सही होगा। आपको समझना होगा कि रिश्ते में कभी-कभी पार्टनर को बस साथ चाहिए होता है।
कन्या (Virgo): आपने जिन वादों को खुद से किया था, आज उन्हें निभाने का समय आ चुका है। जो लोग सिंगल हैं वो लोग बिना किसी गिल्ट के ही अपनी बाउंड्री सेट करें। रिश्ते में हैं तो शांति बनाए रखें और अपनी हदों को ना पार करें। जब आप अपने वैल्यू की कदर करते हैं तो लोग भी आगे आकर आपका सम्मान करते हैं।
तुला (Libra): अगर आपका दिल कई दिशाओं में उलझा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को और सामने वाले को थोड़ा समय और स्पेस दें। जवाब आपको खुद ही धीरे-धीरे मिलने लग जाएंगे। खुद पर जल्दी फैसला लेने का प्रेशर ना डालें। इस वक्त आपको धैर्य बनाए रखने की पूरी जरूरत है।
वृश्चिक (Scorpio): आज का दिन बिना शर्त प्यार दिखाने का है। अगर आप किसी की परवाह करते हैं तो उसे जताएं। सामने वाले के सही शब्द या जवाब का इंतजार ना करें। रिलेशनशिप में हिसाब-किताब छोड़कर प्यार जताएं।
धनु (Sagittarius): आज आप बार-बार किसी को दिलासा देते नजर आ सकते हैं। सिंगल लोग हर चुप्पी को शब्दों से भरने की कोशिश ना करें। रिलेशनशिप में अगर समझाना आपकी आदत बन गया है, तो आज ये सोचें कि क्या आप दिल से सब कर रहे हैं? या फिर ये सिर्फ एक आदत है। आदत को इमोशनल अटैचमेंट की जगह ना लेने दें।
मकर (Capricorn): आज किसी को गलत ठहराकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिंगल लोग पुराने दुखों को छोड़कर किसी नए इंसान से जुड़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ें। रिश्ते में हैं तो आप अब अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लें। ऐसे मामले में दूसरों को दोष देना बाद में पछतावा दे सकता है।
कुंभ (Aquarius): आज आपको समझना होगा कि हर टूटा रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता है। सिंगल लोग अगर किसी से दूरी महसूस कर रहे हैं तो उसे थोड़ा समय दें। अभी के लिए सब कुछ जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश ना करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो प्यार जताने का तरीका अलग-अलग हो सकता है।
मीन (Pisces): आज आपको समझ आएगा कि खामोशी हमेशा बुरी नहीं होती है। खास करके जब आप किसी के साथ इमोशनल रिश्ते में हो। सिंगल लोगों को लग सकता है कि दूर-दूर होने की वजह से सामने वाला परवाह नहीं करता है लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला अभी कम्फर्टेबल ना हो। चुप्पी को समझने की कोशिश करेंष
नीरज धनखेर
(वैदिक ज्योतिषी, संस्थापक- एस्ट्रो जिंदगी)
ईमेल: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in
वेबसाइट: www.astrozindagi.in
संपर्क: नोएडा: +91 9910094779
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें