कर्क राशिफल 5 नवंबर: इस शर्त पर होगा धन लाभ, सोने से पहले ना करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Kark Rashifal, Cancer Horoscope Today 5 November 2025: राशिचक्र की चौथी राशि कर्क है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क होती है। जानिए आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Wed, 5 Nov 2025 05:54 AM
Aaj ka Kark Rashifal 5 November 2025, Cancer Horoscope Today: आज कर्क राशि वाले जातक काफी शांत और पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपके हर एक छोटे-छोटे कदम भी अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको घरवालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पैसों के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। रिलैक्स करिए। जिंदगी में मिलने वाली हर छोटी से छोटी खुशियों को भी नोटिस करिए।

कर्क लव राशिफल

पार्टनर की देखभाल और प्यारी बातों से रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी से हुई हल्की-फुल्की बातचीत से नया जुड़ाव महसूस होगा। अपने दिल की बात पूरी सच्चाई से कहें। आज सही समय पर कही गई कोई बात या मैसेज से परिस्थिति बदल सकती है। पार्टनर के साथ मिलकर कोई आसान सा काम करें। उनके साथ छोटी-छोटी खुशियां मनाएं।

कर्क करियर राशिफल

काम के मामले में आपको धीरे-धीरे ग्रोथ होती दिखेगी। कोशिश करें कि एक समय पर एक ही काम करें। इससे गलती होने की कम गुंजाइश होगी। कोई भी रिपोर्ट देने में जल्दबाजी ना करें। सारी चीजों को पहले चेक कर लें। मीटिंग के दौरान क्लैरिटी से बात करें और अपनी बात आराम से कहें। एक लिस्ट तैयार करके सबसे पहले जरूरी काम निपटाएं। बीच-बीच में रेस्ट भी लें।

कर्क आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज सावधान रहेंगे तो लाभ मिलेगा। गुस्से या फिर अचानक से मन होने पर खर्च करने से बचें। आज कोई पैसा वापस मिल सकता है। बचत करें। पैसों से जुड़ा कोई प्लान है तो पहले परिवार के किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें और फिर फैसला लें। हफ्ते भर के खर्चे की प्लानिंग करेंगे तो बचत करने में आसानी होगी और इससे भविष्य की चिंता भी कम होगी।

कर्क सेहत राशिफल

आज कर्क राशि वालों की एनर्जी संतुलित रहने वाली है। रूटीन को आसान ही रखिए। पानी खूब पिएं। सुबह थोड़ी देर वॉक करें। हल्की स्ट्रेचिंग और योग से तनाव कम होगा। जल्दी सोने की कोशिश करें। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर मन भारी लगता है तो परिवार के किसी सदस्य से बात करें। सात्विक भोजन करें। फल खाएं। जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज समझ, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जा भरा, कलात्मक, समर्पित, देखभाल करने वाला

कमजोरी: बहुत अधिक चाह रखना, अधिकार जताना

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

ग्रह स्वामी: चन्द्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

स्वाभाविक मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

सामान्य अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

कम अनुकूलता: मेष, तुला

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
