आज का कर्क राशिफल 6 अगस्त: सूर्य-बुध और गुरु देंगे लाभ, मंगल के चलते कर सकते हैं ये गलती
Cancer Horoscope Today Kark Rashifal 6 August 2026: कर्क राशि वालों को आज मंगल के चलते सावधान रहना होगा। वहीं सूर्य-बुध और गुरु की वजह से खूब लाभ भी मिलेगा।
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 6 August 2026, कर्क राशिफल 6 अगस्त: यह दिन आपके लिए ध्यान खींचने वाला हो सकता है। सुबह के शुरुआती हिस्से में काम, जिम्मेदारी, छवि और लक्ष्य सामने रहेंगे। आप जो कर रहे हैं, उसे लोग नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद दिन बढ़ने पर माहौल थोड़ा हल्का होगा और मित्र, सहयोग, नेटवर्क, टीम और उपलब्धि का पक्ष मजबूत दिखेगा। इसलिए शुरुआत जिम्मेदारी से करें और बाद के हिस्से में जुड़ाव का लाभ लें।
आपकी राशि में सूर्य, बुध और गुरु का असर आत्मविश्वास, समझदारी और व्यक्तित्व को उभार रहा है। बात रखने का तरीका असरदार रहेगा। किसी काम की तारीफ, सकारात्मक प्रतिक्रिया या आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है। फिर भी मन में हल्की दुविधा रह सकती है, क्योंकि मंगल पीछे के क्षेत्र में होने से आप सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा न करें। मदद लेना कमजोरी नहीं है।
कारोबार करने वालों को अलग-अलग जगहों से पूछताछ, ऑर्डर या रुचि मिल सकती है, लेकिन हर प्रस्ताव पर तुरंत हां कहना जरूरी नहीं। दिन उपयोगी है, बस फैसले सोच-समझकर लें। खुशी और उलझन साथ-साथ चल सकती हैं, इसलिए संतुलन ही सबसे बड़ा सहारा रहेगा।
कर्क लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात का असर बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए लहजा बहुत मायने रखेगा। अगर आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो साफ और सरल शब्द चुनें। पार्टनर से उम्मीदें बढ़ सकती हैं, पर सामने वाला आपके मन को बिना बताए नहीं समझेगा। परिवार में कोई छोटी खुशखबरी, साथ बैठना या साझा योजना रिश्तों को गर्माहट दे सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में दोस्तों या करीबी लोगों से बेहतर तालमेल बनेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर भ्रम हो तो तुरंत फैसला न करें। पहले स्पष्टता लें।
कर्क करियर राशिफल
कैरियर के लिहाज से सुबह का हिस्सा खास है। मीटिंग, वरिष्ठों से बातचीत, लक्ष्य तय करना, काम दिखाना या लंबित मुद्दा आगे बढ़ाना इसी समय करें तो असर अच्छा रहेगा। बाद में नेटवर्किंग, टीम सपोर्ट और सहयोग से मदद मिल सकती है। कारोबार में ऑर्डर, पूछताछ या नए संपर्क की संभावना बन रही है। फिर भी जोखिम भरे कदमों में सावधानी रखें। केवल हवा देखकर पैसा न लगाएं। विद्यार्थी आज ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन कभी-कभी भटक सकता है। पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक लें। बुध का नया असर सोच को शब्द देता है, इसलिए लिखित काम, प्रस्तुति, इंटरव्यू या आवेदन में लाभ हो सकता है। बस निर्णय लेते समय भावनाओं और व्यावहारिकता दोनों को साथ रखें।
कर्क फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में अवसर दिख सकते हैं, खासकर काम से जुड़े लाभ, बिक्री, भुगतान या नेटवर्क से आए संकेतों के रूप में। मगर उत्साह में जोखिम वाला निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। जो भी आर्थिक फैसला लें, उसकी शर्तें, समय और जरूरत जरूर जांचें। आय की संभावना अच्छी हो सकती है, लेकिन साथ में कुछ जरूरी खर्च भी आ सकते हैं। साझा धन, परिवार के कागज या किसी पुराने हिसाब में धैर्य रखें। छोटे-छोटे आर्थिक फैसलों में परिपक्वता आपको आगे रखेगी।
कर्क हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी है, पर मानसिक दबाव भी साथ चल सकता है। ज्यादा जिम्मेदारी लेने से थकान महसूस हो सकती है। नींद का रूटीन बिगड़ा हो तो उसे संभालें। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। दिनभर के बीच छोटे विराम लें। शाम तक दोस्तों या हल्की बातचीत से मन हल्का होगा। शरीर से ज्यादा मन को आराम देने की जरूरत रहेगी।
आज की सलाह: उत्साह में फैसला न लें, पहले जानकारी जुटाएं फिर ही अगला कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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