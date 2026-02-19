लव राशिफल 19 फरवरी: मेष से लेकर मीन राशि वाले आज करें ये काम, पढ़ें आज की विस्तृत राशिफल
Love Horoscope Today: प्यार का रिश्ता अटेंशन चाहता है और उसे एफर्ट्स भी चाहिए। ऐसे में हमें कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जानें कि आज मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है? नीचे पढ़ें आज यानी 19 फरवरी के लिए लव राशिफल-
मेष (Aries): आज थोड़ा रुककर सोचेंगे तो आपको चीजें क्लैरिटी के साथ दिखेंगी। सिंगल लोग आज ये समझने की कोशिश करें कि उन्हें सच में क्या चाहिए? जो लोग रिश्ते में हैं तो आज सामने वाले शख्स को शांति से सोचकर जवाब दें। धैर्य बनाए रखें।
वृषभ (Taurus): आज आपका दिल थोड़ा आराम चाहता है। सिंगल लोगों को जिस शख्स में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, वो आज थोड़ा दूर-दूर लग सकता है। ऐसे में आप हड़बड़ी ना करें और उसका जवाब पाने में जल्दबाजी ना करें। हर चीज को कंट्रोल करने की आपकी कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। धैर्य रखने से सब सही होता चला जाएगा।
मिथुन (Gemini): आज पूरी ईमानदारी के साथ रहें। भले चीजें कंफर्टेबल ना लगे लेकिन धैर्य बनाए रखें। जो लोग सिंगल हैं, वो आज दिल की बात साफ-साफ कह डालें। अगर आप रिश्ते में हैं तो मन की बात दबाकर ना रखें क्योंकि इससे दूरियां आ सकती हैं। सच बोलना रिस्की हो सकता है लेकिन आपका यूं चुप रहना उससे भी बड़ा नुकसान करेगा।
कर्क (Cancer): आज आप किसी के करीब रहना चाहेंगे लेकिन इसके लिए जबरदस्ती ना करें। जो लोग सिंगल हैं वो किसी को इंप्रेस करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश ना करें। रिश्ते में हैं तो हर समस्या को ठीक करने की कोशिश ही प्यार नहीं होती है। सच्चा लगाव अपने आप हो जाता है।
सिंह (Leo): आज प्यार से आपकी उम्मीदें थोड़ी अलग हो सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें अपने रिश्ते में कुछ अलग सा महसूस होगा। हो सकता है कि चीजें पहले जैसी ना महसूस हो। अगर आप रिश्ते में हैं और आपको पार्टनर की ओर से कुछ कमी लग रही है तो बिना इल्जाम लगाए आज उनसे बात करें।
कन्या (Virgo): आज आपको चीजों को क्लियर तरीके से देखने की जरूरत है। सिंगल लोग ध्यान रखें कि अट्रैक्शन से खालीपन को नहीं भरा जा सकता है। रिश्ते में इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। साथ ही हर चीज का बैलेंस भी होना जरूरी है। कुछ चीजें आपको खुद ही सुलझानी होंगी। इसके लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार ना करें।
तुला (Libra): आज आपका दिमाग कई जगह भटक सकता है लेकिन आपको महसूस होगा कि दिल को भी ठहरने की जगह चाहिए। सिंगल लोग चाहे कितना भी ध्यान भटकाएं, आज चीजें अंदर शांत नहीं होने वाली हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर को आज महसूस करवाएं कि आप भावनात्मक रूप से भी उनके साथ हैं। फोन छोड़कर पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताएं।
वृश्चिक (Scorpio): आज आपको आपकी कुछ अधूरी उम्मीदें परेशान कर सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं और सोच रहे हैं कि कोई आपको अपनी ओर से अप्रोच कर लेगा तो ऐसा ना करें। आप खुद भी पहल कर सकते हैं। रिश्ते में हैं तो पार्टनर भले न कहे, लेकिन वो आपका साथ और ध्यान चाहता है। आपका भावनात्मक सहारा उन्हें अच्छा लगेगा।
धनु (Sagittarius): आज कुछ अनकही बातें सुनने की जरूरत है। जो लोग सिंगल हैं, अगर कोई अपनी परेशानी बताए तो उसे हल्के में ना लें। रिश्ते में हैं तो हर बात का हल ना ढूंढे बल्कि अपने पार्टनर को चुपचाप सुन लें। कई बार सिर्फ आपकी मौजूदगी ही काफी होती है।
मकर (Capricorn): हो सकता है आप अपने रिश्ते की तुलना दूसरों से कर रहे हों लेकिन आपको समझना होगा कि ये सही नहीं है। जो लोग सिंगल हैं वो लोग याद रखें किसी और की लव लाइफ आपकी मिसाल नहीं होनी चाहिए। अपनी चीजों को अपने हिसाब से आगे ले जाएं। अगर आप रिश्ते में हैं तो दूसरों से तुलना करने से आपकी उलझन और बढ़ेगी। अपने रिश्ते को अपने स्पीड से आगे बढ़ने दें।
कुंभ (Aquarius): आज आप अपने समय और फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। जो लोग सिंगल हैं अगर उन्हें कोई अपनी सीमा लांघते दिखे तो जरूर बोलना चाहिए। रिश्ते में हैं तो आप अपनी सीमाओं को तय करें। किसी भी चीज के लिए बाद में गिल्टी ना फील करें। क्लैरिटी और बाउंड्री रहें तो चीजें आगे तक चलती हैं।
मीन (Pisces): आपको समझना होगा कि सिर्फ बातों से ही भरोसा नहीं बनता है। सिंगल लोग आज ये देखें कि सामने वाले शख्स के काम उसकी बातों से मेल खाते हैं या नहीं? रिश्ते में हैं तो बड़े-बड़े प्लान से ज्यादा रोजमर्रा के छोटे काम काफी मायने रखते हैं। रोज की ये छोटी-छोटी कोशिशें ही भरोसा बनाती या फिर तोड़ती हैं।
लेखक के बारे में: Garima Singh
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं।
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें