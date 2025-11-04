कर्क राशिफल 4 नवंबर: कर्क राशि वाले पैसों के मामले में आज बरतें सावधानी, सोने से पहले ना करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Kark Rashifal, Cancer Horoscope Today 4 November 2025: राशिचक्र की चौथी राशि कर्क है। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क होती है। जानें आज यानी 4 नवंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Aaj ka Kark Rashifal 4 November 2025, Cancer Horoscope Today: आज आप सही फैसले लेंगे। छोटे-छोटे कदम से आज रिश्ते और काम में प्रोग्रेस लेकर आएंगे। प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज धैर्य बनाकर रखिए और छोटी-छोटी चीजों को व्यवस्थित करें। इससे आगे चलकर मदद ही मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क लव राशिफल अपनों से साफ और नरम शब्दों में बात करें। पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें। झगड़ों से बचें। हल्का-फुल्का मजाक चीजों को बेहतर बनाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए जहां पर लोग एक ही इंटरेस्ट वाले हों। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो लोग एक-दूसरे के लिए समय जरूर निकालें। छोटे-छोटे जेस्चर जैसे काम में मदद कर देना, चाय बना देना या कोई नोट लिख देना...इससे रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी और भरोसा भी बढ़ेगा। जहां तारीफ करनी हो वहां जरूर करें।

कर्क करियर राशिफल ऑफिस में आज जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है, वहीं पहले करें। दिन भर का एक छोटा सा प्लान बना लीजिए। जो चीजें ना समझ में आएं, बेझिझक पूछिए। सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आज किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। आज छोटी चीजें जैसे ईमेल वगैरह की सफाई या फिर फाइल का सही से लिखने से आगे काम काफी आसान हो जाएगा। कोई नई चीज सीख रहे हैं तो इसे छोटे-छोटे हिस्से में सीखें।

कर्क आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में आज कर्क राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इससे आपका तनाव कम होगा। छोटे-छोटे खर्चों से बचने की जरूरत है। अचानक की जाने वाली शॉपिंग से बचिए। बजट देखकर चलेंगे तो आपको भी अंदाजा रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। आज कुछ फायदा या फिर अच्छा ऑफर मिल सकता है। पैसों से संबंधित कोई फैसला लेना है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना सही रहेगा।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल आज रूटीन को फॉलो करें। इससे आपकी एनर्जी और मन दोनों शांत रहेगा। छोटी सी वॉक पर जाइए। स्ट्रेचिंग करिए। दिन भर पानी पिएं। नींद पूरी लें। अच्छी नींद से मन अच्छा रहेगा। सोने का समय निर्धारित करिए। जब भी तनाव हो तो गहरी सांस लें। इससे आपका मन शांत रहेगा। सोने से पहले स्क्रीन टाइमिंग कम करें। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। आप सोने से पहले कोई किताब पढ़ सकते हैं या फिर कोई लाइट म्यूजिक सुनना भी बेहतर होगा। ये छोटी-छोटी आदतें आपके बहुत काम आएंगी।

कर्क राशि के गुण ताकत: गहरी समझ रखने वाले, व्यवहार में सुलझे हुए, दयालु, ऊर्जावान, कला पसंद, लगन वाले, भलाई करने वाले, देखभाल करने वाले

कमजोरी: कभी-कभी बहुत चाहत रखने वाले, अधिकार जमाने वाले, रूढ़िवादी

प्रतीक चिन्ह: केकड़ा

तत्त्व: जल

शरीर का हिस्सा: पेट और वक्ष

स्वामी ग्रह: चन्द्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग: सफ़ेद

शुभ अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

प्राकृतिक मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छा मेल: कर्क, मकर

औसत मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

कम मेल: मेष, तुला