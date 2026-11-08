Cancer Horoscope, आज 8 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -

Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today, आज का कर्क राशिफल: घर और परिवार को वक्त देने का फैसला आज मन को राहत देगा। चिंताएं हल्की पड़नी शुरू होंगी और अपनों के बीच अच्छे पल मिलेंगे। किसी समारोह या सामाजिक आयोजन में आपकी भागीदारी होगी। माता के साथ जुड़ाव मजबूत रहेगा। घर में नया वाहन आने के योग हैं या माता पिता से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। बचत पर ध्यान देने के लिए भी दिन अच्छा है। बाहर की व्यस्तता के बीच घर लौटने का खयाल सुख देगा। आज राहत किसी बड़े प्रदर्शन में नहीं, परिचित चेहरों के साथ सहज बातचीत में मिलेगी। अपनी बात कहने और परिवार की बात सुनने का मन रहेगा। किसी घरेलू फैसले में आपकी पसंद और आत्मसम्मान भी चर्चा का हिस्सा होंगे।

एक नजर में: परिवार और बचत के लिए अच्छा दिन। यात्रा की तैयारी में जल्दबाजी से सावधान।

आज का कर्क राशिफल (8 नवंबर): आज वक्री शनि तैयारी की मांग कर रहें करियर राशिफल काम और पढ़ाई को लेकर मन का दबाव कुछ हल्का रहेगा। आगे की दिशा समझने के लिए किसी मार्गदर्शक की बात महत्वपूर्ण होगी। मीन राशि के नौवें भाव में वक्री शनि तैयारी की मांग करेगा और मार्गदर्शन या यात्रा से जुड़ी बातें उम्मीद से धीमी चलेंगी। इससे जवाब का इंतजार लंबा महसूस होगा। पढ़ाई में किसी सलाह को अपने काम से जोड़कर समझने पर ध्यान रहेगा। दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच घर के लिए समय निकालने का विचार भी साथ चलेगा। तुला राशि के चौथे भाव में मार्गी सूर्य अपनी नीच राशि में है। इससे अधिकार और वरिष्ठों के साथ अपने सम्मान का विषय केंद्र में रहेगा। किसी बात का लहजा आपके मन में देर तक ठहरेगा। मार्गदर्शक से पूछने वाला सवाल पहले स्पष्ट कर लें।

धन राशिफल बचत की दिशा में सोचने के लिए दिन अनुकूल है। घर की जरूरत और भविष्य के लिए रखी जाने वाली रकम पर बातचीत होगी। माता पिता से आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। घर में वाहन आने के भी योग हैं। इन संभावनाओं के बीच अपनी आर्थिक क्षमता को लेकर सोच अधिक घरेलू रहेगी। खरीद की चमक के साथ उसके लिए उपलब्ध रकम का सवाल भी सामने होगा। परिवार के सहयोग का विचार मन को सहारा देगा, हालांकि किसी तय रकम का संकेत नहीं है। सहायता मिलने से पहले उसके भरोसे बड़ा भुगतान तय न करें। आज पैसे के मामले में कुछ बचाकर रखने की इच्छा मजबूत होगी। घरेलू सुख और आर्थिक सहजता के बीच तालमेल आपकी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा।

लव राशिफल माता से अपनापन बढ़ेगा और परिवार के साथ बिताया समय अच्छा लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के चौथे भाव में रहेगा, जिससे घर का आराम और परिवार की शाम मन को खींचेगी। रोज की बातचीत में भी साथ होने की खुशी मिलेगी। किसी समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होकर परिचितों के बीच अच्छे पल बिताएंगे। घर की सामान्य बातें आज बोझ जैसी महसूस नहीं होंगी। अपनी दिनभर की उलझन किसी अपने से साझा करने का मन होगा। माता की बात सुनने के लिए कुछ समय अलग रखें। रिश्तों में आज सबसे मजबूत बात निकटता का एहसास रहेगा। दिन ढलने पर बाहर की चहलपहल से लौटकर घर में बैठना अधिक सुकून देगा।

सेहत राशिफल चिंताएं कम महसूस होने से मन हल्का रहेगा। घरेलू आराम की इच्छा बढ़ेगी और शांत माहौल अच्छा लगेगा। दिन का सकारात्मक पक्ष इसी भावनात्मक राहत में रहेगा। सेहत के किसी खास नतीजे का अलग संकेत नहीं है। समारोह और घर के बीच समय बंटने पर विश्राम का खयाल भी आएगा। व्यस्तता से लौटकर अपनी गति धीमी करना सहज लगेगा। आराम के लिए थोड़ा समय अलग रखें। आज मन बार बार उसी जगह लौटेगा जहां अपनापन मिलता है। परिवार के साथ बैठने पर दिनभर की चिंताओं से ध्यान हटेगा। शाम में घरेलू बातचीत की गर्माहट रहेगी और मन को ठहराव मिलेगा।

शुभ अंक- १

शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- माता के साथ बैठकर दिन की बात साझा करें। बातचीत में अपनापन रहेगा।