आज का कुंभ राशिफल (1 नवंबर): साढ़ेसाती के अंतिम चरण में संभलकर चलें, धन और परिवार के मामलों में रहें सतर्क
1 नवंबर 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, आर्थिक मामलों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। शनि की वक्री चाल साढ़ेसाती के अंतिम चरण में धन और वाणी के मामले में सतर्क रहने का संकेत देती है। नौकरी और कारोबार में अधूरे काम पूरे करने के अवसर मिलेंगे।
Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 November 2026, Aquarius Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के छठे भाव में रहेगा। अधूरे छोटे काम, व्यावहारिक समस्याएं और दिनचर्या की व्यवस्था ध्यान मांग सकती है। जो काम आपकी कार्रवाई से आगे बढ़ सकता है, उसे दूसरे की पुष्टि पर रुके काम से अलग रखें। शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें परिवार की जिम्मेदारियों, संचित धन और बोलने के तरीके पर सावधानी जरूरी है। इसे निश्चित नुकसान का संकेत न समझें। खर्चों का स्पष्ट हिसाब और संयत संवाद स्थिति संभालने में मदद कर सकते हैं। आज व्यवस्थित प्रयास को प्राथमिकता दें, केवल व्यस्त दिखने को नहीं।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
काम की लंबी सूची को छोटे, पूरे किए जा सकने वाले हिस्सों में बांटें। नौकरी में कोई गलती बार बार सामने आती हो तो केवल परिणाम सुधारने के बजाय प्रक्रिया भी जांचें। कारोबार में विस्तार का विचार हो तो मौजूदा सेवा, कर्मचारियों की क्षमता और नियमित लागत का परीक्षण करें। वास्तविक पूछताछ को मांग का आधार बनाएं, केवल उत्साह को नहीं। तुला राशि के नौवें भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए प्रशिक्षण, आवेदन या नियम की जानकारी पुराने संदेश के भरोसे न छोड़ें। विद्यार्थियों को अभ्यास के बाद गलत उत्तरों का अलग संकलन उपयोगी रहेगा। पढ़ाई में बिताए समय के साथ समझ की जांच भी करें। कठिन प्रश्न पर शिक्षक से विशिष्ट मदद मांगें। प्रतियोगिता की तैयारी में अपनी प्रगति पिछले अभ्यास से तुलना करके देखें, दूसरों के अनुमानित प्रदर्शन से नहीं।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
नियमित खर्च, जरूरी बचत और वैकल्पिक खरीद अलग लिखें। इससे पता चलेगा कि कौन सी राशि तुरंत उपलब्ध रहनी चाहिए। परिवार की जरूरत पर खर्च करना पड़े तो उसे आर्थिक असफलता न मानें, पहले समायोजन की गुंजाइश देखें। किसी अतिरिक्त आय या निवेश प्रस्ताव में जोखिम और पैसा निकालने की शर्तें पढ़ें। सट्टे में कमाई को आज की निश्चित संभावना मानकर योजना न बनाएं। पुरानी सदस्यता या अनुपयोगी सेवा की समीक्षा से खर्च घटाने का अवसर मिल सकता है। साझा भुगतान में अपना हिस्सा और देय तारीख स्पष्ट रखें। किसी महंगी खरीद को किस्त में लेने से पहले कुल कीमत तथा आगे आने वाले जरूरी खर्चों का मिलान करना उपयोगी होगा।
कुंभ राशि का लव राशिफल
गुरु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। ध्यान से सुनी गई बात और विचारपूर्वक तय शर्तें आपसी समझ बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहचान को महत्व देने और संबंध में पर्याप्त भागीदारी रखने के बीच खिंचाव समझने का विषय रखती है। इसलिए सहमति को स्वतः तय न मानें। जीवनसाथी से अपनी अपेक्षा बताएं और उनका पक्ष भी पूछें। प्रिय व्यक्ति से मिलने की योजना हो तो सुविधा पहले जानें। संतान से अच्छी सूचना मिले तो खुशी साझा करें, उसी क्षण अगले प्रदर्शन का दबाव न जोड़ें। छोटे वादे निभाना भरोसे के लिए उपयोगी रहेगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिनचर्या सुधारने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम जरूरी नहीं। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और क्षमता के अनुरूप गतिविधि से शुरुआत करें। उपचार चल रहा हो तो निर्धारित सलाह का पालन करें और बदलाव विशेषज्ञ से पूछकर करें। काम के बीच छोटे विराम रखें, खासकर जब लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठना पड़ता हो। दूसरों की देखभाल करते हुए अपना आराम पूरी तरह न छोड़ें। लगातार थकान या वास्तविक लक्षण परेशान करें तो उचित सलाह लें। मन में कई अधूरे काम घूम रहे हों तो उन्हें कागज पर लिखकर प्राथमिकता तय करें। हर छोटी समस्या को उसी समय हल करना आवश्यक नहीं है।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- काला
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें- बार बार सामने आने वाली छोटी समस्या के लिए स्थायी व्यवस्था बनाएं। जरूरी सामान एक जगह रखें, भुगतान का रिकॉर्ड संजोएं या काम सौंपने की प्रक्रिया स्पष्ट करें। बदलाव इतना सरल रखें कि उसे निभा सकें।
क्या न करें- व्यस्तता का गुस्सा परिवार की बातचीत में न उतारें। किसी की सहमति के बिना उसके हिस्से का निर्णय न लें। संभावित कमाई को पक्का मानकर जरूरी बचत या घरेलू खर्च की राशि जोखिम में न डालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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