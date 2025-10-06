Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 7 October 2025 future predictions कर्क राशिफल 7 अक्टूबर: आज रहेगी छोटी-मोटी पैसों की प्रॉब्लम्स, ईमानदारी पर उठेगा सवाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 7 October 2025 future predictions

कर्क राशिफल 7 अक्टूबर: आज रहेगी छोटी-मोटी पैसों की प्रॉब्लम्स, ईमानदारी पर उठेगा सवाल

Cancer Horoscope Today 7 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 10:40 PM
Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 7 अक्टूबर 2025: रिश्ता रोमांचक रहेगा। आप दोनों एक साथ ज्यादा क्रिएटिव समय बिताएंगे। चुनौतियों के बावजूद, आप सभी पेशेवर कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। न तो धन और न ही स्वास्थ्य आपके लिए आज उचित हो सकता है।

कर्क लव लाइफ: आपके प्रेम संबंध में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। दिन खत्म होने से पहले उन्हें सुलझा लेना ही बेहतर है। आज अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ समय बिताते समय आपका व्यवहार बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ पुरुष जातक प्रेम संबंध में अधिकार जता सकते हैं। इससे तनाव पैदा हो सकता है क्योंकि साथी को घुटन महसूस होगी। महिलाएं रिश्ते से खुश नहीं होंगी और पार्टनर को छोड़ने पर विचार करेंगी। मैरिड महिलाओं को भी पारिवारिक जीवन को बचाने के लिए दोपहर में अपने जीवनसाथी पर नजर रखनी चाहिए।

करियर राशिफल: आज आपके प्रोफेशनल जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी है। कोई सीनियर आपकी ईमानदारी पर सवाल उठा सकता है, जबकि मैनेजमेंट आपकी क्षमता पर भरोसा करेगा। आईटी या तकनीक से जुड़ी नौकरियों में लगे लोगों को आज एक्स्ट्रा समय देना होगा। कुछ स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। छात्रों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करने या नई पार्टनरशिप शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। हमेशा अपनी आंखें खुली रखें।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप बकाया राशि चुकाने में सफल रहेंगे। कुछ महिलाएं आज घर की मरम्मत भी करवा सकती हैं। दोपहर का समय किसी दोस्त के साथ आर्थिक समस्या सुलझाने के लिए अच्छा है। साथ ही आप दान भी कर सकते हैं। कुछ व्यवसायियों को टैक्स संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महिलाओं को ऑफिस या क्लास में किसी उत्सव पर खर्च करना पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अधिक ध्यान देने की मांग करता है। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। ध्यान रखें कि आपकी डाइट विटामिन और खनिजों से भरपूर हो। आज छुट्टियों के दौरान आपको साहसिक गतिविधियों से भी बचना चाहिए। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। आज आपको त्वचा संक्रमण भी हो सकता है। आज बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिम जाना अच्छा है, लेकिन आपको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह नुकसानदेह हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

