आज का कर्क राशिफल 5 अगस्त: सूर्य-गुरु बढ़ाएंगे कॉन्फिडेंस, पढ़ें चंद्रमा का संकेत
Cancer Horoscope Today Kark Rashifal 5 August 2026: कर्क राशि वालों का दिन सूर्य-गुरु बेहतर बनाएंगे। इन दोनों ग्रहों के चलते कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहीं चंद्रमा भी आपको कुछ अच्छा ही संकेत दे रहे हैं।
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 5 August 2026, कर्क राशिफल 5 अगस्त: कामकाज और सार्वजनिक छवि के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। चंद्रमा ऊपरी जिम्मेदारियों वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपका ध्यान लक्ष्य, समय सीमा और प्रदर्शन पर रहेगा। लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आप स्थिति संभालें, और अच्छी बात यह है कि आप ऐसा कर भी सकते हैं।
व्यक्तित्व में सूर्य और गुरु का सहारा आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, इसलिए उलझन की जगह स्पष्टता आने लगेगी। पिछले दिनों की चिंता थोड़ी हल्की पड़ सकती है। किसी वरिष्ठ, अनुभवी व्यक्ति या प्रभावशाली संपर्क से उपयोगी बात हो सकती है, जो आगे की दिशा समझाने में मदद दे। घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि काम की व्यस्तता परिवार की अपेक्षाओं से टकरा सकती है।
माता या घर के किसी बड़े सदस्य की सुविधा पर ध्यान दें। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने के बजाय काम बांटना बेहतर रहेगा। दिन व्यस्त है, पर सही ढंग से चलेंगे तो उपलब्धि का एहसास भी मिलेगा। आपकी छवि स्थिर और भरोसेमंद बन सकती है, बस मन की कोमलता को दबाकर कठोर न बनें।
कर्क लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। काम की व्यस्तता के बावजूद साथी के लिए थोड़ा समय निकालेंगे तो संबंध में गर्माहट बढ़ेगी। भावनाएं साफ हैं, इसलिए मन की बात सीधे कह सकते हैं। जो लोग विवाह या प्रतिबद्धता से जुड़ी बातचीत में हैं, वे बिना दबाव के आगे की बात कर सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर कोई घरेलू योजना बन सकती है। हालांकि आपके पास समय कम होगा, इसलिए वादा उतना ही करें जितना निभा सकें। साथी का सहयोग मिलने से मन हल्का रहेगा और शाम का समय अपेक्षाकृत सुकून देगा।
कर्क करियर राशिफल
करियर के लिए यह दिन मजबूत दिखता है। ऑफिस में आपका काम नोटिस हो सकता है। जिम्मेदारी, प्रस्तुति, निर्णय या किसी अटके हुए मामले को आगे बढ़ाने में प्रगति मिल सकती है। जो लोग इंटरव्यू, समीक्षा, वरिष्ठों से बातचीत या नई भूमिका की तैयारी में हैं, उन्हें व्यावहारिक रहना चाहिए। चमकदार बातों से ज्यादा आपकी स्थिरता असर डालेगी। छात्रों के लिए फोकस अच्छा रहेगा, खासकर जब वे अकेले बैठकर पढ़ें। पृष्ठभूमि में चल रहे विचार और तैयारी काम आएंगे। किसी जरूरी मेल, आवेदन या दस्तावेज़ को भेजने से पहले दोबारा पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे चल रही ग्रह स्थिति छोटी भूल करा सकती है। संपर्कों से मदद मिल सकती है, पर काम की असली ताकत आपकी तैयारी ही होगी।
कर्क फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। करियर से जुड़ी सकारात्मक हलचल आगे चलकर लाभ दे सकती है, पर आज के दिन दिखावे वाले खर्च से बचें। घर, माता, सुविधा या कामकाजी जरूरत पर खर्च संभव है। साझा धन, कागजी काम या परिवार से जुड़ी आर्थिक बातों में स्पष्टता रखें। किसी संपत्ति, वाहन या घरेलू व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है, पर निर्णय में सभी पक्षों की सहमति देखना बेहतर रहेगा। धीरे और सुरक्षित चाल ठीक रहेगी।
कर्क हेल्थ राशिफल
व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी न हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। लगातार काम करने के बजाय छोटे विराम लेते रहें। मन में दबे तनाव को केवल काम से ढंकना ठीक नहीं। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और शाम को थोड़ी शांत चाल या टहलना राहत देगा। घर के किसी बड़े सदस्य की सुविधा का ध्यान रखते हुए खुद की देखभाल भी न भूलें।
आज की सलाह: काम में आगे बढ़ें, लेकिन घर और अपनों की छोटी जरूरतों को नजरअंदाज न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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