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कुंभ राशिफल 15 जुलाई 2026: राहु के कारण जरूरत से ज्यादा अपनी बात पर अड़ सकते हैं, आय रहेगी स्थिर

By Anita Baranwal
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Aaj ka kumbh rashifal 15 July 2026: आज कुंभ राशि के नौकरी करने वालों के लिए आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। अगर आप समय का सही उपयोग करें, तो दिन से अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। पढ़ें आज का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।

कुंभ राशिफल 15 जुलाई 2026: राहु के कारण जरूरत से ज्यादा अपनी बात पर अड़ सकते हैं, आय रहेगी स्थिर

Aaj ka kumbh rashifal 15 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: यह दिन ऊर्जा, उत्साह और काम निपटाने की भावना लेकर आता है। रोजमर्रा के कामों में पकड़ बनी रहेगी और आप अपने तरीके से व्यवस्था बना पाएंगे। चंद्रमा का असर काम, अनुशासन और दिनचर्या वाले हिस्से को सक्रिय करता है, इसलिए छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग पिछले दिनों सुस्ती या बिखराव महसूस कर रहे थे, वे अब ज्यादा केंद्रित रहेंगे। नौकरी करने वालों के लिए आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। परिवार या समाज में किसी कार्यक्रम, मिलन या आयोजन में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है, जिससे मन हल्का होगा। अपने व्यक्तित्व में थोड़ा अलग आत्मविश्वास दिखेगा, पर राहु की वजह से कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा अपनी बात पर अड़ सकते हैं। इसलिए विनम्रता बनाए रखें। घर से बाहर की जिम्मेदारियां और निजी जीवन दोनों साथ चलेंगे। अगर आप समय का सही उपयोग करें, तो दिन से अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। खुशी, व्यस्तता और उपलब्धि का मिला जुला अनुभव रहेगा।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आकर्षण और सक्रियता बढ़ी हुई रहेगी। साथी के साथ समय बिताने का मन बनेगा, लेकिन अपनी बात पर बहुत जोर देना ठीक नहीं होगा। शुक्र साझेदारी के क्षेत्र में नरमी देता है, इसलिए प्रेम और व्यवहार दोनों में मिठास बनी रह सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे छोटी नाराजगी को उसी दिन सुलझा लें। परिवार के किसी समारोह या सामाजिक मौके पर साथ रहना रिश्ता मजबूत कर सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी बातचीत का अच्छा माहौल बन सकता है, पर जल्द निष्कर्ष निकालने के बजाय सामने वाले को समझें। दोस्तों के बीच कही गई बात को मजाक में ज्यादा दूर तक न ले जाएं।

शिक्षा और करियर

शिक्षा और करियर दोनों के लिए यह दिन प्रगति देने वाला दिखता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है, खासकर तब जब वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखें। रचनात्मक विषय, प्रस्तुति, लेखन या याददाश्त वाले कामों में भी सुधार होगा। नौकरीपेशा लोग पूरे भरोसे के साथ काम करेंगे और उनकी गति दूसरों को भी प्रभावित कर सकती है। किसी मीटिंग, रिपोर्ट या लक्ष्य को लेकर आपकी तैयारी मजबूत दिखेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए दूर की यात्रा, विस्तार की योजना या नए बाजार से जुड़ी बातचीत उपयोगी रह सकती है। हालांकि हर प्रस्ताव पर तुरंत हामी न भरें। पहले खर्च, समय और लाभ की व्यवहारिक गणना करें। खिलाड़ियों या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र में काम करने वालों को अच्छी प्रतिक्रिया, सराहना या पहचान मिल सकती है।

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धन और वित्त

धन के मामले में स्थिति संतुलित रहेगी। काम से जुड़ी आय स्थिर रह सकती है और मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखेगा। दिनचर्या सुधारने से खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे। बाहर घूमने, समारोह, यात्रा या सुविधा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पहले से सीमा तय करें। किसी लंबे व्यावसायिक प्लान पर पैसा लगाने से पहले पूरा हिसाब देखें। छोटी बचत को नजरअंदाज न करें। वही आगे चलकर राहत देगी। उधार लेने या देने में स्पष्टता रखें।

स्वास्थ्य और कल्याण

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। शरीर में हल्का उत्साह रहेगा और काम करने की इच्छा भी बनी रहेगी। फिर भी लगातार भागदौड़ के बीच आराम को टालें नहीं। समय पर भोजन और पर्याप्त पानी जरूरी है। घर या ऑफिस की कुर्सी पर लंबे समय तक बैठने से जकड़न हो सकती है, इसलिए बीच बीच में उठें। हल्की कसरत और अच्छी नींद आपको पूरे दिन संतुलित रखेगी।

आज की सलाह: आत्मविश्वास बनाए रखें, पर हर बातचीत में थोड़ी नरमी और सुनने की जगह छोड़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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