कर्क राशिफल 4 अगस्त: कर्क राशि आज धन के मामले में दिन शुभ, पढ़ें Cancer Horoscope

कर्क राशिफल 4 अगस्त: कर्क राशि आज धन के मामले में दिन शुभ, पढ़ें Cancer Horoscope
Cancer Horoscope Today 4 August 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 4 August 2026, कर्क राशिफल 4 अगस्त: आपके लिए दिन में दो अलग रंग दिखाई देंगे। शुरुआत में मन सीखने, समझने, आगे बढ़ने और किसी अच्छी बात से जुड़ने की तरफ रहेगा। परिवार, बच्चों, पढ़ाई, सलाह, यात्रा की योजना या किसी आध्यात्मिक विचार से मन को सहारा मिल सकता है। सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में गरमाहट और भरोसा बना हुआ है। लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपको भी भीतर की बेचैनी पहचाननी होगी। क्योंकि मंगल और बुध बारहवें भाव के असर से मन के पीछे लगातार कुछ चलता रहेगा। इसका मतलब है कि बाहर आप संभले दिखेंगे, भीतर थकान या अधिक सोच बनी रह सकती है। दिन के बाद वाले हिस्से में ध्यान फिर काम और जिम्मेदारी पर जाएगा। किसी अधिकारी, लक्ष्य या लंबित कार्य की तरफ नजर करनी पड़ेगी। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, वे पहले आधार मजबूत करें और छोटे कदम से शुरुआत करें। भाग्य का सहारा मिल सकता है, पर नियमित मेहनत ही बात आगे बढ़ाएगी।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। प्रेम जीवन में गर्मजोशी और भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। जो बात आप कई दिनों से महसूस कर रहे थे, उसे सादगी से कहने का समय है। सुबह का हिस्सा साथी के साथ मुलायम बातचीत के लिए अच्छा है। विवाहित लोगों में सहयोग और लगाव बढ़ेगा, खासकर अगर हाल में व्यस्तता ज्यादा रही हो। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी प्रगति मन को संतोष दे सकती है। रात की ओर काम का दबाव या मानसिक थकान रिश्तों में थोड़ी दूरी ला सकती है। इसलिए देर से प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले ही समय निकाल लें।
करियर राशिफल
सुबह पढ़ाई, प्रशिक्षण, योजना, लेखन, आवेदन, परामर्श या किसी विषय को गहराई से समझने के लिए बेहतर है। छात्र वर्ग को समझ वाला विषय ठीक चलेगा, पर याद रखने वाली पढ़ाई के लिए बार-बार दोहराव चाहिए। दिन बढ़ने पर करियर की गंभीरता सामने आएगी। आपको किसी जिम्मेदारी का जवाब देना पड़ सकता है या काम को समय पर पूरा करने का दबाव होगा। व्यापार करने वालों के लिए नया प्रयास सोचने का समय है, पर बिना तैयारी शुरुआत न करें। नौकरीपेशा लोग अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। शांत और विश्वसनीय छवि आपको आगे रख सकती है।
धन राशिफल
धन के मामले में दिन सामान्य से अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप छिपे हुए या अनदेखे खर्च पर नजर रखें। यात्रा, सुविधा, ऑनलाइन भुगतान, दवा, आराम या छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। सुबह सलाह लेकर खर्च की योजना बनाना उपयोगी होगा। शाम के बाद काम से जुड़ा कोई भुगतान, लक्ष्य या आर्थिक जिम्मेदारी सामने आ सकती है। बड़ा निवेश अभी जांच के बाद ही करें। परिवार की जरूरतों और अपनी सुविधा के बीच संतुलन रखें।
सेहत राशिफल
सेहत कुल मिलाकर संभली रहेगी, लेकिन मानसिक थकान को अनदेखा न करें। नींद, आराम और एकांत की जरूरत सामान्य से ज्यादा महसूस हो सकती है। सुबह मन हल्का रहेगा तो थोड़ा टहलना या प्रार्थना जैसा शांत अभ्यास अच्छा लगेगा। दिन ढलते-ढलते कंधों पर जिम्मेदारी का दबाव महसूस हो सकता है। भोजन समय पर करें और देर रात तक काम खींचने से बचें। गहरी सांसें और थोड़ी शांति बहुत मदद देंगी।
आज की सलाह: जोश से पहले मन की थकान पहचानें, तभी सही दिशा में कदम बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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