कर्क राशिफल 6 नवंबर: आज न करें इस चीज में इंवेस्ट, इस काम के लिए दिन बेहद शुभ

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 6 November 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Wed, 5 Nov 2025 11:15 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 6 नवंबर 2025: बिजी रूटीन के बावजूद, आप सभी जरूरी काम पूरे करेंगे। पर्सनल लाइफ में शांत रहें। अपने जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताएं। स्वास्थ्य और धन दोनों ही आपको अच्छा समय देंगे।

कर्क लव लाइफ: पास्ट के सभी मुद्दों को सॉल्व करें और पुरानी बातों को न खुरेदें। कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने जीवनसाथी को इस बारे में आगाह करना जरूरी है। आज आपको एक अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। कुछ रिलेशन में अधिक ईमानदारी की आवश्यकता होगी। मैरिड पुरुष जातकों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आज रात जीवनसाथी को इसका पता चल सकता है। कुछ प्रेम संबंधों में अहंकार के कारण कड़वाहट देखने को मिल सकती है। दिन खत्म होने से पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लेना बुद्धिमानी है।

करियर राशिफल: कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिनके लिए आपको अपने मौजूदा स्किल्स को निखारना होगा। कुछ स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आज का दिन काम निपटाने के लिए अच्छा है, क्योंकि दोपहर में किसी नए इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद हो सकती है। आज का दिन किसी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए अच्छा है। आपको टैक्स से संबंधित छोटे-मोटे कानूनी मुद्दों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। आपको विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा। किसी भाई-बहन को आर्थिक मदद की आवश्यकता हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोने की खरीदारी जारी रखें। लेकिन आज सट्टा व्यापार में निवेश करना सुरक्षित विकल्प नहीं है। आज आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक समस्या भी सुलझा सकते हैं। व्यवसायियों को क्लाइंट्स और पार्टनर के साथ वित्तीय चर्चा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

सेहत राशिफल:हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। दोपहिया वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। जंक फूड्स और सोडा ड्रिंक्स से दूर रहें। इसके बजाय, हेल्दी डाइट अपनाएं। फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है, और आपको डॉक्टर से सलह लेने की आवश्यकता होगी। आपको गले में खराश भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी आज भारी व्यायाम और साहसिक खेलों से बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
