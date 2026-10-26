आज का कुंभ राशिफल (26 अक्टूबर): साहस दिखाने के लिए बिना तैयारी बड़ा वादा न करें, बचत है महत्वपूर्ण

Aaj ka kumbh rashifal today: 26 अक्टूबर 2026 को कुंभ राशि वालों को करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में किस तरह के परिणाम मिलेंगे, बता रही हैं एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल।

26 अक्टूबर को 2026 आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी संपर्क, छोटे लंबित काम और अपनी ओर से की गई पहल उपयोगी हो सकती है। सक्रियता में उतार चढ़ाव महसूस हो तो काम का आकार छोटा रखें। एक कठिन दिन से अपनी क्षमता का निष्कर्ष न निकालें। शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें पारिवारिक जिम्मेदारी, बचत और बोलचाल को सोचकर संभालना महत्वपूर्ण है। सामान्य खर्च को निश्चित नुकसान का संकेत न मानें। आज बड़ी घोषणा के बजाय उपलब्ध साधनों और समय में पूरा हो सकने वाला कदम चुनना बेहतर रहेगा।

आज कुंभ राशि का करियर और शिक्षा गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च स्थिति में हैं। फिर भी कार्यभार, सेवा संबंधी जिम्मेदारियों और मतभेदों का यथार्थ प्रबंधन जरूरी है। अधिक काम मिलना अपने आप सफलता या पहचान का प्रमाण नहीं होगा। अपनी भूमिका स्पष्ट करें और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगें। मंगल भी कर्क राशि के छठे भाव में नीच स्थिति में हैं। प्रतियोगिता या कार्यस्थल के मतभेद में तत्काल प्रतिक्रिया के बजाय नियम और तथ्य देखें। कारोबार में शिकायत आए तो विवरण समझकर बताएं कि कौन सा समाधान संभव है। विद्यार्थी लक्ष्य आसान मानकर अभ्यास न छोड़ें। अध्याय समझने के बाद बिना सहायता प्रश्न हल करके तैयारी जांचें। बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हों तो उनकी मौजूदा कठिनाई पूछें। अपेक्षित परिणाम के बजाय सुधार के स्पष्ट और छोटे चरण तय करना अधिक उपयोगी रहेगा।

आज कुंभ राशि का धन और वित्त खर्च को जरूरी भुगतान, नियमित जरूरत और टाली जा सकने वाली खरीद में बांटें। उपलब्ध रकम और केवल संभावित आय का हिसाब अलग रखें। किसी काम का पारिश्रमिक मिलना बाकी हो तो शर्त, जमा किए गए काम और भुगतान संबंधी पत्राचार संभालें। ज्यादा मेहनत से रकम तुरंत मिल जाएगी, यह जरूरी नहीं है। राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी इच्छा और साझेदारी की जरूरतों के बीच संतुलन का विषय उठाती है। साझा बजट में अकेले बदलाव न करें। कोई आर्थिक प्रस्ताव मिले तो दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी भी पढ़ें। परिवार की जरूरत पर सहमति बनाकर ही अतिरिक्त खर्च की सीमा तय करें।

आज कुंभ राशि का प्रेम और रिश्ते अपनी बात कहने की इच्छा हो तो दूसरे को भी पूरा बोलने का अवसर दें। साथी की चुप्पी को सहमति या उदासीनता का अंतिम प्रमाण न मानें। किसी छोटे साझा काम से चर्चा शुरू करना पुराने आरोपों की लंबी सूची खोलने से बेहतर हो सकता है। परिवार में धन या जिम्मेदारी की बात हो तो स्पष्टता रखें, लेकिन कठोर शब्दों से बचें। मतभेद होने का अर्थ यह नहीं कि आज ही पूरा समाधान जरूरी है। नए संबंध में अपनी पसंद बताएं और सामने वाले की गति का सम्मान करें। बच्चों के साथ हों तो प्रयास पर ठोस प्रतिक्रिया दें। उनसे ऐसे परिणाम की मांग न करें जो पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं है।

आज कुंभ राशि का स्वास्थ्य और कल्याण सुस्ती या बेचैनी लगे तो पहले नींद, भोजन और काम के क्रम पर ध्यान दें। एक साथ कई बदलाव करने के बजाय दिनचर्या का एक हिस्सा व्यवस्थित करें। लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो बीच में सामान्य खिंचाव या थोड़ी चहलकदमी कर सकते हैं। व्यस्तता में पानी और भोजन न टालें। किसी बहस के बाद कठिन काम शुरू करने से पहले छोटा विराम लें। उपचार चल रहा हो तो निर्धारित सलाह का पालन करें और इंटरनेट पर पढ़कर दवा न बदलें। शरीर की क्षमता से अधिक मेहनत आत्मविश्वास का प्रमाण नहीं है। लगातार परेशानी होने पर योग्य चिकित्सक से अपनी स्थिति पर चर्चा करें।

आज कुंभ राशि का शुभ अंक ८

आज कुंभ राशि का शुभ रंग काला

आज कुंभ राशि के लिए शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

आज कुंभ राशि वाले क्या करें जिस संपर्क से रुका काम आगे बढ़ सकता है, उसे जरूरी विवरण सहित संक्षिप्त संदेश भेजें। परिवार के आवश्यक भुगतान अलग रखें। नई जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले मौजूदा कार्यभार और उसे पूरा करने के साधन देखें।