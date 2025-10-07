कर्क राशिफल 8 अक्टूबर: आज हिसाब-किताब में सावधानी बरतें, रोमांटिक डिनर करें

Cancer Horoscope Today 8 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

कर्क लव लाइफ: अपने प्रेम जीवन को पॉजिटिव बनाए रखें। आप दोनों को एक रोमांटिक डिनर पर जाने पर भी विचार करना चाहिए, जहां फ्यूचर के बारे में भी फैसला लिया जा सकता है। साथी की पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। डिसीजन लेते समय पार्टनर की प्राथमिकताओं पर भी विचार करें। कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिलेशन को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए साथी को इस बारे में चेतावनी देना जरूरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न करें, क्योंकि इससे आपके वैवाहिक जीवन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

करियर राशिफल: आज अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको कुछ महत्वपूर्ण टास्क करने होंगे, जो दफ्तर में आपकी क्षमता को भी दर्शाएंगे। सरकारी कर्मचारी भी आज नई जगहों पर जा सकते हैं। कोर्ट में कार्यरत लोगों की जांच-पड़ताल की जाएगी, जबकि लेखकों का काम पब्लिश हो सकता है। बैंकिंग और अकाउंटिंग से जुड़े लोगों को हिसाब-किताब में सावधानी बरतने की जरूरत है। जो व्यवसायी किसी नए कॉन्सेप्ट को शुरू करने की सोच रहे हैं, वे सुबह में काम कर सकते हैं। आपको टैक्स या बकाया भुगतान से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। इससे आपको प्रॉपर्टी से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद मिलेगी। निवेश एक अच्छा विकल्प है, व्यवसाय, शेयर, सोना और रियल एस्टेट अच्छे निवेश विकल्प साबित हो सकते हैं। कुछ लंबे समय से पेंडिंग अमाउन्ट चुकाए जा सकते हैं। साथ ही आप दान भी कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक सिचूऐशन ठीक हो, तो आप विदेश में छुट्टियां मनाने की योजना भी बना सकते हैं। नई पार्टनरशिप आर्थिक मामलों में मददगार साबित होगी, लेकिन पार्टनरशिप पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या महिलाओं को त्वचा पर चकत्ते पड़ने की शिकायत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज उन्हें चोट लग सकती है। बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बेचैनी महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को शराब से दूर रहना चाहिए और साहसिक खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ