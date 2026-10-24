आज का कुंभ राशिफल 24 अक्टूबर 2026: कुंभ राशि वाले साढ़ेसाती के अंतिम चरण में रहें सतर्क, वाणी पर भी रखें संयम
आज का कुंभ राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें कुंभ राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें साढ़ेसाती के अंतिम चरण का प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aquarius Horoscope Today, Aaj Ka Kumbh Rashifal 24 October 2026: चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के दूसरे भाव में रहेगा। बोलचाल, पारिवारिक अपेक्षाओं और खर्च को ध्यान से संभालना उपयोगी होगा। शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें पारिवारिक दायित्व, बचत और शब्दों की जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। इसे निश्चित नुकसान का संकेत न मानें। अपनी बात कहने का आत्मविश्वास हो तो उसे स्पष्टता में बदलें, कठोरता में नहीं। असाधारण काम करने की इच्छा उठे तो उसकी जरूरत और तैयारी जांचें। छोटी उपयोगी पहल भी संतोष दे सकती है। हर निर्णय को साहस का प्रदर्शन बनाने के बजाय उसके व्यावहारिक परिणाम पर विचार करें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च स्थिति में हैं। काम का बोझ, सेवा संबंधी जिम्मेदारी और मतभेद वास्तविक प्रबंधन मांगेंगे। उच्च स्थिति अपने आप सफलता नहीं देती। नौकरी में जरूरी कामों का क्रम स्पष्ट कराएं और अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से पहले मौजूदा काम की स्थिति बताएं। शिकायत रखनी हो तो व्यक्ति पर टिप्पणी के बजाय तथ्य, प्रभाव और अपेक्षित समाधान सामने रखें। कारोबार में छोटी यात्रा प्रस्तावित हो तो उद्देश्य और जरूरी संपर्क सुनिश्चित करें। केवल पहुंच जाने से काम पूरा होना तय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए कमजोर हिस्से पहचानकर अभ्यास करना उपयोगी रहेगा। किसी साथी की तेज तैयारी देखकर अपना पूरा तरीका न बदलें। शिक्षक से विशिष्ट प्रश्न पूछें और सुझाव को कुछ उदाहरणों पर आजमाएं। समूह में पढ़ते हों तो अपने हिस्से की तैयारी पहले करें, ताकि चर्चा का वास्तविक लाभ मिल सके।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
वित्तीय संतुलन को उपलब्ध रकम और तय भुगतान के वास्तविक हिसाब से समझें। परिवार की जरूरत के लिए रखा धन अलग रखना उपयोगी होगा। सामान्य खर्च को नुकसान मानकर घबराएं नहीं, लेकिन छोटी खरीदों का जोड़ भी देखें। वाहन खरीदने का विचार हो तो उत्साह के आधार पर निर्णय न लें। कीमत, रखरखाव, बीमा, ऋण और उपयोग की तुलना करें। प्रस्ताव साफ न हो तो जानकारी जुटाने तक निर्णय रोक सकते हैं। परिचित व्यक्ति सहायता मांगे तो अपनी उपलब्ध सीमा स्पष्ट बताएं। नियमित जरूरतें रोककर किया गया वादा बाद में कठिन हो सकता है। भुगतान की रसीद संभालें और खाते का विवरण जांचें। किसी शुल्क पर संदेह हो तो संबंधित संस्था से पुष्टि करें।
कुंभ राशि का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी इच्छा पर अधिक जोर और साझेदारी से भावनात्मक दूरी के बीच संतुलन मांगती है। साथी की चुप्पी का अर्थ तुरंत उपेक्षा न निकालें। कोई बात खटक रही हो तो आरोप के बजाय अपना अनुभव बताएं और उत्तर के लिए जगह दें। परिवार में खर्च की चर्चा हो तो पुरानी तुलना जोड़ने से बचें। अविवाहित हैं तो अपेक्षा साफ रखें, लेकिन तुरंत समान उत्साह की मांग न करें। मतभेद सामने आए तो चर्चा का उद्देश्य साझा निर्णय रखें। बातचीत तीखी होने लगे तो विराम लेकर लौटने पर सहमति बनाएं, मुद्दे को अनिश्चित समय तक न छोड़ें।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
काम और परिवार के बीच भोजन, पानी तथा विश्राम की सामान्य जरूरतें स्थगित न करें। व्यायाम में साहस दिखाने के बजाय तैयारी के अनुरूप अभ्यास चुनें। स्वास्थ्य की कोई सलाह सुनें तो अपनी स्थिति पर लागू करने से पहले योग्य विशेषज्ञ से पुष्टि करें। चल रही चिकित्सा में खुद बदलाव न करें। तनावपूर्ण बातचीत के बाद कुछ देर शांत रहना उपयोगी हो सकता है। हालांकि जरूरी मुद्दे से हमेशा बचते रहना समाधान नहीं होगा। सोने की तैयारी के दौरान खर्च या विवाद की लंबी चर्चा रोककर अगली बातचीत का विषय लिख दें। शारीरिक परेशानी लगातार बनी रहे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- काला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42- 12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जरूरी पारिवारिक खर्च का विवरण सामने रखकर चर्चा करें। उपलब्ध राशि और अपनी सीमा बताएं। सहमति के बाद भुगतान की जिम्मेदारी स्पष्ट करें और बाकी रकम की व्यवस्था के बारे में संबंधित लोगों से पुष्टि लें।
क्या न करें- क्षमता साबित करने के लिए जोखिम भरा काम या बड़ी खरीद न चुनें। गुस्से में अंतिम फैसला सुनाने, साथी की बात काटने और सामान्य खर्च को भविष्य की मुसीबत मानकर परेशान होने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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