कर्क राशिफल 31 अक्टूबर: रिश्ते में गलती से भी किसी तीसरे को ना आने दें, ऑफिस में हो सकता है ईगो क्लैश

संक्षेप: Aaj Ka Kark Rashifal, Cancer Horoscope Today 31 October 2025: राशिचक्र की चौथी राशि कर्क है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उन लोगों की राशि कर्क होती है। जानें आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Fri, 31 Oct 2025 05:50 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Kark Rashifal 31 October 2025, Cancer Horoscope Today: आज कर्क राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। ऑफिस में भी दिन अच्छा जाएगा। काम में ईगो ना आने दें। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

कर्क लव राशिफल

आज कर्क राशि के जातक अपने रिश्ते को समझदारी से संभालें। आज कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे पार्टनर की भावनाएं आहत हों। उनके जज्बात को समझने की जरूरत है। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। जरूरत पड़ने पर शांत रहें। जो महिला जातक सिंगल हैं, उन लोगों को आज ऑफिस या किसी इवेंट में प्रपोजल मिल सकता है, जो उन्हें भी पसंद होगा। वहीं अपने रिश्ते में किसी तीसरे शख्स को ना आने दें। ऐसा करने से आगे चलकर काफी दिक्कत हो जाएगी।

कर्क करियर राशिफल

कर्क राशि वालों को आज ऑफिस में मेहनत और अनुशासन अच्छा रिजल्ट देंगे। हो सकता है कि ईगो क्लैश की स्थिति बनें। आप चीजों को काफी हद तक संभाल लेंगे। कुछ लोगों को आज काम के सिलसिले में बाहर जाने का मौका मिलेगा। आज सैलरी के बढ़ने और प्रमोशन जैसी स्थिति बन सकती है। आईटी, हेल्थकेयर, फाइनेंस या आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों को नए मौके मिलने वाले हैं। टीम वर्क के समय ईगो को कंट्रोल में रखें। बिजनेस से जुड़े लोग कुछ भी नया शुरू करने से पहले मार्केट को पहले समझ लें। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है।

कर्क आर्थिक राशिफल

कर्क राशि वालों को आज कई जगह से पैसा मिल सकता है। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा-खास लाभ मिलने की संभावना है। आज प्रॉपर्टी या फिर कुछ बड़ा खरीदने का मन होगा। कुछ महिला जातक आज अपने किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा विवाद सुलझा सकती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर खरीदना है तो इसके लिए आज का दिन सही है। कोई दोस्त और रिश्तेदार आपसे मदद मांगेंगे और आप ना नहीं कह पाएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा।

कर्क सेहत राशिफल

कर्क राशि वाले आज अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। जिन जातकों को हार्ट की दिक्कत हैं, वो लोग आज सुबह में थोड़ा ध्यान रखें। शराब या तंबाकू जैसी चीजों से दूर रहें। महिला जातकों की सेहत पर आज असर पड़ता नजर आएगा। हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोग यात्रा के दौरान सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। बच्चे दांत में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं।

कर्क राशि के गुण

ताकत: समझदार, भावनात्मक, मददगार, क्रिएटिव, मेहनती और केयरिंग

कमजोरी: ज़्यादा चाहत रखने वाले, पजेसिव और कभी-कभी शर्मीले

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शरीर का भाग: पेट और सीना

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि की संगति

सबसे अच्छी जमेगी: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी जमेगी: कर्क, मकर

सामान्य जमेगी: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

